خبرات متعمقة في إدارة رأس المال البشري (HCM) وخدمات IBM® Payroll Services مع خبرة متخصصة في Oracle، ومدعومة من IBM

تساعد IBM Symatrix المؤسسات على تحقيق تحول حقيقي، وليس مجرد تنفيذ، مستندة إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة رأس المال البشري ضمن Oracle. نجمع بين معرفة وظيفية متعمقة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة، ومنهجيات مُجرَّبة لتحقيق نتائج قابلة للقياس مثل الكفاءة والامتثال والعائد على الاستثمار.

وبصفتنا امتدادًا لفريقك، ندير كل ما يلزم من كشوف المرتبات والاختبارات إلى الترحيل إلى السحابة والدعم المستمر، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة حتى بعد الإطلاق بفترة طويلة. بالتعاون مع IBM Consulting وOracle وشركائنا في المنظومة، توفِّر IBM Symatrix نطاقًا وقدرة الابتكار لمساعدة المؤسسات على التحديث بثقة وتحقيق نجاح مستدام.

 
الفوائد أكثر من 25 أعوام الخبرة في Oracle 56 صافي نقاط الترويج 3 شهادات اعتماد: ISO27001، وBACs، وCyber Essentials
القدرات
Oracle Cloud HCM

مجموعة قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُدير دورة حياة الموظف بأكملها من التوظيف وحتى التقاعد.
Oracle Cloud ERP

مجموعة قائمة على السحابة تعمل على تبسيط المالية والمشتريات وإدارة المشاريع لدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً.
خدمات استشارية من الدرجة الأولى

من إعداد دراسة جدوى الاستثمار وخارطة الطريق إلى مشاركة المعرفة لتحسين الأداء، وتعزيز المشاركة الأوسع، وتحقيق النتائج.
IBM Managed Services with Oracle

دعم شامل لإدارة التطبيقات والبيئات السحابية من Oracle وتحسينها وتطويرها.
IBM Payroll Services بالتكامل مع Oracle

حلول الرواتب المُدارة بخبرة عالية لتبسيط العمليات، وتحسين الأداء، وضمان الامتثال ضمن Oracle HCM.

شراكة استراتيجية

بناء حيوية الأعمال معًا

منذ الانضمام إلى IBM، أتحنا فرصًا أوسع للتعلّم، وحصلنا على دعم مُخصّص للمنتجات، وحققنا مواءمة أوثق بين فرق التطوير والمبيعات والتسليم.

تساعد هذه المزايا، إلى جانب الشراكة الممتدة لعقود بين IBM وOracle، المؤسسات على ترسيخ المرونة والسرعة والشفافية، وهي ركائز أساسية لتحول مستدام ونجاح طويل الأمد.
القيمة التي نقدِّمها

بخبرة تتجاوز 25 عامًا في حلول Oracle للموارد البشرية وكشوف المرتبات، نعمل معكم لتحقيق النتائج التي تطمحون إليها.

تقدِّم IBM Symatrix اتفاقيات مستوى خدمة عالية (SLAs) تشمل إدارة الأنظمة والدعم والأمن وإدارة المشاريع.

نساعدك ونقدِّم لك الإرشادات خلال رحلتك كاملة، بدءًا من إعداد دراسة جدوى الأعمال، ومرورًا بالتنفيذ ودعم التطبيقات، ووصولًا إلى الاستعانة بخدمات إدارة الرواتب التشغيلية.

كيف نقدِّم القيمة
كيف نقدِّم القيمة

بدءًا من نوع النشر إلى مجال العمل، كل خطوة في تقديم خدماتنا مدعومة بمحركات الذكاء الاصطناعي ونهج واضح، لمساعدتك على تحقيق نتائج أكثر صحة ومرونة.

الصناعات

الخدمات المالية التعليم العالي خدمات احترافية البيع بالتجزئة والضيافة
الرؤى
خدمات مُدارة من الجيل التالي لـ Oracle Cloud وEBS
تعزيز الكفاءة والمرونة باستخدام IBM Managed Services with Oracle
IBM Payroll Services بالتكامل مع Oracle
تقديم خدمات الرواتب المُدارة بالكامل
الخدمات ذات الصلة IBM® Accelalpha
كجزء من نظام IBM Consulting Oracle، تقدِّم IBM Accelalpha خبرة عميقة في تحول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية إلى Oracle Cloud. نحن نقدِّم تحوُّلًا شاملًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مع الأتمتة وأفضل الممارسات الصناعية. بفضل النطاق العالمي الذي تتمتع به IBM وتركيز IBM Accelalpha على سلاسل التوريد، يحصل عملاؤنا على نتائج أعمال أسرع وأكثر ذكاءً.
IBM® Applications Software Technology
تثق مؤسسات القطاع العام بخدمة IBM Applications Software Technology لتحديث أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) السحابية وتنفيذ إدارة رأس المال البشري (HCM) بسرعة. بالشراكة مع IBM وOracle، نجمع بين خبرة IBM Applications Software Technology المتعمقة في القطاع العام والنطاق العالمي للتسليم وقدرات الذكاء الاصطناعي لدى IBM لتحقيق نتائج تحويلية.
خدمات IBM Consulting المتخصصة في Oracle
بوجود أكثر من 10,000 مستشار متخصص في Oracle Cloud ساعدوا العملاء على إكمال أكثر من 6,500 مشروع Oracle بنجاح، تقدِّم IBM خدمات واستشارات Oracle تشمل خارطة طريق لاستثمارات العملاء في التحول السحابي، بدءًا من الاستشارات ووصولًا إلى التنفيذ السحابي والدعم.
