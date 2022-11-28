IBM watsonx Assistant يستخدم النماذج اللغوية الكبيرة وأفضل النماذج في فئتها الذكاء الاصطناعي الحواري لتوفير وصول سهل إلى سياسات الموارد البشرية وتقديم ردود دقيقة للموظفين. باستخدام watsonx Assistant ، يمكن تهيئة روبوت المحادثة للموارد البشرية بسرعة للتعرف على سياسات عملك والتكامل مع الحلول التقنية الخاصة بك. تجربة دعم الموارد البشرية الموحدة هذه:
اطّلع على خيارات التسعير المختلفة لاشتراكك watsonx Assistant وقم ببناء أول مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم.
تقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في مهام الموارد البشرية الشائعة بنسبة 75%.
أفضل بنسبة تصل إلى 14.7% من المنافسين في فهم نوايا الموظفين.
يمكن أن يبدأ عائد الاستثمار في أقل من عام واحد مع عدد قليل من الموظفين يصل إلى 500 موظف. حتى أسرع مع وجود المزيد من الموظفين.
يطرح الموظفون الكثير من الأسئلة، ويمكن لمساعد افتراضي للموارد البشرية العثور على إجابات لأسئلتهم الأكثر شيوعاً بسرعة وسهولة. من خلال روبوت المحادثة المحفوظات للموارد البشرية، يمكنك تقليل تعقيدات العملية لتوفير ساعات عمل وإحباط لا حصر لها على الموظفين وموظفي الموارد البشرية لديك، مما يساعد على منع إرهاق الموظفين وتحسين رضاهم.
يمكنك أتمتة العمليات عبر أنظمة خلفية متعددة من خلال واجهة مستخدم واحدة للمحادثة (UI) للمساعدة في تبسيط الكفاءات للموظفين وفريق الموارد البشرية الذي يدعمهم. تخلص من الخطوات المملة والمتعددة للتعامل مع أنظمة نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS).
تساعد التحليلات المدمجة أخصائيي الموارد البشرية لديك على فهم ما يفكر فيه موظفوك حتى تكون استباقياً بدلاً من أن تكون رد فعل لاحتياجاتهم. حدد الثغرات وادعم موظفيك عندما وأينما احتاجوا إلى ذلك لجعل أعضاء فريق الموارد البشرية لديك أكثر فعالية.
قامت أكبر شركة اتصالات في أستراليا ببناء روبوت محوت المحادثة البسيط للتوجيه باسم Codi، والذي يتولى مهام داخلية وخارجية متعددة، مما يوفر مجتمعةً ما يقدر بنحو 10 ملايين دولار أسترالي. بفضل محرك اللغة الطبيعية المضبوط بدقة، تُعد Codi خدمة استعلامات رقمية كاملة الخدمات.
تتيح شركة الطاقة العملاقة في الصين للموظفين الحصول على تحديثات الحالة بشأن العمليات الداخلية، مثل تقارير النفقات، دون التسجيل في الأنظمة الداخلية الفردية أو إجراء استعلامات يدوية.
أطلقت المجموعة الطبية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في شرق وشمال هيرتفوردشاير NHS Trust Enquire، وهو عبارة عن مساعد افتراضي ذكي جديد مدعوم من IBM watsonx Assistant على IBM Cloud, للتخفيف من الأعباء الإدارية التشغيلية لموظفي الموارد البشرية، وتحرير وقتهم لمهام أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة، مع توفير خدمة دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الموظفين.
هل أنت مستعد لتحويل تجربة دعم الموارد البشرية لديك؟
حدد موعدًا لعرض توضيحي شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه مساعد watsonx Assistant لعملك أو ابدأ في إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم، على خطتنا المجانية.