غالبًا ما يتم الخلط بين OLAP (المعالجة التحليلية عبر الإنترنت) وOLTP (المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت). ما هي الاختلافات الرئيسية بينهما وكيف تختار الأنسب لحالتك؟

نحن نعيش في عصر يعتمد على البيانات؛ إذ إنه من المرجح أن تكون المؤسسات التي تستخدم البيانات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات المتغيرة هي الأفضل. ويمكنك رؤية هذه البيانات أثناء عملها في عروض الخدمات الجديدة (مثل تطبيقات مشاركة الرحلات) فضلًا عن الأنظمة القوية التي تدير تجارة التجزئة (كل من التجارة الإلكترونية والمعاملات داخل المتجر).

في مجال علم البيانات، هناك نوعان من أنظمة معالجة البيانات: المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP). الفرق الرئيسي هو أن أحدهما يستخدم البيانات للحصول على رؤى قيمة، في حين أن الآخر تشغيلي بحت. ومع ذلك، هناك طرق مفيدة لاستخدام كلا النظامين لحل مشكلات البيانات.

السؤال ليس أيهما تختار، بل كيف تستفيد من كلا النوعين من المعالجة بأفضل طريقة تناسب حالتك.

 

ما هو OLAP؟

المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) عبارة عن نظام لإجراء تحليل متعدد الأبعاد بسرعات عالية على كميات كبيرة من البيانات. عادةً ما تكون هذه البيانات من مستودع البيانات أو متجر البيانات أو أي مخزن بيانات مركزي آخر. تُعدُّ OLAP مثالية للتنقيب في البيانات وذكاء الأعمال والحسابات التحليلية المعقدة، بالإضافة إلى وظائف إعداد التقارير التجارية مثل التحليل المالي والميزانية وتوقعات المبيعات.

إن جوهر معظم قواعد بيانات OLAP هو مكعب OLAP، الذي يسمح لك بالاستعلام عن البيانات متعددة الأبعاد وإعداد التقارير عنها وتحليلها بسرعة. ما المقصود ببُعد البيانات؟ إنه ببساطة عنصر واحد من مجموعة بيانات معينة. على سبيل المثال، قد يكون لأرقام المبيعات عدة أبعاد تتعلق بالمنطقة والوقت من العام ونماذج المنتجات والمزيد.

يمتد مكعب OLAP إلى تنسيق الصف حسب العمود لمخطط قاعدة البيانات العلائقية التقليدية ويضيف طبقات لأبعاد بيانات أخرى. على سبيل المثال، في حين أن الطبقة العليا من المكعب قد تنظم المبيعات حسب المنطقة، يمكن لمحللي البيانات أيضًا "التنقل إلى الأسفل" في طبقات المبيعات حسب الولاية/المقاطعة و/أو المدينة و/أو مخازن معينة. عادة ما يتم تخزين هذه البيانات التاريخية المجمعة لـ OLAP في مخطط نجمي أو مخطط ندفة الثلج.

يعرض الرسم التالي مكعب OLAP لبيانات المبيعات بأبعاد متعددة - حسب المنطقة والربع والمنتج:

ما هي OLTP؟

تتيح معالجة المعاملات عبرالإنترنت (OLTP) تنفيذ عدد كبير من المعاملات على قواعد البيانات في الوقت الفعلي، من قِبَل عدد كبير من المستخدمين، وعادةً عبر الإنترنت. تُشكِّل أنظمة OLTP أساس العديد من معاملاتنا اليومية، بدءًا من أجهزة الصراف الآلي وحتى عمليات الشراء داخل المتاجر وحجوزات الفنادق. كما يمكن لـ OLTP أيضًا إدارة المعاملات غير المالية، بما في ذلك تغييرات كلمات المرور والرسائل النصية.

تستخدم أنظمة OLTP قاعدة بيانات علائقية يمكنها القيام بما يلي:

  • معالجة عدد كبير من المعاملات البسيطة نسبيًا - عادةً عمليات الإدخال والتحديث والحذف للبيانات.
  • تمكين وصول مستخدمين متعددين إلى نفس البيانات، مع ضمان سلامة البيانات.
  • دعم المعالجة السريعة للغاية، مع أوقات استجابة تُقاس بالمللي ثانية.
  • توفير مجموعات بيانات مفهرسة للبحث والاسترجاع والاستعلام السريع.
  • التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام، مع نسخ احتياطية متزايدة باستمرار.

العديد من المؤسسات تستخدم أنظمة OLTP لتوفير البيانات لـ OLAP. بعبارة أخرى، يُعدُّ الجمع بين OLTP وOLAP أمرًا ضروريًا في عالمنا الذي تحركه البيانات.

الفرق الرئيسي بين OLAP وOLTP: نوع المعالجة

الفرق الرئيسي بين النظامين يكمن في في أسمائهما: التحليلي مقابل المعاملاتي. وقد تم تحسين كل نظام لهذا النوع من المعالجة.

تم تحسين OLAP لإجراء تحليلات معقدة للبيانات من أجل اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. وتم تصميم أنظمة OLAP للاستخدام من قِبل علماء البيانات ومحللي الأعمال والعاملين في مجال المعرفة، وهي تدعم ذكاء الأعمال (BI) والتنقيب عن البيانات وتطبيقات دعم القرار الأخرى.

ومن ناحية أخرى، تم تحسين OLTP لمعالجة عدد هائل من المعاملات. فقد تم تصميم أنظمة OLTP للاستخدام من قِبَل العاملين في الخطوط الأمامية (مثل محاسبي الزبائن، وموظفي البنوك، وموظفي مكاتب الفنادق) أو لتطبيقات الخدمة الذاتية للعملاء (مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وحجوزات السفر).

الاختلافات الرئيسية الأخرى بين OLAP وOLTP

  • التركيز: تتيح لك أنظمة OLAP استخراج البيانات لتحليلها بشكل معقد. ولاتخاذ قرارات الأعمال، فغالبًا ما تتضمن الاستعلامات عددًا كبيرًا من السجلات. وعلى النقيض من ذلك، تعتبر أنظمة OLTP مثالية لإجراء التحديثات والإدخالات وعمليات الحذف البسيطة في قواعد البيانات. وتتضمن الاستعلامات عادةً سجلاً واحداً أو بضعة سجلات فقط.

  • مصدر البيانات: تحتوي قاعدة بيانات OLAP على مخطط متعدد الأبعاد، وبالتالي يمكنها دعم الاستعلامات المعقدة للعديد من حقائق البيانات من البيانات الحالية والتاريخية. ويمكن أن تكون قواعد بيانات OLTP المختلفة بمثابة مصدر للبيانات المجمعة لـ OLAP، ويمكن تنظيمها كمستودع بيانات. من ناحية أخرى، يستخدم OLTP نظام إدارة قواعد البيانات التقليدي لاستيعاب كمية كبيرة من المعاملات في الوقت الفعلي.

  • وقت المعالجة: في OLAP، تكون أوقات الاستجابة أبطأ بكثير من OLTP. تتطلب أحمال العمل قدرًا كبيرًا من القراءة، وتتضمن مجموعات هائلة من البيانات. بالنسبة لمعاملات واستجابات OLTP، كل مللي ثانية له أهميته. وتتضمن أعباء العمل عمليات قراءة وكتابة بسيطة عبر SQL (لغة الاستعلام المنظمة)، ما يتطلب وقتًا أقل ومساحة تخزين أقل.

  • التوافر: نظرًا لأنها لا تقوم بتعديل البيانات الحالية، يمكن إجراء نسخ احتياطي لـ OLAP بشكل أقل تكرارًا. ومع ذلك، تقوم OLTP بتعديل البيانات بشكل متكرر، لأن هذه هي طبيعة معالجة المعاملات. تتطلب نسخًا احتياطيًا متكررًا أو متزامنًا للمساعدة في الحفاظ على سلامة البيانات.

OLAP مقابل OLTP: أيهما أفضل بالنسبة لك؟

يعتمد اختيار النظام المناسب لحالتك على أهدافك. هل تحتاج إلى منصة واحدة للحصول على رؤى الأعمال؟ OLAP يمكن أن تساعدك في استخراج القيمة من كميات هائلة من البيانات. هل تحتاج إلى إدارة المعاملات اليومية؟ تم تصميم OLTP لمعالجة سريعة لأعداد كبيرة من المعاملات في الثانية الواحدة.

لاحظ أن أدوات OLAP التقليدية تتطلب خبرة في نمذجة البيانات وغالبًا ما تتطلب تعاونًا عبر وحدات أعمال متعددة. وعلى النقيض من ذلك، تُعدُّ أنظمة OLTP حساسة، حيث يؤدي أي فترة التعطل فيها إلى تعطل المعاملات وفقدان الإيرادات والإضرار بسمعة علامتك التجارية.

في أغلب الأحيان، تستخدم مجموعة أنظمة OLAP وOLTP معًا. في الواقع، يمكن استخدام أنظمة OLAP لتحليل البيانات التي تؤدي إلى تحسينات عمليات الأعمال في أنظمة OLTP.

تعرف على المزيد حول OLAP وOLTP

تقف أنظمة المعالجة عبر الإنترنت وراء قرارات العمل ومعاملات البيانات التي تدعم حياتنا اليومية. لمعرفة المزيد حول أنظمة قواعد البيانات المستخدمة مع OLAP وOLTP، نشجعك على معرفة المزيد من مقالات Learn Hub حول هذه الموضوعات. نوصي أيضًا بالاطلاع على محتوى IBM حول قواعد البيانات العلائقية وحالات الاستخدام لـ OLTP وحلول إنترنت الأشياء (IOT) وتخزين البيانات لـ OLAP.

لمعرفة المزيد حول دمج البيانات لتحقيق استعلامات أسرع ورؤى أكثر بديهية، اقرأ كتابنا الإلكتروني حول IBM Db2: قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي.

