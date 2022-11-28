 

Watsonx مساعد للموارد البشرية

 
تقديم الاستجابات في الوقت المناسب وتحسين مشاركة الموظفين من خلال روبوت المحادثة للموارد البشرية
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أخصائي موارد بشرية يجيب على أسئلة الموظفين
تمكين القوى العاملة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي روبوت المحفوظات والأتمتة

IBM watsonx Assistant يستخدم النماذج اللغوية الكبيرة وأفضل النماذج في فئتها الذكاء الاصطناعي الحواري لتوفير وصول سهل إلى سياسات الموارد البشرية وتقديم ردود دقيقة للموظفين. باستخدام watsonx Assistant ، يمكن تهيئة روبوت المحادثة للموارد البشرية بسرعة للتعرف على سياسات عملك والتكامل مع الحلول التقنية الخاصة بك. تجربة دعم الموارد البشرية الموحدة هذه:

  • تقليل إحباط الموظفين
  • تحسين المشاركة
  • تقليل العبء التشغيلي والوقت على موظفي الموارد البشرية لديك
 شاهد المساعد أثناء العمل

إعادة تشكيل الموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي

استكشف وكلاء الذكاء الاصطناعي المسبقين للموارد البشرية لتسريع الوقت المناسب للقيمة المضافة. 

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النتائج باستخدام مدعوم بالذكاء الاصطناعي watsonx Assistant ، شهد قادة الموارد البشرية هذه التحسينات الكبيرة في عمليات سير العمل في الموارد البشرية. 75% الوقت الذي تم توفيره

تقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في مهام الموارد البشرية الشائعة بنسبة 75%.

 +14.7% الدقة

أفضل بنسبة تصل إلى 14.7% من المنافسين في فهم نوايا الموظفين.

 <1 سنة فترة الاسترداد

يمكن أن يبدأ عائد الاستثمار في أقل من عام واحد مع عدد قليل من الموظفين يصل إلى 500 موظف. حتى أسرع مع وجود المزيد من الموظفين.

روبوت المحادثة المحادثة للموارد البشرية حالة الاستخدام

عبر الموارد البشرية التعويضات السفر والنفقات نظام معلومات الموارد البشرية (hris) التنوع والشمول
المزايا
تحسين تجربة الموظفين

يطرح الموظفون الكثير من الأسئلة، ويمكن لمساعد افتراضي للموارد البشرية العثور على إجابات لأسئلتهم الأكثر شيوعاً بسرعة وسهولة. من خلال روبوت المحادثة المحفوظات للموارد البشرية، يمكنك تقليل تعقيدات العملية لتوفير ساعات عمل وإحباط لا حصر لها على الموظفين وموظفي الموارد البشرية لديك، مما يساعد على منع إرهاق الموظفين وتحسين رضاهم.
يعمل التكامل على تسريع التفاعلات

يمكنك أتمتة العمليات عبر أنظمة خلفية متعددة من خلال واجهة مستخدم واحدة للمحادثة (UI) للمساعدة في تبسيط الكفاءات للموظفين وفريق الموارد البشرية الذي يدعمهم. تخلص من الخطوات المملة والمتعددة للتعامل مع أنظمة نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS).
زيادة الرؤى الرؤى في الموظفين

تساعد التحليلات المدمجة أخصائيي الموارد البشرية لديك على فهم ما يفكر فيه موظفوك حتى تكون استباقياً بدلاً من أن تكون رد فعل لاحتياجاتهم. حدد الثغرات وادعم موظفيك عندما وأينما احتاجوا إلى ذلك لجعل أعضاء فريق الموارد البشرية لديك أكثر فعالية.
دراسات الحالة
تيلسترا

قامت أكبر شركة اتصالات في أستراليا ببناء روبوت محوت المحادثة البسيط للتوجيه باسم Codi، والذي يتولى مهام داخلية وخارجية متعددة، مما يوفر مجتمعةً ما يقدر بنحو 10 ملايين دولار أسترالي. بفضل محرك اللغة الطبيعية المضبوط بدقة، تُعد Codi خدمة استعلامات رقمية كاملة الخدمات.
مجموعة ENN

تتيح شركة الطاقة العملاقة في الصين للموظفين الحصول على تحديثات الحالة بشأن العمليات الداخلية، مثل تقارير النفقات، دون التسجيل في الأنظمة الداخلية الفردية أو إجراء استعلامات يدوية.
أمانة هيئة الخدمات الصحية الوطنية

أطلقت المجموعة الطبية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في شرق وشمال هيرتفوردشاير NHS Trust Enquire، وهو عبارة عن مساعد افتراضي ذكي جديد مدعوم من IBM watsonx Assistant على IBM Cloud, للتخفيف من الأعباء الإدارية التشغيلية لموظفي الموارد البشرية، وتحرير وقتهم لمهام أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة، مع توفير خدمة دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الموظفين.
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إجابات على مدار 24/7 من مصدر واحد قم بتوحيد تجربة الموظف لأدوات الموارد البشرية من خلال واجهة واحدة مدمجة بالكامل مع أنظمتك الخلفية، مما يتيح إمكانية دمج المهام التي تحتاجها في كثير من الأحيان. من خلال واجهة المحادثة الخاصة بشركة تكنولوجيا المعلومات، يحصل الموظفون على إجابات لأسئلتهم الملحة في الوقت الفعلي ®عبر الويب أو Slack أو Microsoft Teams أو محمول. تعرّف على عمليات التكامل
سهولة إنشاء روبوت المحادثة المحادثة تمكين أخصائيي الموارد البشرية الذين ليس لديهم خبرة سابقة في روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تأليف ونشر القدرات الجديدة بسرعة. ما قبل مهارات البناء والذكاء الاصطناعي والأتمتة تسريع عملية إنشاء روبوتات الموارد البشرية من أجل نشر أسرع وكفاءة أكبر. تعرّف على المنشئ المرئي
التحليلات التحليلات القوية تعرّف على احتياجات الموظفين من خلال زيادة وضوح الرؤية حول عمليات الموارد البشرية التي يستخدمها موظفوك أكثر من غيرها والتي يتمنون وجودها. يمكن لقسم الموارد البشرية لديك فهم اتجاهات الموظفين بشكل أفضل، استناداً إلى الأسئلة الأكثر شيوعاً وأنماط الاستخدام. روبوت المحادثة المحادثة تحليل أسئلة الموظفين للتعلم تلقائيًا وتقديم تحسينات مستمرة. تعرّف على التحليلات
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