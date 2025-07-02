خدمات Oracle الاستشارية

منذ ما يقرب من أربعة عقود، دخلت IBM في شراكة إستراتيجية مع Oracle لمساعدة العملاء على التنقل في رحلاتهم السحابية وتحقيق أقصى قدر من تحولات أعمالهم في عالم السحابة الهجينة المعقد مع توفير السرعة لتحقيق القيمة.

في الآونة الأخيرة، سيُتيح التعاون بين IBM وOracle الاستفادة من منصة IBM للذكاء الاصطناعي، watsonx، مباشرةً على Oracle Cloud Infrastructure (OCI). يمكن لعملاء OCI الاستفادة من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي الجاهزين، ومنصة watsonx.ai، ونماذج IBM Granite، وجميعها مدعومة بخدمات استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تقدمها IBM Consulting، لدمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الشاملة، وبنائها وتوسيع نطاقها.

لدينا أكثر من 10,000 مستشار متخصص في خدمات Oracle Cloud ساعدوا العملاء على إنجاز أكثر من 6,500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح. تُقدّم IBM للعملاء خدمات واستشارات Oracle تتضمن خارطة طريق لاستثماراتهم في التحول السحابي، بدءًا من تقديم الاستشارات ووصولًا إلى تنفيذ الحلول السحابية والدعم المستمر. من خلال هذا التعاون، نوفر لعملائنا المشتركين حلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي على Oracle Cloud بهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من تطبيقات Oracle السحابية ووكلائها المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مستفيدين من قدرات منصة IBM Consulting Advantage، وهي منصة تنفيذ مدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM.

لقد أسهم استحواذنا على شركتَي Accelalpha وApplications Software Technology LLC في توسيع خبراتنا الاستشارية في Oracle عبر قطاعات مثل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، والمالية، والقطاع العام، لدعم العملاء في رحلات التحول الرقمي باستخدام Oracle Fusion Applications. نتبع نهجًا يركز على العملاء، حيث نقدّم قيمة وأتمتة شاملة للقطاعات الصناعية، مما يساعد على اكتشاف فرص جديدة للإيرادات وتحسين الاستثمارات على امتداد رحلة التحول.