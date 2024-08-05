نشر بتاريخ: 5 أغسطس 2024
المساهمون مولي هايز، أماندا داوني
تشير عملية تخصيص الذكاء الاصطناعي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص الرسائل وتوصيات المنتجات والخدمات للمستخدمين الأفراد. ومن خلال تحليل البيانات والتعلم من سلوك المستخدم، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء لقاءات مخصصة للغاية تعزز تجارب العملاء وتزيد من مشاركة العملاء.
لقد أدت التطورات الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تعزيز ممارسات التسويق من خلال توليد تجارب مخصصة في الوقت الفعلي تقريبًا. وتبشر هذه التطورات بعصر التخصيص المفرط متعدد القنوات - تجربة عملاء مخصصة وسلسة عبر المنصات التي تستجيب لسلوك العملاء على الفور.
نظرًا لأن تخصيص الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر دقة وقوة، فقد أصبح المستهلكون يتوقعون هذه التجارب المصممة خصيصًا. وجد تقرير حديث صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال أن ثلاثة من كل خمسة مستهلكين يرغبون في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق. ووفقًا لشركة McKinsey للاستشارات، يتوقع 71% من المستهلكين أن تقدم الشركات محتوىً مخصصًا، حيث يقول 67% من هؤلاء العملاء أنهم يشعرون بالإحباط عندما لا تكون تفاعلاتهم مع الشركات مصممة وفقًا لاحتياجاتهم.1 لقد ثبت أيضًا أن التخصيص يؤدي إلى التوسع. ووجد التقرير نفسه أن المنظمات سريعة النمو تحقق أرباحًا من التخصيص بنسبة 40% أكثر من نظيراتها التي تتحرك ببطء.
في المشهد الحالي، يتم استخدام تخصيص الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات لإنشاء توصيات المنتج ذات الصلة والتجارب المناسبة للسياق على نطاق واسع. وتنطبق هذه التكتيكات سواء كان المستخدم المستهدف متسوقًا واحدًا عبر الإنترنت أو متخصصًا في المشتريات في منظمة بين الشركات (B2B) أو موظفًا يتلقى اتصالات شخصية.
تتضمن بعض التطبيقات الخاصة بالصناعة لتخصيص الذكاء الاصطناعي ما يلي:
التجارة الإلكترونية: في التجارة الإلكترونية، يعرض الذكاء الاصطناعي توصيات بناءً على سجل التصفح والشراء، ويقترح منتجات بناءً على تفضيلات المستخدم واحتياجاته المحددة. ويمكنه أيضًا إنتاج رسائل بريد إلكتروني مخصصة أو رسائل أخرى للمستهلكين، مما يسهل الحملات التسويقية المخصصة.
الترفيه: عادةً ما تكون اقتراحات المحتوى المخصص على خدمات البث مدعومة بتخصيص الذكاء الاصطناعي. وتعرض محركات التوصيات هذه قوائم التشغيل أو الأفلام أو المحتويات الأخرى المصممة خصيصًا للتفضيلات الفردية.
التدريب والتعليم: توفر أنظمة التعلم التكيفي -سواء في مكان العمل أو في أي مكان آخر -محتوى وموارد تعليمية مصممة خصيصًا. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، فإنها توفر تعليقات مخصصة وتتبع التقدم.
الماليه: يقدم تخصيص الذكاء الاصطناعي نصائح مالية مخصصة وتوصيات استثمارية بناءً على أهداف المستخدم وظروف السوق الأوسع.
التسويق: يطرح تخصيص الذكاء الاصطناعي العديد من استراتيجيات التسويق، بما في ذلك حملات التسويق المخصصة عبر البريد الإلكتروني أو الإعلانات عبر الإنترنت التي تستهدف مجموعات مخصصة من المستهلكين.
تعرف على البيئة الحالية للعملاء والدور الذي يلعبه نسيج البيانات في فهم المستهلك الحديث.
يمكن أن تتفاعل أدوات الذكاء الاصطناعي مع المستهلكين في كل نقطة اتصال في رحلة العميل، من تصفح السوق عبر الإنترنت إلى تلقي رسائل متابعة حول منتج أو خدمة.
يؤثر تخصيص الذكاء الاصطناعي، الذي يتم نشره بشكل فعال، بشكل كبير على الإيرادات. وأظهر استطلاع أجري على المئات من كبار المدراء التنفيذيين من معهد IBM لقيمة الأعمال أن المنظمات التي تعطي الأولوية لتجربة العملاء (CX) ستشهد ثلاثة أضعاف نمو الإيرادات مقارنةً بأقرانها، حيث اعتبر 86% من هؤلاء القادة التخصيص جزءًا أساسيًا من حملات CX الخاصة بهم.
تتضمن بعض الميزات الرئيسية لتخصيص الذكاء الاصطناعي ما يلي:
تؤثر التجارب المصممة خصيصًا بشكل إيجابي على رضا العملاء وولائهم، حيث توفر تجربة رقمية مناسبة للسياق ومن المرجح أن تؤدي إلى علاقات إيجابية مع العلامة التجارية.
يحافظ تخصيص المحتوى على تفاعل المستخدمين لفترة أطول من خلال تزويدهم بالمعلومات التي من المرجح أن يحتاجون إليها.
تزيد التوصيات ذات الصلة من احتمالية الشراء، مما يؤدي إلى زيادة عدد المبيعات.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، تستخدم المؤسسات الأتمتة لإنشاء أعداد هائلة من الحملات التسويقية أو توصيات المنتجات أو تجارب خدمة العملاء، مما يحرر الموارد لنشرها في مجالات أخرى. وتشير بعض الدراسات إلى أن برنامج التخصيص يقلل من تكاليف استقطاب العملاء بنسبة تصل إلى 50%.2
يمكن أن يُتيح توفير تجارب مخصصة بناءً على تفضيلات العملاء ميزة تنافسية كبيرة. وتعتمد بعض العلامات التجارية بشكل كبير على تخصيص الذكاء الاصطناعي لنموذج أعمالها الأساسي، مثل شركات الاشتراك التي تقدم سلعًا منسقة لعملائها.
نظرا لأن تخصيص الذكاء الاصطناعي يعرض بيانات دقيقة حول مستخدمي المنظمة، يمكن استخدام التقنيات لتحصيل معارف حول سلوك العملاء الحالي والمستقبلي، مما يسمح باتخاذ قرارات أكثر استنارة. وباستخدام البيانات التفصيلية عن المستخدمين، تجمع الشركات أيضًا معلومات قيمة عن عملائها الأكثر قيمة، مما يسمح لهم بالتكرار بذكاء والتحرك بسرعة.
عادةً ما يستفيد التخصيص المستند إلى الذكاء الاصطناعي من مزيج يتكون من التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي التوليدي. وبشكل عام، تسير العملية من خلال جمع بيانات العملاء بشأن سلوك المستخدم وتفضيلاته وتفاعلاته- إلى جانب بيانات سياقية، مثل الموقع والوقت من اليوم والجهاز المستخدم. وفي كثير من الأحيان، يتضمن جمع البيانات هذا دمج البيانات التنظيمية مع مجموعات بيانات الجهات الخارجية.
ثم يتم تحليل هذه البيانات بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي تحدد الأنماط والاتجاهات في سلوك المستخدم. عادةً ما يجمع الذكاء الاصطناعي أيضًا المستخدمين في شرائح بناءً على خصائص وسلوكيات متشابهة في عملية تعرف باسم تقسيم الجمهور. ومن خلال تحليل هذه الشرائح وسلوكيات المستخدم، يوصي الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بالمنتجات أو الخدمات أو المحتوى الذي يتوافق مع تفضيلات المستخدم والخصائص الديموغرافية، حيث يمكنه أيضًا عرض محتوى معين على موقع ويب أو تطبيق لمستخدمين مختلفين بناءً على ملفاتهم الشخصية الفريدة.
مع استمرار الذكاء الاصطناعي في "التعلم" من المستخدمين بمرور الوقت، فإنه يعمل على تحسين عملية التخصيص الخاصة به، والتكيف باستمرار لتحسين توصياته واستجاباته.
يعمل تخصيص الذكاء الاصطناعي على تحسين مشاركة المستخدم من خلال تقديم توصيات محددة وتقديم محتوى فريد بناءً على تفضيلات الفرد واحتياجاته. وتتضمن بعض تطبيقات تخصيص الذكاء الاصطناعي الرئيسية ما يلي:
يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات المستخدم، بما في ذلك سجل التصفح وتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي وأنماط الشراء والتفضيلات لاقتراح المنتجات التي تتوافق مع الأذواق الفردية. وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في منصات التجارة الإلكترونية، مثل Amazon وNetflix، مما يساعد في زيادة المبيعات وتحسين تجربة العملاء من خلال عرض المنتجات والأعمال الأكثر صلة، فكلما زادت البيانات التي حصّلها الذكاء الاصطناعي طوال رحلة العميل- على سبيل المثال، العناصر المشتراة أو التي شوهدت خلال أوقات معينة من العام- كانت توصياته أكثر دقة.
توفر روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي تفاعلات شخصية بلغة المحادثة من خلال "قراءة" استفسارات المستخدم وفهمها، ثم تقديم استجابات مخصصة. ويمكن لروبوتات المحادثة هذه التعامل مع خدمة العملاء، وتقديم توصيات المنتج، والمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يخلق تجربة مستخدم أكثر كفاءة وتخصيصًا. وتتوفر روبوتات المحادثة هذه في جميع ساعات اليوم، وتجمع أيضًا معارف قيّمة عن أنماط شراء المستهلكين وعادات المشاركة، ما يعزز الكفاءة.
يتضمن تخصيص المحتوى استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم رسائل بريد إلكتروني أو مقالات أو أوصاف منتجات أو مقاطع فيديو أو رسائل نصية أو وسائط أخرى مخصصة للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم وسلوكهم. وباستخدام تخصيص المحتوى، يمكن للمنظمات تقديم أصول عالية الجودة وجذابة يتردد صداها مع الجماهير المستهدفة مع توفير الوقت والموارد.
التسعير الديناميكي هو استراتيجية مدفوعة الذكاء الاصطناعي حيث يتم تعديل الأسعار في الوقت الفعلي بناءً على عوامل مختلفة مثل الطلب والعرض وسلوك المستهلك وظروف السوق. وعلى الرغم من استخدامه سابقًا في أغلب الأحيان من قبل منظمات الضيافة والسفر، إلا أن التسعير الديناميكي يستخدم الآن في مختلف الصناعات لتحسين التسعير لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد وإتاحة أسعار أقل للمستهلكين خلال فترات خارج أوقات الذروة.
يستخدم التخصيص التنبؤي الذكاء الاصطناعي لتوقع احتياجات المستخدم وتفضيلاته قبل التعبير عنها صراحة. فمن خلال تحليل البيانات القديمة، يمكن الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمنتجات أو المحتوى الذي قد يكون المستخدم مهتمًا به، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل عام. وعلى سبيل المثال، بدأت ستاربكس برنامج تخصيص تنبؤي مدعوم بخوارزميات التعلم الآلي التي تقدم مشروبات محددة لمستخدمي التطبيق بناءً على سجل الشراء الخاص بهم. كما تم دمج التنبؤات حول ما سيطلبه المستهلكون بناءً على الوقت من اليوم أو الطقس في نظام إدارة المخزون الخاص بالعلامة التجارية.
لقد أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطورات الأخرى في تقنيات الذكاء الاصطناعي بعمق في ممارسة التخصيص ونشره في بيئات التجارة وعالم الأعمال. وتزداد قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى محدد للمستخدمين الأفراد، أو التنبؤ باحتياجات العملاء. وتشمل بعض التطورات الحديثة في مجال تخصيص الذكاء الاصطناعي ما يلي:
يعمل التخصيص المفرط على تعزيز ممارسة التخصيص من خلال استخدام البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة للغاية، حيث يعمل التقسيم على جمع شرائح العملاء معًا، وتتيح هذه العملية للمنظمات التحدث مباشرةً إلى المستهلكين الأفراد. وقد يشمل ذلك توصيات المنتجات في الوقت الفعلي، ومحتوى موقع الويب الديناميكي الذي يستجيب لتنقل المستخدم، والحملات التسويقية المخصصة التي تتكيف بناءً على تفاعلات المستخدم. ومن خلال الفهم العميق للمستهلكين الأفراد وكيفية تفاعلهم مع الأعمال التجارية، تكون المنظمات قادرة على تقديم معلومات ذات صلة بالسياق على القناة الصحيحة في الوقت المناسب تمامًا.
يضمن التخصيص متعدد القنوات، أو التخصيص بدون قنوات، تجربة متسقة ومخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والشراء من المتجر. ويمكن للذكاء الاصطناعي دمج البيانات من قنوات متعددة لإنشاء تجربة مستخدم سلسة ومتماسكة: على سبيل المثال، كانت شركة بيع التجزئة لمستحضرات التجميل Sephora فعالة في استراتيجية التخصيص متعددة القنوات من خلال تقديم تطبيق مصاحب يساعد المستهلكين في العثور على العناصر. ويوحد التطبيق نقاط البيانات مثل عمليات الشراء السابقة والعلامات التجارية التي تمت تجربتها في العداد في المتجر.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نسخة تسويقية ومقالات وحتى أصول إبداعية بناءً على تفضيلات المستخدم وسلوكه. ويتيح ذلك للعلامات التجارية إنتاج حجم كبير من المحتوى ذي الصلة بكفاءة، وإنشاء محتوى أكثر بكثير بناءً على التفضيلات الفردية مقارنةً بالماضي. فعلى سبيل المثال، قد يُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي إعلانات محددة لمستهلك فردي استنادا إلى الوقت من اليوم أو مدى قرب مستخدم التطبيق من متجر معين.
وفي حين أن كثير من حالات تخصيص الذكاء الاصطناعي تنطبق على التسويق الخارجي، إلا أنه يتم كذلك نشر أساليب مماثلة داخليًا، حيث يساعد التخصيص المستند إلى الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية في تحديد المواهب ورعايتها من خلال تصميم برامج التدريب وخطط التطوير الوظيفي واستراتيجيات مشاركة الموظفين لمستخدمين محددين. وهذا يضمن حصول الموظفين على الدعم المناسب وفرص النمو، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين وتحسين الرضا الوظيفي. ويوفر الوكلاء الافتراضيون والمساعدون الافتراضيون أيضًا اتصالات مخصصة للموظفين فيما يتعلق بمسؤوليتهم اليومية وتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة.
تحول جهود التخصيص طريقة تفاعل الشركات مع العملاء والموظفين، لكن تميل الحملات الناجحة والقابلة للتطوير إلى البدء بأساس بيانات قوي وتدقيق الممارسات الداخلية بشكل روتيني.
تتضمن بعض أفضل الممارسات الشائعة لنشر تخصيص الذكاء الاصطناعي ما يلي:
تُبنى أنظمة الذكاء الاصطناعي الفعالة والمرنة على أساس بيانات قوي. وغالبًا ما يتطلب جمع وتنقية هذه البيانات- أي البيانات الداخلية والمعلومات التي تم الحصول عليها من جهات خارجية- استثمارات كبيرة.
قد يعني هذا أيضا توظيف مهندسين واكتساب قوة الحوسبة اللازمة لاستضافة نظام الذكاء الاصطناعي.
رغم رغبة المستهلكين الحاليين في إضفاء الطابع الشخصي، إلا أن المستخدم العادي يظل قلقًا بشأن خصوصية البيانات، حيث تسعى برامج تخصيص الذكاء الاصطناعي الفعالة إلى تزويد المستهلكين بالمعلومات التي يمكنهم استخدامها- دون التنقيب غير الضروري عن البيانات الشخصية، فقد يكونون غير مرتاحين لمشاركتها.
يمكن أن تتطلب الحوكمة الجيدة للبيانات أيضًا من النظمة تنفيذ بروتوكولات أمان قوية لحماية البيانات من الاختراق.
يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة المستخدم عادةً اتصالاً واضحًا يتم فيه إبلاغ المستخدمين بكيفية استخدام بياناتهم.
يمكن أن تضمن التوقعات الواضحة حول استخدام البيانات وإدارتها أيضًا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات متنوعة لمنع التحيزات والتمييز.
عادةً ما تشهد المنظمات نتائج أفضل عندما تدقق بعناية النموذج المستخدم لتدريب نظام تخصيص الذكاء الاصطناعي لديها وضبطه. ومن خلال اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب تمامًا لحالات العمل ومهام التخصيص، يمكن للعلامات التجارية تسهيل المنتجات ذات الأداء الأفضل. وعادة ما يتم تحديث النماذج الناجحة بانتظام وإعادة تدريبها على البيانات الجديدة لتحسين الدقة.
عادة ما تنطوي الحملات الناجحة على تخطيط كبير قبل تدريب نظام الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن يساعد إنشاء خارطة طريق لمواءمة استراتيجيات التخصيص مع أهداف العمل الشاملة في ضمان أن يعزز المنتج النهائي النمو والربحية.
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1 The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، ماكنزي، 12 نوفمبر 2021.
2 ما هو التخصيص؟ (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، ماكنزي، 30 مايو 2023.