ما صافي نقاط الترويج (NPS)؟

تم تطوير صافي نقاط الترويج (NPS) بواسطة فريد رايشيلد ومزود البرمجيات Satmetrix وشركة استشارات الأعمال .Bain &Company Inc، وهو يهدف إلى سؤال المستخدمين الذين اختبروا نقطة اتصال عن مدى احتمالية توصيتهم بالشركة للآخرين. وقد قُدِّم في مقال مشهور في مجلة Harvard Business Review عام 2003 (الرابط موجود خارج موقع Ibm.com) بعنوان "The One Metric You Need to Grow" (المقياس الوحيد الذي تحتاجه للنمو) وأصبح منذ ذلك الحين أداة مهمة لفهم علاقات العملاء.1

وقد نشأ عندما شارك آندي تايلور الرئيس التنفيذي السابق لشركة Enterprise Car Rentals دراسة حالة مع الجمهور. وقال إن الشركة قاست ولاء العملاء من خلال طرح سؤالين على عملائها. هذان السؤالان هما كيف صنف العملاء جودة تجربتهم؟ وهل سيستخدمون خدمات الشركة مرة أخرى؟

لقد استفاد رايشيلد من هذه البساطة وابتكر نظام صافي نقاط الترويج (NPS) الذي يسأل الأشخاص عما إذا كانوا سيوصون بمنتج أو خدمة لمجموعاتهم الاجتماعية. لقد طورت شركة Bain &Company صافي نقاط الترويج (NPS) إلى نظام صافي الترويج، والذي تستخدمه لمساعدة الشركات على خدمة عملائها بشكل أفضل في جميع جوانب تجربة العملاء.