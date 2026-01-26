تمكين الأشخاص، وتبسيط إدارة الموارد البشرية، ودفع عجلة التحول الرقمي من خلال تصميم وتنفيذ إدارة رأس المال البشري على يد الخبراء
ادعم تحول عمليات الموارد البشرية في مؤسستك باستخدام Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). استنادًا إلى خبرة متعمقة في Oracle ومعرفة واسعة بالصناعة، تعمل IBM على توجيه العملاء عبر استراتيجيات التصميم والتنفيذ لتحديث إدارة القوى العاملة، وإدارة المواهب، وعمليات كشوف الرواتب.
يركِّز فريقنا العالمي من المتخصصين المعتمدين في Oracle Cloud HCM على مواءمة التكنولوجيا مع أهداف الأعمال، ودمج Oracle Cloud HCM مع أنظمة المؤسسة الأخرى، وتعزيز اعتماد المستخدمين من خلال إدارة التغيير. ومع الدعم والتحسين المستمرين، تمكّن IBM العملاء من تحقيق كفاءة أعلى ورؤى أعمق ومشاركة أكبر للموظفين من استثمارهم في Oracle Cloud Human Capital Management.
انشر Oracle Cloud HCM بسرعة لتحديث عمليات الموارد البشرية وتبسيطها، وتقليل العمل اليدوي، ورفع الإنتاجية. تمكِّن منهجيتنا مؤسستك من تحقيق إدارة للقوى العاملة أسرع وأكثر كفاءة وقابلية للتوسع.
تعزز IBM تجارب الموظفين باستخدام Oracle Cloud HCM من خلال تحسين مهام سير العمل، وتمكين قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتوجيهك بفاعلية خلال التغييرات. ويؤدي ذلك إلى زيادة التفاعل والإنتاجية والرضا لدى جميع الموظفين.
بسِّط عمليات الموارد البشرية وأعد تصورها، وقلّل العمل اليدوي، وارفع الإنتاجية عبر الذكاء الاصطناعي الوكيل، بالاستفادة من قدرات وحدات Oracle Cloud HCM وقوة watsonx، محفظة منتجات IBM الرائدة للذكاء الاصطناعي.
أصبحت خدمات استشارات Oracle من IBM أكبر وأفضل. لقد استحوذنا على شركتين رائدتين من شركاء Oracle، وهما IBM Applications Software Technology وIBM Symatrix، لتقديم خدمات موسَّعة، وعروض جديدة، وخبرات متعمقة وشاملة لا مثيل لها في الصناعة.
تساعد IBM المؤسسات على تحديث الموارد البشرية باستخدام Oracle Cloud HCM، من خلال دمج الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز تجارب الموظفين، وتحسين اتخاذ القرار، وبناء قوى عاملة مرنة وجاهزة للمستقبل ومتوافقة مع نمو الأعمال.
تساعد IBM المؤسسات على إعادة تصور استراتيجية الموارد البشرية من خلال دمج الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل الذكي، ونماذج التشغيل التكيفية التي تُتيح قوى عاملة ديناميكية، وتساعد على تعزيز تجارب الموظفين، وتسريع تحوُّل الأعمال.
نساعد العملاء على صياغة استراتيجيات الموارد البشرية واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة وتطويرها عبر Oracle Cloud HCM ومنصات الذكاء الاصطناعي المتصلة. تدمج هذه الاستراتيجيات البيانات والأتمتة لتعزيز الرؤى حول القوى العاملة، وتحسين القرارات، ودعم المرونة على مستوى المؤسسة.
تعتمد المؤسسات التي تنتقل من أنظمة الموارد البشرية الأساسية القديمة العاملة محليًا إلى Oracle Cloud HCM على IBM لوضع خطة ترحيل محكمة وتنفيذها بسلاسة، مع الحفاظ على سلامة البيانات وضمان الامتثال وتقليل الاضطراب إلى أدنى حد.
تستعين الشركات متعددة الجنسيات بخبرة IBM لتوحيد عمليات وأنظمة الموارد البشرية المتباينة عبر المناطق، بما يضمن سياسات متسقة وتقارير مركزية وتعاونًا عالميًا أكثر فاعلية.
تساعد IBM المؤسسات على الاستفادة من قدرات التحليلات في Oracle Cloud HCM لاستخلاص رؤى حول أداء القوى العاملة، ومعدلات الدوران، والفجوات في المهارات، ما يدعم استراتيجيات إدارة واكتساب المواهب المستندة إلى البيانات واتخاذ قرارات أفضل.
نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل صناعة، مع تخصيص الحلول لتلبية التحديات والوظائف الخاصة بكل قطاع.
ارتقِ بتجربة القوى العاملة وجودة تقديم الخدمات عبر خبرتنا الحكومية المتعمقة وحلول Oracle Cloud HCM المصمّمة لتحديث القطاع العام.
تعزيز الامتثال والأمن ومرونة القوى العاملة من خلال قدراتنا المثبتة في Oracle Cloud HCM.
تسريع الابتكار وتمكين سير العمل الذكي من خلال حلول Oracle Cloud HCM المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تعزيز تفاعُل الموظفين ومرونة العمليات من خلال حلول Oracle HCM Cloud.
هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنتواصل معك للإجابة عن أسئلتك، ومناقشة سبل استفادتك من خدماتنا الاستشارية للأعمال مساعدتك، وتحديد الخطوات التالية.
