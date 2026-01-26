قيادة التحول الرقمي في القطاع العام
لطالما كانت IBM Applications Software Technology رائدة في تحديث أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحوُّل القطاع العام باستخدام Oracle Cloud. بدءًا من الأنظمة المالية وأنظمة ERP وصولًا إلى البرامج الحكومية بالغة الأهمية، نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات، وتعزيز الامتثال، وتحقيق نتائج أفضل للمواطنين والأطراف المعنية. مع IBM وOracle، نجمع بين النطاق العالمي، والابتكار في الذكاء الاصطناعي، والخبرة المتخصصة بما يساعد العملاء على الازدهار في عالم يتّسم بالتعقيد.
نقدِّم حلول تطبيقات Oracle مُصممة خصيصًا لضمان قدرة مؤسستك على التواصل مع المواطنين بفعالية، والعمل بكفاءة، وإدارة بياناتك بأمان.
نقدِّم خبرة واسعة في مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا، ونساعد على ضمان أن البنية لديك تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأساسية مثل التكامل، والأمن - والأهم من ذلك، راحة البال.
نساعدك على تحويل تركيزك من حل المشكلات إلى التحسين المستمر لعمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال خدماتنا الشاملة للبنية التحتية والمنصات والتطبيقات وعمليات التطوير.
نقدِّم خدمة اختبار مؤتمتة متكاملة بالكامل تساعد على ضمان جودة تطبيقات Oracle السحابية، وقابليتها للتوسع، وتوافرها المستمر.
نقدِّم إطار تقييم السحابة الخاص بنا - وهو مجموعة من الأدوات والمنهجيات وأفضل الممارسات التي تدرس متطلبات أعمالك الفريدة وتقدِّم خرائط طريق تفصيلية.
نقدّم خبرة لا مثيل لها في تنفيذ Oracle ضمن قطاع التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12)، ما يمكّن منطقتك التعليمية من تحقيق قيمة الأتمتة والتكامل وسهولة الاستخدام والخدمة الذاتية ونماذج إعداد التقارير المُحدَّثة بسرعة.
منذ الانضمام إلى IBM، أتحنا فرصًا أوسع للتعلّم، وحصلنا على دعم مُخصّص للمنتجات، وحققنا مواءمة أوثق بين فرق التطوير والمبيعات والتسليم.
تساعد هذه المزايا، إلى جانب الشراكة الممتدة لعقود بين IBM وOracle، المؤسسات على ترسيخ المرونة والسرعة والشفافية، وهي ركائز أساسية لتحول مستدام ونجاح طويل الأمد.
نساعدك على نشر بيانات مالية وتشغيلية واضحة وسهلة الوصول، بما يتيح للمواطنين متابعة الإنفاق ونتائج المشاريع. ويعزز ذلك ثقة الجمهور عبر عمليات متسقة وقابلة للتدقيق.
نعمل معك على دمج الأنظمة المعزولة في مصدر واحد للحقيقة موثوق به، بما يقلّل ازدواجية الجهود بين الأقسام ويخفض التكاليف على المدى الطويل عبر أتمتة العمليات والخدمات المشتركة
نساعدك على تطبيق مهام سير عمل موحَّدة تتوافق مع اللوائح الحكومية، مع تقديم تقارير مؤتمتة للجهات الرقابية على المستويين الحكومي والفيدرالي. ويساهم ذلك في الحد من مخاطر الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام عبر ضوابط أكثر إحكامًا.
نساعد على تطبيق أدوات سهلة الاستخدام للموظفين لإنجاز المهام الروتينية مثل المشتريات والموارد البشرية وكشوف المرتبات. كما نساعد على تمكين التعاون بين الوكالات باستخدام الأنظمة السحابية. تُتيح هذه التحسينات للموظفين الابتعاد عن الأعمال اليدوية المتكررة؛ ليتفرغوا للمهام التي تمسّ المواطنين مباشرةً.
يمكننا تزويد القادة بلوحات معلومات وتحليلات في الوقت الفعلي؛ لدعم التخطيط الاستباقي للميزانيات واحتياجات القوى العاملة والاستجابة للطوارئ، وكذلك تعزيز السياسات المبنية على الأدلة باستخدام مجموعات بيانات متكاملة.
نساعد على التكيّف السريع مع تغيّرات السياسات وتحولات التمويل وحالات الطوارئ، كما نُمكّن الوكالات من اعتماد نماذج خدمة جديدة (مثل التفاعل عبر الأجهزة المحمولة وروبوتات محادثة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي).كما نساعد على تأمين استدامة العمليات المستقبلية من خلال المنصات السحابية القابلة للتوسع لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
بدءًا من نوع النشر إلى مجال العمل، كل خطوة في تقديم خدماتنا مدعومة بمحركات الذكاء الاصطناعي ونهج واضح، لمساعدتك على تحقيق نتائج أكثر صحة ومرونة.
زيادة الكفاءة وتحسين خدمات المواطنين من خلال حلولنا الجاهزة للقطاعات الحكومية على المستويين المحلي والولايات.
يقدّم مركز التميز (CoE) لدينا للتعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) قيمة كبيرة عبر ملكية فكرية تعالج قضايا مثل مستحقات عقود المعلمين، وحساب الأنشطة الطلابية، وميزانية الوظائف. كما يوفّر مكتبة من التقارير المخصّصة ولوحات المعلومات الموجهة إلى مديري المدارس ومسؤولي المناطق التعليمية وأولياء الأمور.
تغلّب على تحديات الأعمال الحرِجة وحوِّل العمليات عبر الاستفادة من بيانات غنية وتقنيات قوية تدمج تحسينات الذكاء الاصطناعي.
حسّن العمليات وعزّز الرؤى عبر معالجة تخطيط الخدمات والجداول الزمنية، وإدارة الأسطول، وتجارب الركاب، والسلامة والامتثال التنظيمي، وإدارة التكاليف.
تبسيط العمليات، وزيادة الموارد، وخفض التكاليف.
اختبار مؤتمت سريع لكل تحديث من تحديثات Oracle Cloud.
تحويل نموذج إعداد التقارير المالية والتحليلات للمناطق التعليمية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنسعد بالإجابة عن أسئلتك، ومناقشة كيفية الاستفادة من خدماتنا الاستشارية في الأعمال، واستكشاف الخطوات التالية.
كُن مستشارًا له هدف واضح، وانضم إلى فريقنا من المحترفين المتخصصين الذين يقودون الابتكار والتغيير.
نمِّ أعمالك مع IBM - وعزِّز نموك مع حلولنا التقنية المبتكرة، وحوافزنا، ومواردنا المتكاملة.
تعرّف على أحدث مجموعة من تقاريرنا، وأدلّتنا الإرشادية، وأوراق الفكر الريادي (Thought Leadership) التي تساعدك على تنمية أعمالك.