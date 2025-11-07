الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تم اختيار شركة IBM كشركة رائدة في مصفوفة PEAK Matrix لخدمات تعهيد الموارد البشرية متعددة العمليات (MPHRO) لمجموعة Everest

تعمل شركة IBM على إعادة تعريف مستقبل الموارد البشرية من خلال الجمع بين الخبرة العميقة في هذا المجال والتقنية المتطورة لتقديم حلول تحويلية.

يسلط هذا التكريم الضوء على النهج الشامل الذي تتبعه شركة IBM في تقديم خدمات الموارد البشرية متعددة الوظائف والموارد البشرية لأكبر العلامات التجارية في العالم، حيث تجتمع التقنية والعمليات وخدمات الموارد البشرية التي تركز على المهارات لمساعدة الشركات على تحديث وظائف الموارد البشرية من خلال تقديم تجارب ونتائج أعمال استثنائية.

تقول برPriyanka Mitra، نائب الرئيس في Everest Group: "تقدم شركة IBM نهجًا شاملاً لإدارة المواهب التي تركز على المهارات من خلال الجمع بين التكنولوجيا والعمليات وإدارة المواهب التي تركز على المهارات". "ومن خلال الاستثمار في القدرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وبدعم من مركز الابتكار الخاص بها لتقنيات الجيل التالي وقدرات التسليم العالمية القوية، عززت شركة IBM من مرونة مساعدة المؤسسات على تحديث عمليات الموارد البشرية وتحسين تجربة الأطراف المعنية. ساهمت نقاط القوة هذه في مكانتها كشركة رائدة في تقييم مصفوفة MPHRO PEAK Matrix لعام 2025 لمجموعة Everest Group".

الابتكار العالمي وتقديم خدمات الموارد البشرية بقيادة الذكاء الاصطناعي

يقع في صميم نهجها التزامها بتقديم الخدمات القائمة على التقنيات، ويرتكز على مركز الابتكار الأول في الهند الذي يغذي المرونة والابتكار والتحسين المستمر. ومن خلال النماذج التي يقودها المساعد الافتراضي والتميز التشغيلي، تعمل IBM على تبسيط إدارة الموارد البشرية وتجربة الأطراف المعنية وضمان توفر الدعم البشري دائمًا للحالات الأكثر تعقيدًا وحساسية.

ويكمّل هذه الرؤية النظام البنائي الشامل لشركاء IBM، والذي تم توسيعه مؤخرًا من خلال تعاونها مع Leena AI، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تتكامل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة لأتمتة خدمات الموارد البشرية وتقديم تجربة حقيقية على مستوى المستهلكين.

وبفضل بصمتها العالمية وعلاقاتها الراسخة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تظل شركة IBM شريكًا موثوقًا به للتحول القابل للتوسع والنمو القابل للتطوير والتحديث الرقمي لوظائف الموارد البشرية. ومن خلال الاستفادة من خبرتها العملية الغنية والنظام البنائي القوي للشراكات التي تمتلكها، تتيح IBM إمكانية التحول لسير عمل الموارد البشرية. والنتيجة هي نتائج استثنائية للموظفين والأعمال، يتم تقديمها من خلال نموذج متكامل فريد يوازن بين الأتمتة والابتكار واللمسة البشرية.

4 عوامل رئيسية تميز IBM عن غيرها من الشركات الرائدة

سلطت Everest Group الضوء على العديد من العوامل الرئيسية التي تضع IBM كشركة رائدة:

  1. النطاق العالمي والصناعات: نحن ندعم العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بمحفظة قوية ومتنوعة—وخبرة عميقة في قطاعات تشمل الخدمات المالية والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة ومرافق الخدمات والسلع الاستهلاكية.
  2. خبرة تركز على GCC القدرات العالمية: تدير شركة IBM واحدة من أعرق الممارسات التي تركز على مراكز القدرات العالمية (GCCs)، مع فريق قيادة مخصص في الهند وفريق مبيعات عالمي كبير يقود عمليات التسليم والابتكار والنمو في هذا المجال.
  3. تحوُّل الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي: من خلال خبرتنا الخاصة ومنظومتنا الشاملة من الشركاء، نوفر قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لكل جزء من دورة حياة الموارد البشرية، بدءًا من التوظيف والإلحاق بالوظائف إلى تحليلات الرواتب والقوى العاملة، ما يتيح تقديم خدمات أسرع واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحقيق نتائج أفضل.
  4. الابتكار الذي يضع الإنسان في المقام الأول: حلولنا مصممة لرفع مستوى الأشخاص، وليس استبدالهم. ومن خلال التركيز على تجربة المستخدم، تقلل قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لدينا من الاحتكاك التشغيلي وتحرر فرق الموارد البشرية للتركيز على الإستراتيجية والثقافة والنمو.

أعد تصوّر الموارد البشرية في مؤسستك من خلال ملخص حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي

فهم أفضل حول كيف سيعزز نموذج تقديم خدمات الموارد البشرية القائم على الذكاء الاصطناعي من تأثير أعمالك اليوم من خلال جلسة إحاطة حول الإستراتيجية مع فريقنا من الخبراء.

Dan Gutmacher

Global HR & Employee Services Offering Leader

إخلاء المسؤولية

يمكن استخدام المقتطفات المرخصة المأخوذة من تقارير PEAK Matrix التابعة لمجموعة Everest Group من قِبل جهات خارجية مرخصة لاستخدامها في أنشطتها التسويقية والترويجية والضمانات. إن المقتطفات المختارة من تقارير مصفوفة PEAK Matrix الخاصة بمجموعة Everest Group، لا توفر بالضرورة السياق الكامل لبحثنا وتحليلاتنا.  جميع الأبحاث والتحليلات التي يجريها محللو Everest Group والتي تم تضمينها في تقارير PEAK Matrix الخاصة بالمجموعة مستقلة ولم تدفع أي مجموعة رسومًا مقابل الظهور أو التأثير في موقعها.  للوصول إلى البحث الكامل والتعرف على المزيد عن منهجيتنا، تُرجى زيارة Everest Group PEAK Matrix® Reports

نبذة عن Everest Group: هي شركة بحث عالمية رائدة تساعد قادة الأعمال على اتخاذ قرارات واثقة. وتوفر تقييمات مصفوفة PEAK Matrix الخاصة بمجموعة Everest Group التحليل والرؤى التي تحتاجها الشركات لاتخاذ قرارات اختيار حساسة بشأن مزودي الخدمات العالمية والمواقع والمنتجات والحلول في مختلف قطاعات السوق. وبالمثل، يتطلع مقدمو هذه الخدمات والمنتجات والحلول إلى مصفوفة PEAK Matrix لقياس عروضهم ومعايرتها مقارنة بالآخرين في الصناعة أو السوق. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل والمحتوى المتعمق على www.everestgrp.com

