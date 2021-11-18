ما التجربة الرقمية؟

يمكن لرحلة العميل أن تبدأ وتنتهي رقميًا، لذا فإن إنشاء تجربة رقمية متماسكة للعملاء تتناول احتياجات العملاء أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وتعتبر النتائج من تحسين تجربة العملاء ملموسة: وبحسب ما توصلت إليه شركة McKinsey الاستشارية، فإن العملاء الراضين يميلون إلى إنفاق المزيد والبقاء مخلصين للمؤسسة لفترة أطول. كما أشارت إلى وجود ارتباط بين رضا العملاء، على مستوى القطاعات، وانخفاض التكاليف إلى جانب ارتفاع مستويات إنتاجية الموظفين.1

مع التزايد المستمر في عدد نقاط التفاعل الرقمية، أصبحت إدارة التجربة الرقمية مهمة معقدة، ولكنها مهمة يمكن أن تساعد في إشراك مستخدمين جدد، وتمييز المؤسسات عن المنافسين، وتعزيز ولاء العملاء. تعد التجربة الرقمية الجيدة بديهية بشكل عام، وتركز على العميل، وتقلل من فترة التعطل أو تقضي عليها. مع زيادة وظائف الذكاء الاصطناعي الحواري وروبوتات المحادثة، من الممكن أيضًا تقليل التكاليف وإنشاء تجارب رقمية مخصصة وقابلة للتوسع ومؤتمتة باللغة الطبيعية.

بغض النظر عن القناة المحددة، فإن التفاعل الرقمي الفائق يعزز علاقات العملاء الجيدة ويشجع على الاحتفاظ بهم. وعلى العكس من ذلك، فإن التجربة الرقمية السيئة أو الوظائف السيئة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سمعة المؤسسة وربحيتها. وهذا صحيح بشكل خاص في عالم يمنح الأولوية للبيئات الرقمية حيث من المرجح أن ينشق العملاء ويتوجهون إلى منافس أو ينتقلون إلى مكان آخر إذا كانت تجربتهم مع نقطة الاتصال الرقمية تتركهم غير راضين.

لا يجب أن تكون التجارب الرقمية موجودة في فراغ، بل يجب أن تكون جزءاً مقصوداً وشاملاً من استراتيجية المؤسسة. من المهم اعتبار التجربة الرقمية جزءًا مكملاً لتجربة العميل الشاملة وتجربة المستخدم. يسمح فهم التجربة الرقمية للمؤسسات بأن تكون أكثر نشاطًا عندما يتعلق الأمر بإنشاء عمليات مبسطة تجذب العملاء المحتملين بشكل أفضل، وتُرضي المستخدمين الحاليين، وتعزز تجارب الموظفين. ومن خلال استراتيجية تجربة رقمية مدروسة ومصممة بشكل جيد، يمكن للمؤسسات ومقدمي الخدمات توفير تجربة سلسة تمد المستخدمين بالمعلومات والسعادة.