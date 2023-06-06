أصبح لتجربة الموظف سياق أوسع اليوم حيث تداخلت الخطوط الفاصلة بين الحياة الشخصية والمهنية للأشخاص. إذ تكون تجربة الموظف أكثر من مجرد تفاعل أو سير عمل واحد—فهي تشمل كل تفاعل للموظف مع صاحب العمل، بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد، وتلبية أدوارهم الوظيفية واحتياجاتهم الوظيفية وحياتهم العملية المتطورة ودعمها في جميع الأوقات. يتم تصميم أفضل التجارب مع وضع الموظف—وتوقعاته المنطوقة وغير المنطوقة—في الحسبان. تخيل اليوم الذي تتم فيه تلبية احتياجات كل موظف من موظفيك عبر كل نقطة اتصال بطرق بديهية وخالية من المشاكل تسمح لهم بالشعور بأنهم أفراد ويستمتعون بعملهم ويحققون أهدافهم. كما أحدثت تجارب الموظفين الأفضل تأثيرًا في الأعمال: فالموظفون المتفاعلون والراضون عن أعمالهم من المرجح أن يقدموا خدمة متميزة للأطراف المعنية الداخليين والعملاء النهائيين.

تتبنى IBM نهجًا يركز على الإنسان في تجربة الموظفين. دع IBM Consulting تساعدك على إعادة تصور العمليات الداخلية والعمليات التي تواجه العملاء من خلال العمليات الإستراتيجية وتنفيذ المنصة والتصميم والخدمات المُدارة لتحسين تجربة الموظفين بشكل كبير. بفضل مواهبنا العميقة وخبرتنا في مجال التحوّل، يمكننا مساعدتك على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة ذات المستوى العالمي—وكذلك شركائنا في النظام البنائي—لإتاحة تجارب استثنائية لكل موظف كل يوم.