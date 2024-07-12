ما المقصود بتواصل الموظفين؟

تاريخ النشر: 12 يوليو 2024
المساهمون: Molly Hayes, Amanda Downie
يشير التواصل بين الموظفين إلى تبادل المعلومات والأفكار والمشاعر والتعليقات بين الموظفين والإدارة داخل المؤسسة. ويبني التواصل الفعال مع الموظفين بيئة عمل إيجابية، ويشجع على تفاعل الموظفين، ويساعد على بناء الثقة، ويرفع مستوى الإنتاجية. ويُعدّ وضع إستراتيجية متماسكة للتواصل مع الموظفين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نجاح الأعمال على المدى الطويل.
بينما يشير التواصل الداخلي إلى أي تبادل بين الموظفين، فإن التواصل بين الموظفين يشير عادةً إلى التفاعلات بين أعضاء الفريق ومديريهم أو القيادة المؤسسية. إذا تم تنفيذ كلا النوعين من التواصل بفعالية، فسيعززان من تجربة الموظف، ويزيدان من فرصة الاحتفاظ بالموظفين ويحققان بيئة عمل إيجابية.
يجري التواصل بين الموظفين عادةً عبر قنوات متعددة لتوفير تجربة سلسة وموحدة للموظفين. قد تتضمن بعض الأمثلة على تواصل الموظفين ما يلي:
أصبح التواصل الاستباقي متعدد القنوات بين الموظفين، شأنه شأن الجوانب الأخرى من تجربة الموظفين، أكثر أهمية في السنوات الأخيرة. بعد مرور أقل من عام على تفشي جائحة كوفيد-19، ذكرت مؤسسة Gallup أن 56% من الموظفين في الولايات المتحدة يعملون في بيئة عمل عن بُعد بالكامل.1 وقد أدى ذلك إلى اضطرار المؤسسات إلى الاعتماد بشكل كبير على أدوات التواصل الرقمية الأولى بين الموظفين مثل البريد الإلكتروني وSlack.
وعلى الرغم من عودة العديد من العاملين إلى المكاتب، إلا إن الوضع العالمي قد تغير: 39% من العاملين في مجال المعرفة حول العالم يعملون في بيئة هجينة، وفقًا لشركة الاستشارات Gartner.2 وفي الوقت نفسه، بدأ العديد من الشركات في استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من طبيعة القوى العاملة المتنقلة التي لا تعرف حدودًا.3
في ظل الاقتصاد العالمي المعاصر، تتواصل المؤسسات مع مجموعة أكثر تنوعًا من الموظفين الذين قد يعملون من مواقع متعددة وفي مناطق زمنية مختلفة. وفي هذا النموذج الجديد، تعمل قنوات التواصل بين الموظفين الفعالة على زيادة مشاركتهم والحفاظ على ثقافة موحدة للشركة عبر العديد من المنصات.
قد يتلقى الموظفون عن بُعد مراسلات عبر العديد من الخدمات الرقمية وأدوات التعاون في الوقت الفعلي، بدءًا من بوابات الموظفين وحتى برامج التواصل عبر الفيديو. وقد أدت هذه التغيرات السريعة التي طرأت على القوى العاملة العالمية إلى إيجاد بيئة يدير فيها القادة في المؤسسات الكبرى عادةً أنواعًا من التواصل أكثر بكثير مقارنةً بالماضي.
يُعدّ التواصل الفعّال بين الموظفين ركيزة أساسية لنجاح أي مؤسسة في الوقت الحالي: ووفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد IBM Institute for Business Value، فإن المؤسسات التي تقدم أفضل تجارب للموظفين تتفوق على غيرها من المؤسسات بزيادة في الإيرادات بنسبة 31%. ومن خلال تبني قنوات تواصل مفتوحة وواضحة ومتسقة، يمكن للمؤسسات رفع مستوى مشاركة الموظفين والتعاون والإنتاجية، ما يقلل من معدلات تحول الموظفين و يُعزز تطوير المواهب الرئيسية.
تزيد إستراتيجية التواصل الداخلي الشامل والمتعدد المنصات من تفاعل الموظفين وتوحّد العمل حول ثقافة مؤسسية متماسكة، ومبادرات ذات أولوية عالية. وتشمل بعض مزايا التواصل المحتمل بين الموظفين ما يلي:
ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه مؤخرًا معهد IBM Institute for Business Value، فإن أكثر من 70% من الموظفين يقدرون المرونة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية في حياتهم المهنية. يُنشئ التواصل الفعال بين الموظفين مكان عمل يركز على الأفراد، ما يسمح للمؤسسات بتوظيف المواهب القيّمة والاحتفاظ بها.
وذلك يشمل الاجتماعات والمناقشات الفردية والمحادثات غير الرسمية، ما يسمح بتقديم ملاحظات فورية ووجود تفاعلات شخصية.
يمكن أن يشمل التواصل الكتابي بين الموظفين رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والرسائل الإخبارية وتقييمات الأداء والتقارير. وهذه الأشياء توفر سجلاً لتواصل الموظفين، ويمكن أن تكون مفيدة لإجراء الاتصالات التفصيلية والرسمية. يتواصل الموظفون أيضًا مع القيادة من خلال الاستطلاعات وغيرها من أشكال التواصل الكتابي، ويقدمون التعليقات والتوصيات لتحسين تجربة الموظفين.
يتضمن هذا النوع من التواصل استخدام الأدوات الرقمية مثل الشبكات الداخلية ومنصات التعاون (على سبيل المثال، Microsoft Teams أو Slack)، وأحيانًا وسائل التواصل الاجتماعي. يساعد التواصل الرقمي الموظفين على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها في الوقت الفعلي، ما يتيح مهام سير عمل أكثر مرونة وفورية.
يوفر التواصل الرقمي للمؤسسات العالمية التي توظف عمالاً من مختلف المناطق الزمنية وسيلة مرنة لتبادل المعلومات بغض النظر عن الموقع. كما أن وفرة التقنيات الرقمية المستخدمة للتواصل مع الموظفين تتيح للقيادة مزيدًا من إمكانات الوصول—على سبيل المثال، عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة في مكان العمل—سواء أكان تبادل المعلومات يتم بشكل فردي أم بين فريق العمل بأكمله.
تستخدم المؤسسات في الوقت الحالي منصات وطرق تواصل متعددة للوصول إلى الموظفين، بدءًا من الشبكات الداخلية إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة. وعادةً ما تستخدم الشركة العديد من التقنيات في وقت واحد لتزويد الموظفين بالمعلومات في المكان والزمان اللذين يحتاجون إليها. تشمل تقنيات التواصل بين الموظفين الشائعة ما يلي:
يُعد البريد الإلكتروني أداة أساسية للتواصل الرسمي وغير الرسمي بين الموظفين، حيث يسمح بالتواصل اليومي والرسائل غير المتزامنة. وغالبًا ما يُستخدم لمشاركة المستندات وإرسال الإعلانات عبر الشركة أو الإدارة.
تسهل منصات المراسلة الفورية مثل Slack وMicrosoft Teams عملية التواصل السريع وغير الرسمي بين الموظفين. ويمكن استخدامها للتعاون على مستوى الفريق - أو المؤسسة - وتقديم الإجابات السريعة عن الأسئلة ومشاركة تحديثات الحالة.
تتيح أدوات التواصل عبر الفيديو—مثل Zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet—إمكانية عقد اجتماعات افتراضية أو ندوات عبر الإنترنت أو مؤتمرات مباشرة. ويمكن استخدامها لعقد الدورات التدريبية والاجتماعات عن بُعد والاجتماعات العامة على مستوى الشركة.
تستخدم بعض المؤسسات المواقع الإلكترونية الداخلية أو البوابات الإلكترونية التي يمكن أن تكون بمثابة مركز محوري لمعلومات الشركة ومواردها. تدعم المنصات مثل SharePoint وConfluence العديد من عمليات التكامل، ما يسمح للمؤسسة بتخصيص منصاتها للاستخدام الداخلي على الشبكة الداخلية. تعمل هذه المنصات عادةً كمحطة واحدة للاتصالات المؤسسية وسياسات الاستضافة والإجراءات والأخبار الداخلية وأدلة الموظفين والأدوات التعاونية.
في العقد الماضي، دمجت العديد من منصات التواصل بين الموظفين العديد من أدوات التواصل بين الموظفين، بدءًا من مشاركة المستندات وحتى إدارة المشاريع، لتوحيد تجربة الموظفين. تدعم شركات مثل Microsoft Teams وTrello وAsana التعاون في المشاريع وإدارة المهام وإدارة المستندات متعددة المحررين والتواصل بين الفريق.
تتيح المنصات الشاملة مثل SAP SuccessFactors و Oracle HCM Cloud للموظفين إمكانية الوصول إلى خدمات الموارد البشرية. كما تتيح هذه البوابات للموظفين الاطلاع على كشوف الرواتب، والوصول إلى سياسات الشركة، والتعامل مع الموارد التأهيلية في المركز المحوري.
أدت التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) إلى تحسين أدوات التواصل الداخلي من خلال تخفيف أعباء تنفيذ المهام الروتينية والاستجابة السريعة لاحتياجات الموظفين. ومن خلال النشر الإستراتيجي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات التواصل بين الموظفين، يمكن للمديرين وأقسام الموارد البشرية توفير الوقت والموارد للتركيز على العلاقات الإنسانية في صميم العمل. تتضمن بعض هذه التطبيقات ما يلي:
يمكن أن تتعامل روبوتات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي و المساعدون الافتراضيون مع الاستفسارات والمهام الروتينية. فهذه الأدوات تتمكن من الإجابة عن الأسئلة الشائعة في أثناء عملية التأهيل، ما يساعد الموظفين الجدد على استكشاف المؤسسة. كما تتمكن من تقديم معلومات بشأن الاستفسارات الروتينية للموارد البشرية مثل المزايا وسياسات الإجازات. يمكن أن تقلل هذه الأدوات من أوقات الانتظار الطويلة—التي تسهم في إحباط الموظفين—وتقلل من العبء الإداري على موظفي الموارد البشرية.
يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص التواصل الروتيني بين الموظفين حسب تفضيلاتهم وسلوكهم، وتقديم مواد تعليمية وتحديثات مخصصة. في ظل وجود القوى العاملة غير المقيدة بحدود في عصرنا الحالي، يمكن للذكاء الاصطناعي ترجمة التواصلات إلى لغات متعددة، وتقديم مواجز أخبار الشركة أو الإشعارات المهمة باللغة الأم للموظف.
وتستخدم بعض المؤسسات الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل المشاعر، ونشر تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لاستخلاص المعارف من الاستطلاعات واسعة النطاق ونماذج التعليقات. وتتمكن هذه التقنيات أيضًا من تحليل الفرص الداخلية التي تناسب الموظف بناءً على تجربته وخبرته وتقديم التوصيات لموظفي الموارد البشرية ومساعدة كبار الموظفين على تحقيق التقدم الداخلي.
تتطلب عملية التواصل مع الموظفين قدرًا كبيرًا من الأعمال الورقية والمتابعة الشاملة. وبفضل الذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات إدارة جدولة الاجتماعات والمقابلات تلقائيًا، وإنشاء حسابات جديدة للموظفين، وإرسال المراسلات الروتينية لضمان تحقيق تجربة موحدة للموظفين.
يتطلب التواصل الداخلي الفعّال إرسال رسائل متسقة وفي الوقت المناسب ومركزة على العنصر البشري، تشجع الموظفين على مشاركة المعلومات واستقبالها. تضمن الإستراتيجية المتماسكة للتواصل بين الموظفين وجود رؤية موحدة على مستوى المنظمة وتسهل التوافق في الآراء بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
ومن الناحية المثالية، تستخدم إستراتيجية التواصل بين الموظفين أيضًا التعليقات لإنشاء تجارب موظفين حيوية ومتجاوبة عبر قنوات متعددة. ولتعزيز بيئة عمل مثمرة ومتفاعلة، تتضمن بعض الخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها لتعزيز التواصل عبر المؤسسة ما يلي:
تتطلب عملية التواصل مع الموظفين قدرًا كبيرًا من الأعمال الورقية والمتابعة الشاملة. وبفضل الذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات إدارة جدولة الاجتماعات والمقابلات تلقائيًا، وإنشاء حسابات جديدة للموظفين، وإرسال المراسلات الروتينية لضمان تحقيق تجربة موحدة للموظفين.
في عالم هجين يعتمد في المقام الأول على الأجهزة المحمولة، يتم التواصل الفعال بين الموظفين عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الاجتماعات وجهًا لوجه، وعبر الفيديو، والمنصات الرقمية، والاجتماعات على مستوى المؤسسة. وبالإضافة إلى جعل الرسائل متاحة للموظفين في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة، فإن تعدد القنوات يعزز تنوع أساليب التواصل.
يعمل القادة الفعّالون على إيجاد بيئة يشعر فيها الموظفون بالدعم عند مشاركة الأفكار والتعليقات والمخاوف. قد ينطوي ذلك على جمع التعليقات بفعالية أو المشاركة في محادثة روتينية غير رسمية بشأن مدى فعالية العمليات اليومية. قد تختار بعض المؤسسات تسليط الضوء على الحالات الناجحة في تعليقات الموظفين لتشجيعهم على المزيد من المشاركة وإظهار أهمية التواصل ثنائي الاتجاه.
يتيح التواصل الناجح بين الموظفين تقديم المعلومات الصحيحة تمامًا للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ولتجنب إرسال معلومات زائدة، يسعى القادة الفعّالون إلى تقديم بيانات موجزة وقابلة للتنفيذ للموظفين—وتقليل عدد الرسائل الخاطئة التي قد يتلقاها الموظف.
وسواء أكانت المؤسسة تستخدم شبكة إنترانت داخلية أم منصة تخطيط موارد المؤسسات أم منصة رسائل، فإن القادة الناجحين يسعون جاهدين لتحقيق تجربة مستخدم سلسة.
وبالاستعانة بكل من عمليات التدقيق الداخلي وتعليقات الموظفين، قد تختار المؤسسة إجراء تقييمات دورية لممارسات التواصل لتحديد ما ينجح منها وما يمكن تحسينه.
ترتبط الإستراتيجيات الفعالة لتواصل الموظفين ارتباطًا مباشرًا بمدى نجاح الشركة؛ فكلما زاد شعور الموظفين بالدعم والمشاركة في العمل، زاد معدل رضا العملاء (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com). وبحسب معهد IBM Institute for Business Value، فإن رفاهية الموظفين تُمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى 77% من المديرين التنفيذين لدى الشركات الأفضل أداءً. ويمكن أن يساعد وجود العديد من المقاييس الملموسة القادة على تقييم مدى فعالية إستراتيجية تواصل الموظفين. وتشمل بعض نقاط البيانات هذه ما يلي:
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1 غالبية العاملين في الولايات المتحدة يواصلون العمل افتراضيًا (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، Gallup، بتاريخ 12 فبراير 2021.
2 تتوقع Gartner Forecasts أن ينتقل 39% من العاملين في مجال المعرفة حول العالم إلى نظام العمل الهجين بنهاية عام 2023 (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، Gartner، بتاريخ 1 مارس 2023.
3 يؤكد المديرين التنفيذيون أن مستقبل العمل في مجال التكنولوجيا يكمن في استقطاب المواهب العالمية، متجاوزين بذلك مفهوم الوظائف عن بُعد (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، CNBC، يوليو2024.