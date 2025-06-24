عمليات الموارد البشرية وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية

عمليات الموارد البشرية الأساسية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تؤدي إلى تجارب أفضل من البداية إلى النهاية مع تقليل التكاليف التشغيلية.
اقرأ دليل الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية والمواهب اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي
زملاء عمل منخرطون في محادثة حول جهاز كمبيوتر محمول

كيف يستخدم المديرون التنفيذيون الخبرة والذكاء الاصطناعي الفاعل للازدهار وسط الاضطرابات

تكشف دراسة IBM 2025 للرؤساء التنفيذيين عن خمس تحولات ذهنية جريئة لتحويل الاضطرابات إلى فرص وتعزيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل.

دراسة الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025
نهج يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا في عمليات الموارد البشرية الحديثة

يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء عمليات عالية الأداء تمكِّن الموارد البشرية من تقديم تجارب للموظفين بمستوى جودة تجارب العملاء. تخيَّل يومًا يحصل فيه موظفوك على كل ما يحتاجون إليه، في الوقت والقناة التي يختارونها، مع لمسة إنسانية عند الحاجة.

يساهم نهج IBM Consulting الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا في تحديث وظائف الموارد البشرية، ما يُحسِّن تجربة الموظفين ويقلِّل التكاليف.  ويوفِّر نهجنا -الذي أثبت جدواه- نموذجًا مرنًا لتقديم الخدمات، يلبّي التزاماتك في الموارد البشرية في الوقت الحالي، ويُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية. ومع وظائف الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على الأتمتة وتعزيز الإنتاجية، يستطيع فريقك التركيز على الابتكارات التي تدفع الموظفين والأعمال إلى الأمام.

يغطي إطار العمل لدينا، الذي يجمع بين التشغيل والتحول، مختلف جوانب الموارد البشرية مثل المهام العامة، وتنسيق المزايا، ومعالجة كشوفات الرواتب، ودعم الموظفين. وتُتيح لنا خبراتنا المتعمقة في المجال والعمليات، والمدعومة بشراكات استراتيجية، إحداث تحول شامل في سير عمل الموارد البشرية، ما يوفِّر تجارب استثنائية ونتائج أعمال متميزة.

 استكشِف كيف يمكن لقادة الموارد البشرية بناء ثقافة الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم من قادة الموارد البشرية.
عدد من الأشخاص مجتمعون حول طاولة في مكتب حديث، يعملون ويضحكون
الريادة في عصر التغير المستمر

تعرَّف على كيفية تمكين المؤسسات من التكيف مع التغيرات، وإدارة المخاطر، واستغلال الفرص الجديدة، من خلال نموذج تشغيل مرن وذكي لإدارة الموارد البشرية يراعي الالتزام بالسياسات المعتمدة.

اقرأ المستندات الفنية
القدرات

اكتشف كيف يمكنك تحسين تجربة الموظفين، وتعزيز استراتيجية المواهب، وتسريع التحول الرقمي للموارد البشرية، وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال عمليات الموارد البشرية الحديثة وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية.
التنبؤ باحتياجات القوى العاملة والتخطيط لها

نتعاون مع المؤسسات للتنبؤ باحتياجات التوظيف المستقبلية استنادًا إلى البيانات التاريخية، والتوجهات الحالية، والأهداف الاستراتيجية، ما يساعد خبراء الموارد البشرية على تحديد العدد المطلوب من الموظفين والمهارات اللازمة لتحقيق أهداف الأعمال. وتوفير رؤى تشغيلية حول المواهب تُتيح اتخاذ قرارات تخطيط أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
استقطاب المواهب

نعمل على تصميم وبناء وتشغيل حلول استقطاب المواهب (بما في ذلك خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التوظيف (RPO))، والتي تشمل التسويق للتوظيف، والاستقطاب، والتصفية، وصولًا إلى عملية التأهيل الوظيفي - وجميعها مصممة لتعزيز كفاءة تتبُّع المتقدمين، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وجذب مرشحين أكثر كفاءة، وتسريع تحقيق نتائج الأعمال، مع الامتثال لقوانين التوظيف.
تنمية المواهب والمهارات

نستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتطوير قوى عاملة ماهرة وحديثة تعزِّز ثقافة التعلم المستمر. حدِّد المهارات والكفاءات التي يحتاجها موظفوك وعملك، وتمكَّن من تسجيل وإدارة برامج التدريب ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالسجلات لدعم تطوير المواهب، والحفاظ على المؤهلات، وتلبية متطلبات التقارير المتزايدة باستمرار.
إدارة البيانات الأساسية للموظفين

نعمل على تصميم وتطوير وتشغيل دورة حياة الموظف، بدءًا من مرحلة الانضمام إلى المؤسسة، ومرورًا بتحديث البيانات الشخصية، والتنقل الوظيفي، وتتبُّع الوقت، والترقيات، والإجازات، ووصولًا إلى إنهاء الخدمة. تضمن فرق العمليات والخدمات المرنة لدينا، المدعومة بالعاملين الرقميين والخبراء في الموارد البشرية، إدارة بيانات موظفيك بكفاءة وفاعلية وأمان.
كشوف المرتبات والمزايا

نقدِّم حلولًا متكاملة لكشوف المرتبات والمزايا على المستوى العالمي والمحلي، ما يعزز استثمارك في أنظمة إدارة رأس المال البشري السحابية، مع الاستفادة من الإمكانات الرائدة لشركائنا في المنظومة. يمكننا التكامل مع مركز الاتصال وإدارة بيانات الموظفين وخدمات كشوف الرواتب والعمليات المبسطة للموارد البشرية، لتعزيز وظائف الموارد البشرية لديك، مع الاستفادة من الشركاء في المنظومة لتمكين حلول إدارة القوى العاملة.
الإبلاغ والامتثال

نستخدم البيانات والرؤى لدفع التحسين المستمر والابتكار في العمليات والمنصات وأساليب التنفيذ. يُتيح لنا دمج البيانات من تقنيات الموارد البشرية ومصادر البيانات الداخلية والخارجية تقديم الدعم للموارد البشرية، فضلًا عن تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ في إدارة رأس المال البشري. نقدِّم منظورًا جديدًا لسلوك الموظفين والمتقدمين للوظائف مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال.
تعاون مع ™IBM Garage
زملاء عمل ينظرون إلى شاشة كمبيوتر في بيئة مكتبية

ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

 تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الشراكات الاستراتيجية
شعار Oracle Cloud
تحوُّل الموارد البشرية باستخدام Oracle

بادِر بتسريع رحلتك إلى Oracle Cloud وتسريع الوقت اللازم للتسليم وتحسين وظيفة الموارد البشرية لديك لزيادة القيمة والنمو الاستراتيجي. 

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شعار SAP
تحوُّل الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors

تمكَّن من تحسين تجربة موظفيك وفاعليتهم التشغيلية للمساعدة على تحويل الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors.

 تعرف على المزيد اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP
شعار Workday
تحوُّل الموارد البشرية باستخدام Workday

أحدث تحولًا في الموارد البشرية لديك من خلال تطبيق تقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي على حلول Workday.  إزالة أوجه القصور وخفض تكاليف تشغيل الموارد البشرية وبناء تجارب تفاعلية.

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الرؤى
A young Asian business woman wearing glowing smart glasses uses a tablet in a city street at night. Concepts such as augmented reality, artificial intelligence, smart cities, metaverse, post-humanism are expressed.
يعمل كل من الذكاء الاصطناعي والأتمتة والقوى العاملة المعززة على تغيير مستقبل العمل. تعرَّف على كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات بين الإنسان والآلة. تعرف على مزيد من التفاصيل حول القوى العاملة المعزّزة
لقطة بزاوية واسعة لمجموعة من زملاء العمل يقفون ويتحدثون في مساحة مكتبية مفتوحة
حدود جديدة لمستقبل العمل
سيغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة عملنا والمهارات التي نحتاجها، وسيتم تبنيه بشكل أسرع مما نتوقع. تعرّف على كيفية بقاء الرؤساء التنفيذيين على رأس هذه التغييرات السريعة.
امرأة ترتدي سماعات رأس في اجتماع عبر الإنترنت
التجربة هي كل شيء
سيزيد الذكاء الاصطناعي التوليدي من توقعات الموظفين، ويمنحك الأدوات اللازمة لتلبيتها.
اجتماع مجموعة من الأشخاص في المكتب
دور الرؤساء التنفيذيين الموارد البشرية (CHROs) في عصر الذكاء الاصطناعي
استكشف كيف تؤثر هذه التحديات الجديدة على CHROs ودورهم كقادة تغيير في المؤسسات ونحن على أعتاب عصر القوى العاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
حلول ذات صلة أتمتة عمليات التوظيف باستخدام IBM watsonx Orchestrate
تبسيط عمليات الموارد البشرية باستخدام Watsonx Orchestrate والسماح لفريق الموارد البشرية لديك بالتركيز على الأعمال ذات المستوى الأعلى وتحريرهم من المهام الشاقة.
تحول الموارد البشرية والمواهب
إعادة تصور الموارد البشرية مع وضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها - تقديم قيمة الأعمال وتسريع جدول الأعمال الرقمي وإطلاق العنان لإمكانات القوى العاملة والتحلي بالمرونة.
اكتساب المواهب وتنمية المهارات
حوّل استراتيجيات وعمليات اكتساب المواهب والمهارات لديك باستخدام التوازن الصحيح بين الأشخاص والذكاء الاصطناعي والبيانات.
تحوّل الموارد البشرية
تعزيز التحول في مجال الموارد البشرية لدعم عمليات سير عمل دورة حياة المواهب الجديدة التي تتضمن خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مبنية على منصة ومتكاملة بفضل شراكات قوية مع موردي البرامج المستقلين.
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتجارب الموظفين
تقديم تجربة متميزة للموظفين باستخدام البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة لتحسين رضا الموظفين، والأطراف المعنية، والعملاء، وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وزيادة قيمة الأعمال.
تعرَّف على خبيرنا
Dan Gutmacher
Dan Gutmacher
أعد تصوّر الموارد البشرية في مؤسستك من خلال ملخص حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تسريع استخدامك للذكاء الاصطناعي التوليدي وإعادة تصور الموارد البشرية لديك من خلال ملخص حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

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