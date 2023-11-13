أكاديمية الذكاء الاصطناعي

المسار 3

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

عدم الاقتصار على روبوت المحادثة الافتراضية. تعرّف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجمع بين توفير تجربة مبهجة للعملاء وزيادة الإنتاجية في آن واحد. ثم نزّل الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.