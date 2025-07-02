خدمات Oracle الاستشارية

تحويل أعمالك وإطلاق العنان للابتكار مع IBM وOracle
تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانات مؤسستك
منذ ما يقرب من أربعة عقود، دخلت IBM في شراكة إستراتيجية مع Oracle لمساعدة العملاء على التنقل في رحلاتهم السحابية وتحقيق أقصى قدر من تحولات أعمالهم في عالم السحابة الهجينة المعقد مع توفير السرعة لتحقيق القيمة.
في الآونة الأخيرة، سيُتيح التعاون بين IBM وOracle الاستفادة من منصة IBM للذكاء الاصطناعي، watsonx، مباشرةً على Oracle Cloud Infrastructure (OCI). يمكن لعملاء OCI الاستفادة من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي الجاهزين، ومنصة watsonx.ai، ونماذج IBM Granite، وجميعها مدعومة بخدمات استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تقدمها IBM Consulting، لدمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الشاملة، وبنائها وتوسيع نطاقها.
لدينا أكثر من 10,000 مستشار متخصص في خدمات Oracle Cloud ساعدوا العملاء على إنجاز أكثر من 6,500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح. تُقدّم IBM للعملاء خدمات واستشارات Oracle تتضمن خارطة طريق لاستثماراتهم في التحول السحابي، بدءًا من تقديم الاستشارات ووصولًا إلى تنفيذ الحلول السحابية والدعم المستمر. من خلال هذا التعاون، نوفر لعملائنا المشتركين حلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي على Oracle Cloud بهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من تطبيقات Oracle السحابية ووكلائها المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مستفيدين من قدرات منصة IBM Consulting Advantage، وهي منصة تنفيذ مدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM.
لقد أسهم استحواذنا على شركتَي Accelalpha وApplications Software Technology LLC في توسيع خبراتنا الاستشارية في Oracle عبر قطاعات مثل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، والمالية، والقطاع العام، لدعم العملاء في رحلات التحول الرقمي باستخدام Oracle Fusion Applications. نتبع نهجًا يركز على العملاء، حيث نقدّم قيمة وأتمتة شاملة للقطاعات الصناعية، مما يساعد على اكتشاف فرص جديدة للإيرادات وتحسين الاستثمارات على امتداد رحلة التحول.
احصل على تحليل تفصيلي بناءً على متطلباتك من خلال تقييم مؤشر نضج الأعمال لدينا، لمعرفة ما يمكن أن تتوقعه عند نقل تطبيقات Oracle الخاصة بك أو غيرها من أحمال التشغيل إلى السحابة. اكتشِف الأسباب التي تدفعك للتحول، ومتى تبدأ، وكيفية الشروع في ذلك، وغير ذلك الكثير.
انتقِل بسرعة إلى تطبيقات Oracle السحابية وبنيتها التحتية مع تحقيق قيمة الأعمال التي تحتاجها. يقدِّم IBM RapidMove for Oracle Cloud سرعةً في التنفيذ مع تمكين الاستفادة الكاملة من قيمة التحول في الأعمال.
حقِّق أقصى أداء لأعمالك من خلال منصة الأعمال IBM Cloud Augmented Resilient Enterprise (CARE) المصممة خصيصًا لتطبيقات Oracle Cloud.
سرِّع ترحيل أحمال التشغيل من الأجهزة الافتراضية المحلية إلى Red Hat OpenShift Virtualization على سحابة OCI المبنية على بنية بدون نظام تشغيل. يعتمد إطار العمل المثبت لدينا Migration and Modernization Factory على أصول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع العمليات، ورفع جودة الخدمات، وتقليل تكلفة الملكية.
حقِّق قيمة تحويلية، ومرونة في الأعمال، واستدامة للنمو، وابتكارًا، ومرونة مؤسسية مع IBM RapidMove for Oracle Cloud.
نحن ننفذ جميع تطبيقات Oracle السحابة ونديرها. تُعَد IBM شريكًا فريدًا لشركة Oracle بفضل خبرتها الواسعة في دعم العملاء في جميع وحدات تطبيقات Oracle، ومعرفتها المتعمقة بجميع وظائف الأعمال، مما يمكّنها من إحداث تحول جوهري وزيادة عائد الاستثمار لدى العملاء.
تقوم IBM Consulting بتقديم Oracle Cloud Infrastructure مع مزيج من مهارات الصناعة والتكنولوجيا التي تحتاجها لتحديث تطبيقات Oracle ذات المهام الحساسة وتشغيلها وإدارتها وتأمينها.
ماذا بعد التحول إلى التقنيات السحابية؟ الاستمرار في التقنيات السحابية. تتوفر لدى IBM و Oracle خدمات سحابية مُدارة لتلبية احتياجات Oracle السحابية الخاصة بمؤسستك. نحن نطبق طبقة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة للمساعدة في جعل التقنيات السحابة في مؤسستك تعمل بشكل طبيعي.
الشركات التي تنجح بحق هي تلك التي تزدهر في أوقات الاستقرار كما في فترات عدم اليقين، لأنها استثمرت في بناء أساس أعمال متين يدعم استمرارية المؤسسة. تُعد القيمة، والمرونة، والنمو، والقدرة على التكيف من المؤشرات الصحية الأساسية التي تُشكّل في آنٍ واحد عناصر أساسية ونتائج لمؤسسة حيوية.
لقد دخلت IBM في شراكة مع Oracle على مدار عقود من الزمن لمساعدة الشركات على تبني أحدث التقنيات وصياغة طريق نحو النجاح ، حتى مع تغير المشهد بسرعة أمامهما. معًا، نساعد العملاء على التنقل في رحلاتهم السحابية وزيادة تحول الأعمال في عالم السحابة الهجينة المعق
تعاونت مجموعة Phoenix Group، وهي أكبر شركة للادخار والتقاعد في المملكة المتحدة، مع شركة IBM في تنفيذ مشروع Thunderbird لتعزيز تجربة موظفيها من خلال الأتمتة، والخدمة الذاتية، وتبسيط العمليات.
احتاجت حكومة نيو برونزويك إلى شريك ذي خبرة ومتخصص ويتحدث لغتين للعمل معًا في مشروع يركز على الأعمال التجارية ويُحدث تغييرًا مكثفًا. حددت IBM خارطة طريق للتحديث لحكومة نيو برونزويك وحققت معالم رئيسية على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19، ما يوفر دعمًا مستمرًا لاعتماد Oracle Cloud.
من خلال اعتماد حلول متوافقة مع معايير الصناعة للتمويل والمشتريات والموارد البشرية والتوظيف، أصبح لدى هذا المشروع التراثي الرئيسي الآن مجموعة واحدة من العمليات التجارية الواضحة والموثّقة جيدًا، والتي ستساعد المشروع على البقاء ذكيًا وفعالًا وقابلًا للتطوير خلال رحلة نموه.
تتضمن حلول IBM Consulting وIBM Technology وكلاء watsonx Orchestrate على بنية Oracle Cloud Infrastructure السحابية المخصصة لتطبيقات Oracle Fusion المؤسسية، ونماذج IBM Granite ضمن OCI Data Science، بالإضافة إلى عروض استشارية جديدة من IBM لتسريع التحول الرقمي للعملاء من خلال تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.