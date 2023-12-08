ما هو SAP SuccessFactors؟

مجموعة HXM من SAP SuccessFactors مصممة لإدارة كل جانب تقريبًا من عملية الموارد البشرية. بالإضافة إلى وظائف الموارد البشرية الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا، يسهّل النظام الأساسي إدارة متقدمة لتجربة الموظف مع أدوات لتقييم التوازن بين العمل والحياة والتخطيط للخلافة. باستخدام حلول SAP SuccessFactors، يمكن للمديرين أيضًا الحصول على رؤى متزايدة حول اتجاهات القوى العاملة.

تتضمن الميزات الرئيسية لـ SAP SuccessFactors ما يلي:

التعويضات: تساعد منصة SuccessFactors Compensation من SAP المديرين على بناء وتنظيم برامج التعويضات، مما يؤدي إلى أتمتة مكافآت الموظفين وتبسيطها.

الإدارة المستمرة للأداء (CPM): باستخدام SuccessFactors، يمكن للمديرين الحصول على رؤية مستمرة لأنشطة الموظفين، وتقديم التعليقات في الوقت المناسب حول الموضوعات والأسئلة ذات الصلة. باستخدام هذا النظام، يمكن للموظفين تحديد الإنجازات التي يتم ربطها بعد ذلك بأهداف الأداء والتطوير.

خدمة الموظف المركزية: SAP SuccessFactors Employee Central هو نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الخاص بشركة SAP. يسمح للمؤسسات بتوحيد عمليات الموارد البشرية، وإدارة ملفات تعريف المستخدمين والهياكل التنظيمية، وإدارة المزايا. يتضمن نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) أدوات الخدمة الذاتية وتنبيهات الموظفين.

كشوف المرتبات المركزية للموظفين: نظام إدارة كشوف الرواتب السحابي من SAP SuccessFactors يقوم بأتمتة عملية كشوف الرواتب ويوفر تحليلات متقدمة، مما يقلل الأخطاء ويضمن معالجة المدفوعات في الوقت المناسب.

مركز الخدمة المركزية للموظفين: باستخدام مركز الخدمة المركزية للموظفين، يمكن للموظفين الوصول المباشر إلى خبراء الموارد البشرية في مؤسستهم ومعلومات السياسة المخصصة من أي جهاز.

التعلم: تستخدم المؤسسات نظام إدارة التعلم (LMS) المدعوم بالذكاء الاصطناعي من SuccessFactors لإنشاء سيناريوهات تفاعل مخصصة واكتشاف فرص جديدة لتطوير الموظفين.

التأهيل: يعمل برنامج التأهيل من SAP على تبسيط عملية استقدام موظفين جدد، حيث يوفر لوحات معلومات وتدريبات مخصصة إلى جانب النماذج الإلكترونية المدمجة.

إدارة الأداء والأهداف: توفر أدوات الأداء والأهداف في SuccessFactors تحليلات متقدمة لقياس إنتاجية الفريق وفرصة الحصول على تعليقات مستمرة، مما يحسن أداء الموظفين.

التوظيف: تستخدم المؤسسات نظام SAP SuccessFactors Recruiting لجذب المواهب وتحديدها وتوظيفها. إن نظام تتبع المتقدمين والأنظمة الآلية للبرنامج تتكامل مع تدفقات البيانات الأخرى، مما يسمح للمديرين بتتبع التأثيرات قصيرة وطويلة المدى لجهود التوظيف.

إعداد التقارير والتحليلات: يتميز SuccessFactors بتحليلات موارد بشرية متقدمة توفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يتيح للمديرين الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالقوى العاملة بسرعة والكشف عن توجهات الموارد البشرية العامة.

التعاقب والتطوير: باستخدام أدوات تخطيط التعاقب الوظيفي من SuccessFactors، يمكن للمؤسسات تحديد المرشحين الداخليين الواعدين وتقييم أداء الموظفين بموضوعية، مما يساهم في تنمية المواهب الرئيسية.

الحياة العملية: باستخدام تقييمات SuccessFactors ولوحات المعلومات الخاصة بالتوازن بين العمل والحياة، يمكن للموظفين تتبع رفاهيتهم وإكمال الأنشطة للحفاظ على ممارسات صحية في العمل. تتوفر أدوات إدارة تجربة الموظف هذه للمديرين أيضًا، حيث يمكنهم استخدامها لجمع التقارير المجهولة ومقارنة البيانات عبر الأقسام المختلفة.