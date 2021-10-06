ما هي معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP)؟

Analytics

ما هي OLTP؟

تتيح معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) تنفيذ عدد كبير من المعاملات على قواعد البيانات في الوقت الفعلي، من قبل عدد كبير من المستخدمين، وعادةً عبر الإنترنت.

OLTP هو ما يتيح معالجة البيانات السريعة والدقيقة وراء أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وسجلات النقد والتجارة الإلكترونية، وعشرات الخدمات الأخرى التي نتفاعل معها كل يوم.

معاملة قاعدة البيانات هي تغيير أو إدراج أو حذف أو استعلام عن البيانات في قاعدة البيانات. أنظمة معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) (ومعاملات قواعد البيانات التي تُمكّنها) تُسيّر العديد من المعاملات المالية التي نجريها يوميًا، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومعاملات أجهزة الصراف الآلي، وعمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر، وحجوزات الفنادق وشركات الطيران، على سبيل المثال لا الحصر. وفي كل حالة من هذه الحالات، تظل معاملة قاعدة البيانات أيضًا كسجل للمعاملة المالية المقابلة. تستطيع مُعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) أيضًا أن تُدير عمليات تبادل البيانات غير المالية في قواعد البيانات، ومن ضمنها تغيير كلمات المرور والرسائل النصية. 

في OLTP، السمة المميزة والمشتركة لأي معاملة في قاعدة البيانات هي الذرية (أو عدم القابلية للتجزئة) — إما أن تنجح المعاملة بالكامل أو تفشل (أو يتم إلغاؤها). ولا يمكن أن تظل في حالة معلّقة أو بينية

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خصائص أنظمة OLTP

بشكل عام ، تقوم أنظمة OLTP بما يلي:

  • معالجة عدد كبير من المعاملات البسيطة نسبيًا: عادةً إدراجات وتحديثات وحذف للبيانات، بالإضافة إلى استعلامات بيانات بسيطة (على سبيل المثال، التحقق من الرصيد في جهاز الصراف الآلي).

  • تمكين وصول عدة مستخدمين إلى نفس البيانات، مع ضمان تكامل البيانات: تعتمد أنظمة OLTP على خوارزميات التزامن لضمان عدم إمكانية تعديل المستخدمين لنفس البيانات في نفس الوقت، وتنفيذ جميع المعاملات بالترتيب الصحيح. وهذا يمنع مثلًا الحجز المزدوج للغرفة نفسها في أنظمة الحجوزات عبر الإنترنت، ويحمي أصحاب الحسابات البنكية المشتركة من السحب الزائد عن غير قصد.

  • التركيز على سرعة المعالجة، مع قياس أوقات الاستجابة بالمللي ثانية: تُقاس فعالية أنظمة OLTP بعدد المعاملات التي يمكن تنفيذها في الثانية الواحدة، مع أوقات استجابة تُقاس بالمللي ثانية.

  • توفير مجموعات بيانات مفهرسة: يُستخدم الفهرس للبحث السريع والاسترجاع والتنفيذ الفوري للاستعلامات.

  • متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام: مرة أخرى، تعالج أنظمة OLTP أعدادًا هائلة من المعاملات المتزامنة، لذا فإن أي فقدان للبيانات أو تعطل عن العمل يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة ومكلفة. يجب أن يتوفر نسخ احتياطي كامل للبيانات لأي لحظة زمنية. تتطلب أنظمة OLTP نسخًا احتياطية منتظمة متكررة ونسخًا احتياطية تزايدية مستمرة.
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OLTP مقابل OLAP

كثيرًا ما يتم الخلط بين OLTP والمعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP). ورغم تشابه الاسمين واختصاصهما في معالجة البيانات عبر الإنترنت، فإن التشابه ينتهي عند هذا الحد.

تم تحسين OLTP لتنفيذ معاملات قاعدة البيانات عبر الإنترنت. تم تصميم OLTP لتنفيذ المعاملات على قواعد البيانات عبر الإنترنت، ويُستخدم من قبل الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية (مثل: موظفي الصرافة أو موظفي مكاتب الاستقبال) أو في تطبيقات الخدمة الذاتية للعملاء (مثل: الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وحجوزات السفر).

من ناحية أخرى، تم تحسين OLAP لإجراء تحليل البيانات المعقدة. تم تصميم أنظمة OLAP للاستخدام من قِبل علماء البيانات ومحللي الأعمال والعاملين في مجال المعرفة، وهي تدعم ذكاء الأعمال (BI) والتنقيب عن البيانات وتطبيقات دعم القرار الأخرى.

ليس من المستغرب وجود العديد من الاختلافات التقنية بين أنظمة OLTP وOLAP:

  • تستخدم أنظمة OLTP قاعدة بيانات علائقية يمكنها التعامل مع عدد كبير من المستخدمين المتزامنين، واستعلامات وتحديثات متكررة، مع دعم أوقات استجابة فائقة السرعة. بينما تستخدم أنظمة OLAP قاعدة بيانات متعددة الأبعاد، وهي نوع خاص من قواعد البيانات يتم إنشاؤه من قواعد بيانات علائقية متعددة، تتيح إجراء استعلامات معقدة تتعلق ببيانات حالية وتاريخية. (وقد يتم تنظيم قاعدة بيانات OLAP على شكل مستودع بيانات.)

  • استعلامات OLTP هي استعلامات بسيطة وتشمل عادةً سجلًا واحدًا أو عددًا قليلاً من سجلات قواعد البيانات. أما استعلامات OLAP فهي معقدة وتشمل عددًا كبيرًا من السجلات.

  • أوقات استجابة معاملات واستعلامات OLTP فائقة السرعة؛ بينما تكون أوقات استجابة OLAP أبطأ بعدة درجات من حيث الحجم.

  • تُجري أنظمة OLTP تعديلات متكررة على البيانات، فهذه طبيعة معالجة المعاملات، في حين لا تُجري أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) أي تعديل على البيانات على الإطلاق.

  • أحمال تشغيل OLTP تتضمن توازنًا بين القراءة والكتابة؛ بينما أحمال تشغيل OLAP كثيفة القراءة.

  • تتطلب قواعد بيانات OLTP مساحة تخزين قليلة نسبيًا؛ بينما تعمل قواعد بيانات OLAP مع مجموعات بيانات ضخمة وعادةً ما تتطلب مساحة تخزين كبيرة.

  • تتطلب أنظمة OLTP نسخا احتياطية متكررة أو متزامنة؛ في حين يمكن نسخ أنظمة OLAP احتياطيا بويترة أقل تكرارًا.

تجدر الإشارة إلى أن أنظمة OLTP تعمل غالبًا كمصدر للمعلومات لأنظمة OLAP. وغالبًا ما يكون الهدف من التحليلات التي يتم إجراؤها باستخدام OLAP هو تحسين استراتيجية الأعمال وتحسين عمليات الأعمال ، مما يوفر أساسًا لإجراء تحسينات على نظام OLTP.

للتعمق في الاختلافات بين هذه الأساليب، تحقق من "OLAP مقابل OLTP: ما الفرق؟"

أمثلة على أنظمة OLTP

منذ ظهور الإنترنت وعصر التجارة الإلكترونية، أصبحت أنظمة OLTP واسعة الانتشار. فهي موجودة في جميع القطاعات تقريبًا وفي العديد من الأنظمة التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين. ومن الأمثلة اليومية على أنظمة OLTP ما يلي:

  • ماكينات الصراف الآلي (وهي المثال الكلاسيكي والأكثر شهرة) وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

  • معالجة مدفوعات بطاقات الائتمان (سواء عبر الإنترنت أو في المتجر)

  • إدخال الطلبات (البيع بالتجزئة والمكتب الخلفي)

  • أنظمة الحجز عبر الإنترنت (أنظمة التذاكر، الحجز، وغيرها)

  • حفظ السجلات (بما في ذلك السجلات الصحية، ومراقبة المخزون، وجدولة الإنتاج، ومعالجة المطالبات، وإصدار تذاكر خدمة العملاء، والعديد من التطبيقات الأخرى)
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