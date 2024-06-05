ما هي Oracle؟

Oracle هي شركة تقنية معلومات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الموجهة للأعمال والتي تشمل Oracle Database، وهو نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS).
تأسست الشركة في عام 1977 بولاية كاليفورنيا وهي واحدة من كبرى شركات البرمجيات والأجهزة في العالم.1 منذ إنشائها منذ ما يقرب من خمسين عامًا، طورت Oracle عددًا كبيرًا من حلول تقنية المعلومات واستحوذت على مجموعة واسعة من الشركات. وتشتهر بشكل خاص بعروض تخطيط موارد المؤسسات القائمة على السحابة في مجال ذكاء الأعمال والخدمات المالية، بالإضافة إلى أنظمة مثل Solaris وJava وOracle Linux. كما تصنع Oracle الخوادم وحلول الشبكات المخصصة لتشغيل منصاتها وقواعد بياناتها وتبيعها. وكان Oracle Database أول نظام لإدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) قائم على SQL طُرح تجاريًا في الولايات المتحدة.2
تستثمر الشركة بمبالغ كبيرة في التقنيات مفتوحة المصدر، وتوفر الموارد لتطوير المنتجات مفتوحة المصدر واختبارها، وكثيرًا ما تشير إلى أن المنصات الرئيسية مثل Oracle Cloud Infrastructure (OCI) "مفتوحة بطبيعتها".3 وتُستخدم منتجات Oracle وخدماتها في جميع أنحاء العالم في الخدمات الحكومية وشركات الاتصالات وفي مجال الرعاية الصحية حيث يكون أمن البيانات وتوافرها وإدارة أحمال التشغيل المعقدة أمرًا بالغ الأهمية.
تأسست شركة Oracle في كاليفورنيا على يد Larry Ellison وBob Miner وEd Oats تحت اسم Software Development Laboratories في عام 1977. واستوحى المؤسِّسون هذا النظام من ورقة بحثية بريطانية تحدد نموذج قواعد البيانات العلائقية، ورأى المؤسسون أن هذا النظام يتمتع بإمكانات فائقة. وبعد ذلك بعامين، أصدرت الشركة Oracle، وهي أول قاعدة بيانات علائقية تجارية تستخدم لغة الاستعلام المركبة (SQL).4 ثم تغير اسم الشركة لتُسمى باسم أول منتج لها في عام 1982 وطُرحت للاكتتاب العام في عام 1986، حيث دخلت بورصة نيويورك (NYSE) تحت اسم Oracle Corp (ORCL).
وبعد مرور 40 عامًا على تأسيسها، استحوذت Oracle على عدد كبير من الشركات لتوسيع نطاق عروضها وخدماتها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك PeopleSoft وSiebel وBEA وSun Microsystems وNetsuite وCerner.
وفي عام 2010، استحوذت الشركة على Sun Microsystems، وهي شركة تطوير البرمجيات التي طورت لغة البرمجة Java، ما عزز تواجدها في عالم أنظمة الكمبيوتر والبرمجيات. كما أدى ذلك الاستحواذ إلى دخول الشركة في مجال الأجهزة الواسع، ما جعل الإشراف على نظام التشغيل Solaris وJava من اختصاص الشركة.5 واستحوذت الشركة أيضًا على قاعدة البيانات مفتوحة المصدر الشهيرة MySQL.
في عام 2020، نقلت Oracle مقرها الرئيسي القديم من Redwood Shores، California إلى Austin، Texas. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على شركة Cerner، وهي شركة سجلات الرعاية الصحية، في أكبر عملية استحواذ لها حتى الآن.6 واعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي إيرادات الشركة الفصلية أكثر من 200 مليون دولار أمريكي واستمرت في النمو بشكل حاد، وفقًا لـ Forbes.7 وفي خريف عام 2023، أعلنت الشركة أنها ستستثمر بكثافة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر خدمات Fusion Cloud.8
تُعدّ Oracle Database المنتج الرئيسي من Oracle. وهي نظام شائع لإدارة قواعد البيانات والتخزين تستخدمه المنظمات في جميع أنحاء العالم لإدارة بياناتها وتخزينها.
وهي تستخدم SQL للمعالجة والاستعلام وكانت أول قاعدة بيانات من نوعها تُطرح كإصدار تجاري. ويمكن تشغيل Oracle Database على Linux® أو Microsoft Windows.
تتميز Oracle Database بما يلي:
التحليلات المتقدمة: تدعم Oracle Database البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة. ويمكن للأنظمة قراءة البيانات ومعالجتها وتشغيل التحليلات التنبؤية أو الأنظمة الآلية بسرعة.
توافر بيانات عالية: تم تصميم Oracle Database لتحقيق مستوى عالٍ من الأداء التشغيلي مع ميزات مثل تكرار البيانات والنسخ الاحتياطي وتجميع الخوادم.
قابلية التوسع: يمكن أن تعمل Oracle Database على خادم واحد أو على قاعدة بيانات ضخمة موزعة.
الأمان: تحتوي Oracle Database على مجموعة من المزايا لحماية الخصوصية والسلامة من خلال التشفير ومراقبة المخاطر الأمنية.
تتوفر قاعدة بيانات Oracle Database حاليًا9 في أربعة إصدارات، يقدم كل منها مستويات مختلفة من الأداء الوظيفي، وهي الإصدارات التالية:
إصدار Enterprise: يدعم إصدار Oracle Database Enterprise Edition، المصمم للمؤسسات الكبيرة، معالجة المعاملات الإلكترونية (OLTP) كبيرة الحجم بالإضافة إلى مستودعات البيانات كثيفة الاستعلامات. ويمكن تعزيزه بمجموعة متنوعة من خيارات وحزم Oracle10 للتحليلات المتقدمة أو الأمان أو الوظائف.
إصدار Express: يُعد Oracle Database Express هو الإصدار المجاني للمبتدئين من Oracle Database. فهو سهل التثبيت وسهل الإدارة ويمكن استخدامه على أي جهاز كمبيوتر. وهو إصدار مصمم لدعم الترقيات بكل سهولة إلى منتجات Oracle Database الأكثر تطورًا.
إصدار Personal: يشتمل هذا الإصدار من Oracle Database تقريبًا على جميع عناصر إصدار Enterprise من قاعدة البيانات ولكنه يدعم بيئات التطوير ذات الاستخدام الواحد. ويُعد هذا الإصدار طريقة ميسورة التكلفة لمطور البرمجيات تُمكّنه من الاستفادة من كامل إمكانات Oracle Database.
إصدار Standard: يوفر إصدار Oracle Database Standard Edition وظائف Oracle الأساسية وهو مناسب تمامًا لتطبيقات فرق العمل أو التطبيقات على مستوى الأقسام أو تطبيقات الويب.
Oracle Fusion Cloud Application Suite11 هو مجموعة من تطبيقات البرمجيات كخدمة مخصصة لحالات استخدام مؤسسية محددة. وتشمل مجموعة Oracle Fusion Enterprise Resource Planning (ERP) المخصصة لأقسام الشؤون المالية وإدارة المشاريع والامتثال. كما توفر هذه المجموعة منصات محددة لسلسلة التوريد والتصنيع (SCM) وإدارة رأس المال البشري (HCM) والمبيعات. وتوفر مجموعة تخطيط موارد المؤسسات على السحابة أيضًا وظائف إضافية مخصصة لقطاعات مثل التعليم العالي أو تجربة العملاء في مجال السلع الاستهلاكية. وباستخدام Oracle E-Business Suite، يُمكن للمؤسسات تبسيط عملية إدخال البيانات وإدارة البيانات باستخدام قوالب معدة مسبقًا.
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) هي منصة سحابية تدعم تطبيقات الأعمال التقليدية بالإضافة إلى التقنيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تتضمن منصة السحابة الموزعة خيارات لحل السحابة المتعددة أو خيار السحابة العامة أو السحابة الهجينة أو السحابة المُخصصة التي تعمل بالكامل على مراكز بيانات المؤسسة. وتقدم OCI أدوات لتشغيل التطبيقات وتحليل البيانات بالإضافة إلى تخزين المعلومات بشكل آمن. وتدعم المنصة تطبيقات Oracle والتطبيقات المخصصة وتطبيقات موردي البرامج المستقلين (ISV) للأتمتة والتحليلات والشبكات والتخزين.
تقدم Oracle مجموعة كبيرة من الأنظمة الهندسية المصممة مع مراعاة التوسع. وتشمل هذه الأنظمة الخوادم المستندة إلى x86 وSPARC، والأنظمة الهندسية المصممة لتشغيل تطبيقات Java وحلول التخزين والشبكات. منصة Oracle Exdata12، هي نظام هندسي مطور خصوصًا لتشغيل Oracle Database، وتجمع بين خوادم قاعدة البيانات وحلول التخزين والشبكات.
توفر Oracle مجموعة من منتجات وأدوات البرمجيات الوسيطة لمساعدة المطورين على دمج التطبيقات ونشرها، مثل Oracle Application Express (APEX)، وهو أداة تطوير تطبيقات الويب ذات الرمز المنخفض. وتقدم مجموعة Oracle Fusion Middleware التابعة للشركة، وهي مجموعة من الأدوات الخاصة بتطبيقات المؤسسات، مجموعة من المنتجات لتكامل البيانات وذكاء الأعمال وإدارة المحتوى. ويمكن أن توفر Fusion Middleware بنية تحتية لوظائف إنترنت الأشياء (IoT) وتكامل البيانات الكبيرة وإدارة المحتوى.
تنتج Oracle وترخص مجموعة كبيرة من التطبيقات المحلية 13 للشركات، بما في ذلك برامج المكاتب الخلفية لمساعدة الموظفين في إدارة وظائفهم الأساسية. وتشمل بعض العروض البارزة ما يلي:
تستخدم المؤسسات Oracle Database عبر مختلف المجالات وحالات الاستخدام، بما في ذلك صيانة بحيرات البيانات الحساسة وتتبع المعاملات المالية الضخمة في الوقت الفعلي. ومن بين حالات استخدام Oracle Database الأكثر شيوعًا ما يلي:
تستخدم المؤسسات Oracle Database لتطبيقات مثل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء (CRM) و إدارة الموارد البشرية (HRM)، والتي توفر معارف تفاعلية ومحدثة حول العمليات اليومية للشركة.
تستخدم المؤسسات Oracle Database كمستودع مركزي لتخزين وإدارة مجموعات هائلة من البيانات المنظمة، أو كمستودع بيانات لتسهيل التحليل وإعداد التقارير.
تستخدم المؤسسات منصات التجارة الإلكترونية من Oracle والتي توفر حلول المكاتب الخلفية لإدارة النشرات الترويجية للمنتجات والمخزون وبيانات المعاملات.
تستخدم الشركات المالية ومقدمو خدمات التأمين قاعدة بيانات Oracle الآمنة والمشفرة لإدارة المدفوعات وتتبع المعاملات وتدقيق المخاطر المحتملة.
تستخدم الوكالات الحكومية مثل وزارة الدفاع 14 وشركات القطاع العام Oracle لإدارة السجلات والبيانات العامة بشكل آمن بما في ذلك المعلومات السرية.
في مجال الرعاية الصحية، تستخدم المؤسسات قاعدة بيانات Oracle وحلولها لتبسيط العمليات والحفاظ على تكامل البيانات وتحسين سير العمل المتعددة من خلال المعارف التنبئية.
تستفيد المؤسسات، بدءًا من شركات التجارة الإلكترونية حتى البنوك الإلكترونية وشركات الاتصالات، من إمكانات Oracle Database في تنفيذ أعداد كبيرة من معاملات قواعد البيانات لأعداد كبيرة من الأشخاص في الوقت الفعلي.
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