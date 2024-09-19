ما المقصود بخريطة رحلة العميل؟ 

يمكن أن توفر خرائط رحلة العملاء، سواء أكانت تركز على مجموعة واحدة من التفاعلات أم تصور العلاقة الكاملة بين العلامة التجارية والمستهلك، رؤى قابلة للتنفيذ حول مسار مبيعات المؤسسة وممارسات دعم العملاء. في عالم اليوم الذي يتسم بالتشغيل الدائم والقنوات التجارية متعددة القنوات، يمكن أن تكون هذه الأدوات مهمة: حيث يمكن أن تدرّ تجربة العملاء الجيدة في المتوسط ما يصل إلى ثلاثة أضعاف العوائد على المساهمين.2 تتضمن بعض الفوائد الرئيسية للخريطة المنهجية التي تركز على العملاء ما يلي:

تحسين تجربة العملاء

زيادة الاحتفاظ بالعملاء

مواءمة أفضل بين الفِرق

التكرار والتطوير المحسّن للمنتجات

تسويق أكثر فعالية

فهم سيكولوجية العميل

تحديد نقاط الاتصال المهمة

تعزيز الميزة التنافسية

تحسين تجربة العملاء: تساعد خريطة رحلة العميل العلامات التجارية على اكتشاف المجالات التي يمكن تحسين تجربة العميل فيها. يؤدي القيام بذلك إلى تقليل الاحتكاك وتعزيز رضا المستهلك وزيادة ولاء العلامة التجارية.

زيادة الاحتفاظ بالعملاء: إن تحديد الشكاوى في مرحلة ما بعد الشراء أو مرحلة الدعم في رحلة العميل يسمح للشركات بتحديد المشكلات التي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى فقدان العملاء، ما يزيد الاحتفاظ بالعملاء.

مواءمة أفضل بين الفِرق: يمكن أن تعمل التصورات الخاصة برحلة العميل كأداة موحدة لمختلف الأقسام، ما يوفر فهمًا جماعيًا دقيقًا وواضحًا لتجربة العميل.

التكرار والتطوير المحسّن للمنتجات: يمكن للرؤى المستقاة من رحلات العملاء أن تسترشد بميزات وتحسينات المنتجات الجديدة، ما يجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات العملاء.

تسويق أكثر فعالية: من خلال فهم رحلة العميل بشكل أفضل، يمكن للشركات إنشاء حملات مستهدفة تلبي احتياجات العملاء أينما كانوا، ما يعزز المشاركة والتحويل من جهود التسويق.

فهم سيكولوجية العميل: توفر خريطة رحلة العميل رؤية أعمق لكيفية تفكير العملاء وشعورهم وتصرفاتهم خلال رحلتهم مع العلامة التجارية. ومن خلال رسم خرائط الاستجابات العاطفية في مراحل مختلفة، يمكن للمؤسسات فهم دوافع المستهلك وشكواه وعمليات صنع القرار بشكل أفضل. تمكِّن هذه الرؤى الشركات من إنشاء تجارب أكثر تعاطفًا واستهدافًا يتردد صداها لدى العملاء.

تحديد نقاط الاتصال المهمة: تساعد خريطة رحلة العميل الشركات على تحديد نقاط الاتصال التي لها التأثير الأكبر في قرارات العملاء ورضاهم. وهذا يساعدهم على تحديد أولويات الموارد والقضاء على الخطوات غير الضرورية وتحسين نقاط الاتصال عالية التأثير لتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

زيادة الميزة التنافسية: يمكن لخريطة رحلة العميل التي تُدار جيدًا أن تمنح الشركات ميزة إستراتيجية من خلال تسهيل تجارب العملاء المثلى. يمكن للمؤسسة استخدام خريطة رحلة العميل لتحديد المواضع التي يقصّر فيها المنافسون، أو إنشاء تجارب أقل عمومية لرحلة العميل أو تصميم اتصالات مستهدفة خاصة بقاعدة العملاء المثالية.