ما هو SAP SuccessFactors؟

SAP SuccessFactors هو نظام رائد قائم على السحابة لإدارة رأس المال البشري (HCM). صُممت المنصة لمساعدة المؤسسات على تحسين إدارة القوى العاملة لديها، بدءاً من ذكاء المواهب وتحليلات القوى العاملة وحتى تخطيط التعاقب الوظيفي والتطوير.
يعد نظام البرمجيات كخدمة (SaaS) أحد الوحدات العديدة التي تقدمها SAP، أحد أكثر موردي تخطيط موارد المؤسسات (ERP) شهرة في العالم. تم تصميم مجموعة الموارد البشرية الرائدة لمركزة وتبسيط كل جانب تقريبًا من عملية إدارة الموارد البشرية طوال دورة حياتها بأكملها، بما في ذلك:
التأهيل والتوظيف والاحتفاظ
إدارة الأداء والمقاييس وتحليلات الأفراد
إدارة التعويضات وكشوف المرتبات وإدارة الفوائد
الوقت والحضور
إدارة المواهب وتخطيط التعاقب والتوظيف
التعلم وتطوير المواهب المهنية
مثل بعض منتجات ووحدات SAP الأخرى، يعتمد SAP SuccessFactors بشكل أساسي على السحابة. ولكن في الحالات التي تتطلب تخزين البيانات محليًا، يمكن نشر البرنامج كجزء من نموذج السحابة الهجينة. يمكن استخدام البرنامج بمفرده أو بالاشتراك مع منتجات SAP أخرى، مثل SAP CRM لإدارة علاقات العملاء أو SAP SCM لإدارة سلسلة التوريد.
تأسست SuccessFactors في البداية عام 2001 على يد Lars Dalgaard، ومقرها سان فرانسيسكو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2007. في عام 2011، استحوذت SAP على SuccessFactors مقابل 3.4 مليار دولار أمريكي في عملية اندماج كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل استثمار عملاق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) طويل الأجل في الحوسبة السحابية.1
وفقًا لشركة SAP، يتم استخدام حلول الموارد البشرية حاليًا من قبل أكثر من 12000 شركة في أكثر من 200 دولة. في السنوات الأخيرة، ركزت الشركة على إدارة تجربة الموظف (HXM) بدلاً من إدارة رأس المال البشري (HCM)، مشيرة إلى أهمية تجربة الموظف في بيئة أعمال سريعة الوتيرة ورقمية بشكل متزايد.2
مجموعة HXM من SAP SuccessFactors مصممة لإدارة كل جانب تقريبًا من عملية الموارد البشرية. بالإضافة إلى وظائف الموارد البشرية الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا، يسهّل النظام الأساسي إدارة متقدمة لتجربة الموظف مع أدوات لتقييم التوازن بين العمل والحياة والتخطيط للخلافة. باستخدام حلول SAP SuccessFactors، يمكن للمديرين أيضًا الحصول على رؤى متزايدة حول اتجاهات القوى العاملة.
تتضمن الميزات الرئيسية لـ SAP SuccessFactors ما يلي:
التعويضات: تساعد منصة SuccessFactors Compensation من SAP المديرين على بناء وتنظيم برامج التعويضات، مما يؤدي إلى أتمتة مكافآت الموظفين وتبسيطها.
الإدارة المستمرة للأداء (CPM): باستخدام SuccessFactors، يمكن للمديرين الحصول على رؤية مستمرة لأنشطة الموظفين، وتقديم التعليقات في الوقت المناسب حول الموضوعات والأسئلة ذات الصلة. باستخدام هذا النظام، يمكن للموظفين تحديد الإنجازات التي يتم ربطها بعد ذلك بأهداف الأداء والتطوير.
خدمة الموظف المركزية: SAP SuccessFactors Employee Central هو نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الخاص بشركة SAP. يسمح للمؤسسات بتوحيد عمليات الموارد البشرية، وإدارة ملفات تعريف المستخدمين والهياكل التنظيمية، وإدارة المزايا. يتضمن نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) أدوات الخدمة الذاتية وتنبيهات الموظفين.
كشوف المرتبات المركزية للموظفين: نظام إدارة كشوف الرواتب السحابي من SAP SuccessFactors يقوم بأتمتة عملية كشوف الرواتب ويوفر تحليلات متقدمة، مما يقلل الأخطاء ويضمن معالجة المدفوعات في الوقت المناسب.
مركز الخدمة المركزية للموظفين: باستخدام مركز الخدمة المركزية للموظفين، يمكن للموظفين الوصول المباشر إلى خبراء الموارد البشرية في مؤسستهم ومعلومات السياسة المخصصة من أي جهاز.
التعلم: تستخدم المؤسسات نظام إدارة التعلم (LMS) المدعوم بالذكاء الاصطناعي من SuccessFactors لإنشاء سيناريوهات تفاعل مخصصة واكتشاف فرص جديدة لتطوير الموظفين.
التأهيل: يعمل برنامج التأهيل من SAP على تبسيط عملية استقدام موظفين جدد، حيث يوفر لوحات معلومات وتدريبات مخصصة إلى جانب النماذج الإلكترونية المدمجة.
إدارة الأداء والأهداف: توفر أدوات الأداء والأهداف في SuccessFactors تحليلات متقدمة لقياس إنتاجية الفريق وفرصة الحصول على تعليقات مستمرة، مما يحسن أداء الموظفين.
التوظيف: تستخدم المؤسسات نظام SAP SuccessFactors Recruiting لجذب المواهب وتحديدها وتوظيفها. إن نظام تتبع المتقدمين والأنظمة الآلية للبرنامج تتكامل مع تدفقات البيانات الأخرى، مما يسمح للمديرين بتتبع التأثيرات قصيرة وطويلة المدى لجهود التوظيف.
إعداد التقارير والتحليلات: يتميز SuccessFactors بتحليلات موارد بشرية متقدمة توفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يتيح للمديرين الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالقوى العاملة بسرعة والكشف عن توجهات الموارد البشرية العامة.
التعاقب والتطوير: باستخدام أدوات تخطيط التعاقب الوظيفي من SuccessFactors، يمكن للمؤسسات تحديد المرشحين الداخليين الواعدين وتقييم أداء الموظفين بموضوعية، مما يساهم في تنمية المواهب الرئيسية.
الحياة العملية: باستخدام تقييمات SuccessFactors ولوحات المعلومات الخاصة بالتوازن بين العمل والحياة، يمكن للموظفين تتبع رفاهيتهم وإكمال الأنشطة للحفاظ على ممارسات صحية في العمل. تتوفر أدوات إدارة تجربة الموظف هذه للمديرين أيضًا، حيث يمكنهم استخدامها لجمع التقارير المجهولة ومقارنة البيانات عبر الأقسام المختلفة.
مثل تطبيقات ووحدات SAP ERP الأخرى، يسمح SAP SuccessFactors للمؤسسات بتوحيد عمليات الأعمال المتعددة في نظام واحد بواجهة مستخدم واحدة. تتميز مجموعة HCM الخاصة بالمنصة بوظائف وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مفيدة بشكل خاص للمؤسسات متوسطة أو كبيرة الحجم التي تتعامل مع كميات هائلة من بيانات الموظفين.
باستخدام نظام SuccessFactors HR، يمكن للشركات المشاركة في تخطيط القوى العاملة بشكل أكثر فعالية. من بين الميزات الرئيسية لـ SAP SuccessFactors ما يلي:
قابلية التوسع القائمة على السحابة: باعتباره نظامًا قائمًا على السحابة، فإن نظام الموارد البشرية في SuccessFactors قابل للتوسع. يمكن الوصول إلى بيانات الموارد البشرية والموظفين من أي مكان، مما يعزز المرونة والتنقل.
التحسين المستمر: تراقب المنصة إنجازات الموظفين وتعززها، وتقدم توصيات للتطوير المهني وإبراز المواهب من أجل التخطيط الفعال للتعاقب الوظيفي.
تحليلات الأداء: تسمح التحليلات المتقدمة للموارد البشرية من SAP SuccessFactors لصانعي القرار بالاستجابة لاحتياجات القوى العاملة في الوقت الفعلي والكشف عن الرؤى المدفونة وتعزيز الإنتاجية.
عمليات مبسّطة: تجلب SAP SuccessFactors دورة حياة الموارد البشرية بأكملها إلى منصة واحدة مع تجربة مستخدم واحدة، مما يسمح للمؤسسات بتصور مهام سير العمل المتباينة.
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1 شركة SAP تستحوذ على SuccessFactors مقابل 3.4 مليار دولار أمريكي، All Things D، 3 ديسمبر 2023
2 The Rise of HXM, SAP