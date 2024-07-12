ما المقصود بتواصل الموظفين وما أهميته؟
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تاريخ النشر: 12 يوليو 2024
المساهمون: Molly Hayes, Amanda Downie
ما المقصود بتواصل الموظفين؟

يشير التواصل بين الموظفين إلى تبادل المعلومات والأفكار والمشاعر والتعليقات بين الموظفين والإدارة داخل المؤسسة. ويبني التواصل الفعال مع الموظفين بيئة عمل إيجابية، ويشجع على تفاعل الموظفين، ويساعد على بناء الثقة، ويرفع مستوى الإنتاجية. ويُعدّ وضع إستراتيجية متماسكة للتواصل مع الموظفين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نجاح الأعمال على المدى الطويل.

بينما يشير التواصل الداخلي إلى أي تبادل بين الموظفين، فإن التواصل بين الموظفين يشير عادةً إلى التفاعلات بين أعضاء الفريق ومديريهم أو القيادة المؤسسية. إذا تم تنفيذ كلا النوعين من التواصل بفعالية، فسيعززان من تجربة الموظف، ويزيدان من فرصة الاحتفاظ بالموظفين ويحققان بيئة عمل إيجابية.

يجري التواصل بين الموظفين عادةً عبر قنوات متعددة لتوفير تجربة سلسة وموحدة للموظفين. قد تتضمن بعض الأمثلة على تواصل الموظفين ما يلي:

  • موظف يقوم بتسجيل الدخول إلى شبكة داخلية لشركة للاطّلاع على المراسلات والتحديثات في مكان العمل.
  • مدير يتواصل بشأن الأهداف الرئيسية عبر منصة مراسلة يمكن للموظف الوصول إليها عبر تطبيق الأجهزة المحمولة.
  • قسم موارد بشرية يجمع تعليقات موظفين ويقيس مدى رضاهم من خلال الاستطلاعات الإلكترونية أو الاجتماعات وجهًا لوجه.
  • سلسلة من مذكرات أسبوعية موجهة لجميع موظفي الشركة، يرسلها مدير أو مسؤول تنفيذي لنقل أحدث أخبار الشركة.
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ما أهمية تواصل الموظفين؟

أصبح التواصل الاستباقي متعدد القنوات بين الموظفين، شأنه شأن الجوانب الأخرى من تجربة الموظفين، أكثر أهمية في السنوات الأخيرة. بعد مرور أقل من عام على تفشي جائحة كوفيد-19، ذكرت مؤسسة Gallup أن 56% من الموظفين في الولايات المتحدة يعملون في بيئة عمل عن بُعد بالكامل.1 وقد أدى ذلك إلى اضطرار المؤسسات إلى الاعتماد بشكل كبير على أدوات التواصل الرقمية الأولى بين الموظفين مثل البريد الإلكتروني وSlack.

وعلى الرغم من عودة العديد من العاملين إلى المكاتب، إلا إن الوضع العالمي قد تغير: 39% من العاملين في مجال المعرفة حول العالم يعملون في بيئة هجينة، وفقًا لشركة الاستشارات Gartner.2 وفي الوقت نفسه، بدأ العديد من الشركات في استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من طبيعة القوى العاملة المتنقلة التي لا تعرف حدودًا.3

في ظل الاقتصاد العالمي المعاصر، تتواصل المؤسسات مع مجموعة أكثر تنوعًا من الموظفين الذين قد يعملون من مواقع متعددة وفي مناطق زمنية مختلفة. وفي هذا النموذج الجديد، تعمل قنوات التواصل بين الموظفين الفعالة على زيادة مشاركتهم والحفاظ على ثقافة موحدة للشركة عبر العديد من المنصات.

قد يتلقى الموظفون عن بُعد مراسلات عبر العديد من الخدمات الرقمية وأدوات التعاون في الوقت الفعلي، بدءًا من بوابات الموظفين وحتى برامج التواصل عبر الفيديو. وقد أدت هذه التغيرات السريعة التي طرأت على القوى العاملة العالمية إلى إيجاد بيئة يدير فيها القادة في المؤسسات الكبرى عادةً أنواعًا من التواصل أكثر بكثير مقارنةً بالماضي.

يُعدّ التواصل الفعّال بين الموظفين ركيزة أساسية لنجاح أي مؤسسة في الوقت الحالي: ووفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد IBM Institute for Business Value، فإن المؤسسات التي تقدم أفضل تجارب للموظفين تتفوق على غيرها من المؤسسات بزيادة في الإيرادات بنسبة 31%. ومن خلال تبني قنوات تواصل مفتوحة وواضحة ومتسقة، يمكن للمؤسسات رفع مستوى مشاركة الموظفين والتعاون والإنتاجية، ما يقلل من معدلات تحول الموظفين و يُعزز تطوير المواهب الرئيسية.
مزايا التواصل الفعال بين الموظفين

تزيد إستراتيجية التواصل الداخلي الشامل والمتعدد المنصات من تفاعل الموظفين وتوحّد العمل حول ثقافة مؤسسية متماسكة، ومبادرات ذات أولوية عالية. وتشمل بعض مزايا التواصل المحتمل بين الموظفين ما يلي: 

 زيادة تفاعل الموظفين ورفع معنوياتهم

تجعل قنوات التواصل المفتوحة في الوقت المناسب الموظفين يشعرون بالتقدير والاحترام، ما يعزز الروح المعنوية والمشاركة. وهذا بدوره يجعل الموظفين ملتزمين ومتحمسين، ما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي، وزيادة الإنتاجية، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرصة الاحتفاظ بالموظفين. 

 تحسين تجربة الموظفين

ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه مؤخرًا معهد IBM Institute for Business Value، فإن أكثر من 70% من الموظفين يقدرون المرونة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية في حياتهم المهنية. يُنشئ التواصل الفعال بين الموظفين مكان عمل يركز على الأفراد، ما يسمح للمؤسسات بتوظيف المواهب القيّمة والاحتفاظ بها. 

 تعزيز الشمولية لإيجاد مكان عمل متنوع

يعزز التواصل الواضح والميسر بين الموظفين عبر القنوات المتعددة الشمولية من خلال إزالة صوامع المعلومات. ومن خلال التشجيع الاستباقي للتعليق المستمر، يمكن للمؤسسات ضمان تلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الموظفين. 

 تعزيز التعاون والعمل الجماعي

يعزز التواصل الواضح والمتسق بين جميع الموظفين على اختلاف مراتبهم من الأعلى إلى الأسفل التعاون بين أعضاء الفريق بشكل أفضل، ما يقلل من النزاعات ويعزز الرؤية الموحدة على مستوى الشركة. كما أنه يعزز الشركة بشكل عام من خلال البناء على أفكار الموظفين وتعزيز الابتكار من خلال التعاون بين جميع أفراد الشركة. 

 تسهيل عملية إدارة التغيير

يُعد التواصل الشفاف أمرًا أساسيًا في أثناء التغييرات المؤسسية مثل عمليات الدمج أو التحول الرقمي. يمكن أن يساعد إبقاء الموظفين على اطلاع بآخر المستجدات في عملية التحول السلس. 

 تحسين عملية اتخاذ القرار

يتيح الوصول إلى المعلومات الدقيقة والآنية للموظفين والإدارة اتخاذ قرارات مستنيرة. حيث يمكن لعملية صنع القرار التشاركية أن تستفيد من وجهات النظر المتنوعة والخبرات على مستوى المؤسسة لتحسين سير العمل والمقاييس الرئيسية.
أنواع تواصل الموظفين
التواصل وجهًا لوجه

وذلك يشمل الاجتماعات والمناقشات الفردية والمحادثات غير الرسمية، ما يسمح بتقديم ملاحظات فورية ووجود تفاعلات شخصية. 
التواصل الكتابي

يمكن أن يشمل التواصل الكتابي بين الموظفين رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والرسائل الإخبارية وتقييمات الأداء والتقارير. وهذه الأشياء توفر سجلاً لتواصل الموظفين، ويمكن أن تكون مفيدة لإجراء الاتصالات التفصيلية والرسمية.  يتواصل الموظفون أيضًا مع القيادة من خلال الاستطلاعات وغيرها من أشكال التواصل الكتابي، ويقدمون التعليقات والتوصيات لتحسين تجربة الموظفين.  

 
التواصل الرقمي

يتضمن هذا النوع من التواصل استخدام الأدوات الرقمية مثل الشبكات الداخلية ومنصات التعاون (على سبيل المثال، Microsoft Teams أو Slack)، وأحيانًا وسائل التواصل الاجتماعي. يساعد التواصل الرقمي الموظفين على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها في الوقت الفعلي، ما يتيح مهام سير عمل أكثر مرونة وفورية. 

يوفر التواصل الرقمي للمؤسسات العالمية التي توظف عمالاً من مختلف المناطق الزمنية وسيلة مرنة لتبادل المعلومات بغض النظر عن الموقع. كما أن وفرة التقنيات الرقمية المستخدمة للتواصل مع الموظفين تتيح للقيادة مزيدًا من إمكانات الوصول—على سبيل المثال، عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة في مكان العمل—سواء أكان تبادل المعلومات يتم بشكل فردي أم بين فريق العمل بأكمله.
التقنيات المستخدمة في التواصل بين الموظفين

تستخدم المؤسسات في الوقت الحالي منصات وطرق تواصل متعددة للوصول إلى الموظفين، بدءًا من الشبكات الداخلية إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة. وعادةً ما تستخدم الشركة العديد من التقنيات في وقت واحد لتزويد الموظفين بالمعلومات في المكان والزمان اللذين يحتاجون إليها. تشمل تقنيات التواصل بين الموظفين الشائعة ما يلي: 

 البريد الإلكتروني

يُعد البريد الإلكتروني أداة أساسية للتواصل الرسمي وغير الرسمي بين الموظفين، حيث يسمح بالتواصل اليومي والرسائل غير المتزامنة. وغالبًا ما يُستخدم لمشاركة المستندات وإرسال الإعلانات عبر الشركة أو الإدارة. 

 منصات المراسلة الفورية

تسهل منصات المراسلة الفورية مثل Slack وMicrosoft Teams عملية التواصل السريع وغير الرسمي بين الموظفين. ويمكن استخدامها للتعاون على مستوى الفريق - أو المؤسسة - وتقديم الإجابات السريعة عن الأسئلة ومشاركة تحديثات الحالة. 

 أدوات التواصل عبر الفيديو

تتيح أدوات التواصل عبر الفيديو—مثل Zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet—إمكانية عقد اجتماعات افتراضية أو ندوات عبر الإنترنت أو مؤتمرات مباشرة. ويمكن استخدامها لعقد الدورات التدريبية والاجتماعات عن بُعد والاجتماعات العامة على مستوى الشركة.

 الشبكات الداخلية (الإنترانت)

تستخدم بعض المؤسسات المواقع الإلكترونية الداخلية أو البوابات الإلكترونية التي يمكن أن تكون بمثابة مركز محوري لمعلومات الشركة ومواردها. تدعم المنصات مثل SharePoint وConfluence العديد من عمليات التكامل، ما يسمح للمؤسسة بتخصيص منصاتها للاستخدام الداخلي على الشبكة الداخلية. تعمل هذه المنصات عادةً كمحطة واحدة للاتصالات المؤسسية وسياسات الاستضافة والإجراءات والأخبار الداخلية وأدلة الموظفين والأدوات التعاونية. 

 منصات التعاون

في العقد الماضي، دمجت العديد من منصات التواصل بين الموظفين العديد من أدوات التواصل بين الموظفين، بدءًا من مشاركة المستندات وحتى إدارة المشاريع، لتوحيد تجربة الموظفين. تدعم شركات مثل Microsoft Teams وTrello وAsana التعاون في المشاريع وإدارة المهام وإدارة المستندات متعددة المحررين والتواصل بين الفريق. 

 بوابات الموظفين

تتيح المنصات الشاملة مثل SAP SuccessFactors و Oracle HCM Cloud للموظفين إمكانية الوصول إلى خدمات الموارد البشرية. كما تتيح هذه البوابات للموظفين الاطلاع على كشوف الرواتب، والوصول إلى سياسات الشركة، والتعامل مع الموارد التأهيلية في المركز المحوري. 
استخدام الذكاء الاصطناعي في التواصل بين الموظفين

أدت التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) إلى تحسين أدوات التواصل الداخلي من خلال تخفيف أعباء تنفيذ المهام الروتينية والاستجابة السريعة لاحتياجات الموظفين. ومن خلال النشر الإستراتيجي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات التواصل بين الموظفين، يمكن للمديرين وأقسام الموارد البشرية توفير الوقت والموارد للتركيز على العلاقات الإنسانية في صميم العمل. تتضمن بعض هذه التطبيقات ما يلي: 
روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون

يمكن أن تتعامل روبوتات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي و المساعدون الافتراضيون مع الاستفسارات والمهام الروتينية. فهذه الأدوات تتمكن من الإجابة عن الأسئلة الشائعة في أثناء عملية التأهيل، ما يساعد الموظفين الجدد على استكشاف المؤسسة. كما تتمكن من تقديم معلومات بشأن الاستفسارات الروتينية للموارد البشرية مثل المزايا وسياسات الإجازات. يمكن أن تقلل هذه الأدوات من أوقات الانتظار الطويلة—التي تسهم في إحباط الموظفين—وتقلل من العبء الإداري على موظفي الموارد البشرية. 
التواصل المخصص

يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص التواصل الروتيني بين الموظفين حسب تفضيلاتهم وسلوكهم، وتقديم مواد تعليمية وتحديثات مخصصة. في ظل وجود القوى العاملة غير المقيدة بحدود في عصرنا الحالي، يمكن للذكاء الاصطناعي ترجمة التواصلات إلى لغات متعددة، وتقديم مواجز أخبار الشركة أو الإشعارات المهمة باللغة الأم للموظف.
تحليل البيانات

وتستخدم بعض المؤسسات الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل المشاعر، ونشر تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لاستخلاص المعارف من الاستطلاعات واسعة النطاق ونماذج التعليقات. وتتمكن هذه التقنيات أيضًا من تحليل الفرص الداخلية التي تناسب الموظف بناءً على تجربته وخبرته وتقديم التوصيات لموظفي الموارد البشرية ومساعدة كبار الموظفين على تحقيق التقدم الداخلي. 
أتمتة العمليات

تتطلب عملية التواصل مع الموظفين قدرًا كبيرًا من الأعمال الورقية والمتابعة الشاملة. وبفضل الذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات إدارة جدولة الاجتماعات والمقابلات تلقائيًا، وإنشاء حسابات جديدة للموظفين، وإرسال المراسلات الروتينية لضمان تحقيق تجربة موحدة للموظفين.
كيفية تعزيز التواصل بين الموظفين

يتطلب التواصل الداخلي الفعّال إرسال رسائل متسقة وفي الوقت المناسب ومركزة على العنصر البشري، تشجع الموظفين على مشاركة المعلومات واستقبالها. تضمن الإستراتيجية المتماسكة للتواصل بين الموظفين وجود رؤية موحدة على مستوى المنظمة وتسهل التوافق في الآراء بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

ومن الناحية المثالية، تستخدم إستراتيجية التواصل بين الموظفين أيضًا التعليقات لإنشاء تجارب موظفين حيوية ومتجاوبة عبر قنوات متعددة. ولتعزيز بيئة عمل مثمرة ومتفاعلة، تتضمن بعض الخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها لتعزيز التواصل عبر المؤسسة ما يلي: 
ضمان الاتساق

تتطلب عملية التواصل مع الموظفين قدرًا كبيرًا من الأعمال الورقية والمتابعة الشاملة. وبفضل الذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات إدارة جدولة الاجتماعات والمقابلات تلقائيًا، وإنشاء حسابات جديدة للموظفين، وإرسال المراسلات الروتينية لضمان تحقيق تجربة موحدة للموظفين.
استخدام قنوات تواصل متعددة

في عالم هجين يعتمد في المقام الأول على الأجهزة المحمولة، يتم التواصل الفعال بين الموظفين عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الاجتماعات وجهًا لوجه، وعبر الفيديو، والمنصات الرقمية، والاجتماعات على مستوى المؤسسة. وبالإضافة إلى جعل الرسائل متاحة للموظفين في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة، فإن تعدد القنوات يعزز تنوع أساليب التواصل. 
تعزيز ثقافة التواصل المنفتح

يعمل القادة الفعّالون على إيجاد بيئة يشعر فيها الموظفون بالدعم عند مشاركة الأفكار والتعليقات والمخاوف. قد ينطوي ذلك على جمع التعليقات بفعالية أو المشاركة في محادثة روتينية غير رسمية بشأن مدى فعالية العمليات اليومية. قد تختار بعض المؤسسات تسليط الضوء على الحالات الناجحة في تعليقات الموظفين لتشجيعهم على المزيد من المشاركة وإظهار أهمية التواصل ثنائي الاتجاه.
التخلص من المشاكل والتكرار 

يتيح التواصل الناجح بين الموظفين تقديم المعلومات الصحيحة تمامًا للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ولتجنب إرسال معلومات زائدة، يسعى القادة الفعّالون إلى تقديم بيانات موجزة وقابلة للتنفيذ للموظفين—وتقليل عدد الرسائل الخاطئة التي قد يتلقاها الموظف.
استخدام التقنيات الرئيسية

وسواء أكانت المؤسسة تستخدم شبكة إنترانت داخلية أم منصة تخطيط موارد المؤسسات أم منصة رسائل، فإن القادة الناجحين يسعون جاهدين لتحقيق تجربة مستخدم سلسة.    
تقييم إستراتيجيات التواصل وتعديلها بانتظام

وبالاستعانة بكل من عمليات التدقيق الداخلي وتعليقات الموظفين، قد تختار المؤسسة إجراء تقييمات دورية لممارسات التواصل لتحديد ما ينجح منها وما يمكن تحسينه.
قياس مدى فعالية تواصل الموظفين

ترتبط الإستراتيجيات الفعالة لتواصل الموظفين ارتباطًا مباشرًا بمدى نجاح الشركة؛ فكلما زاد شعور الموظفين بالدعم والمشاركة في العمل، زاد معدل رضا العملاء (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com). وبحسب معهد IBM Institute for Business Value، فإن رفاهية الموظفين تُمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى 77% من المديرين التنفيذين لدى الشركات الأفضل أداءً. ويمكن أن يساعد وجود العديد من المقاييس الملموسة القادة على تقييم مدى فعالية إستراتيجية تواصل الموظفين. وتشمل بعض نقاط البيانات هذه ما يلي:

  • استطلاعات الموظفين وتعليقاتهم: يمكن أن تُجري المؤسسة استطلاعات منتظمة لقياس مدى رضا الموظفين عن قنوات وممارسات التواصل، سواء أكانت في شكل استطلاعات شاملة نصف سنوية أم استطلاعات رأي مجهولة الهوية.  
  • فحص التواصل: قد تُراجع بعض الشركات ممارسات التواصل والقنوات والمحتوى مراجعة منتظمة لتحديد الفجوات ومجالات التحسين. قد يقدم استشاري خارجي تقييمًا حياديًا لمدى فعالية إستراتيجية التواصل.
  • مؤشرات الأداء الرئيسية: يمكن للمؤسسة اكتساب معارف قيّمة وفورية من مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات فتح البريد الإلكتروني وتسجيل الدخول إلى الشبكة الداخلية. كما يمكنها أيضًا تتبع أوقات الاستجابة للرسائل ومعدلات إكمال الاستطلاعات وغيرها من مهام التواصل بين الموظفين عبر القنوات لقياس مدى فعاليتها.
  • تقييمات الأداء:  يمكن أن توفر تقييمات الأداء تعليقات قيمة وتوصل التوقعات الواضحة للموظفين، بالإضافة إلى إعطاء الموظفين فرصة لتحديد نقاط الضعف.
  • معدلات دعم الموظفين: معدل دعم الموظفين هو مقياس يستخدم لقياس مدى قيام الموظفين بالترويج لمؤسستهم ودعمها. قد تختار الشركة تتبع التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقاييس الإحالة أو غيرها من نقاط البيانات لتقييم مدى صلابة إستراتيجية التواصل بين موظفيها.
  • معدلات استقالة الموظفين والاحتفاظ بهم: قد يكون ارتفاع معدلات استقالة الموظفين مؤشرًا على ضعف التواصل. لتقييم مصدر المشكلة، قد تحلل المؤسسة مقابلات الاستقالة بحثًا عن المشكلات المتعلقة بالتواصل لزيادة معدلات الاحتفاظ بالموظفين.  
  • صافي نقاط الترويج (NPS) الداخلي: يقيس صافي نقاط الترويج الداخلي (iNPS) مدى رضا الموظفين وولائهم داخل المؤسسة. وبوصفه تعديلاً لمدى رضا العملاء الخارجيين، يمكن استخدامه لتوفير معارف بشأن السلامة العامة لإستراتيجية التواصل بين الموظفين في الشركة. 
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