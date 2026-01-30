وكلاء الذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد

وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI) في سلسلة التوريد هم أنظمة برمجية مستقلة تستخدم البيانات والنماذج والاستدلال لمراقبة الظروف، وتقليل المخاطر، واتخاذ القرارات، والعمل عبر وظائف سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي.
تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أهداف وقيود محددة تضعها المجموعة. وتسمح لهم هذه القدرات بالاستجابة للتغيير بشكل أسرع من الأنظمة التي تعتمد على التدخل البشري.
الذكاء الاصطناعي مستخدم بالفعل على نطاق واسع لتحسين سلسلة التوريد والتحليلات عبر العمليات. وفي الواقع، أبلغت المجموعات التي تستثمر بشكل أعلى في عمليات سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن نمو في الإيرادات بنسبة 61% مقارنةً بنظرائها.1 وتشمل هذه الأنظمة بشكل متزايد قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع البيانات والأنظمة عبر اللغة الطبيعية.
على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي أو الأتمتة القائمة على القواعد المبنية على خوارزميات ثابتة، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بدرجة من الاستقلالية، أو “الوكالة”. ويمكنهم إدراك البيانات الواردة والتفكير بشأن الإجراءات المحتملة والتصرف في السياق بدلاً من اتباع التعليمات الثابتة. وتدفع هذه القدرة إلى تبني أوسع، حيث تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرمجيات المؤسسية للذكاء الاصطناعي الوكيل، ارتفاعًا من أقل من 1% في عام 2024.2
أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية لمعالجة التعقيد وعدم اليقين عبر سلاسل التوريد العالمية التي تمتد عبر المناطق والشركاء والبيئات التنظيمية. وغالبًا ما تتفاعل الأنظمة التقليدية ببطء وتعتمد على التفسير البشري للتقارير والتنبيهات. ويقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بربط مصادر البيانات عبر الوظائف والمجموعات، متخذين قرارات تعكس النظام البنائي لسلسلة التوريد الأوسع بدلاً من العمليات المعزولة. وتنقل هذه الميزات سلسلة التوريد من العمليات إلى أنظمة أكثر تكيفًا واستباقية.
ينعكس هذا التحول في عدة طرق متسقة عبر إدارة سلسلة التوريد:
عمليًا، يتم تطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجالات التنبؤ بالطلب، وإدارة المخزون، والإنتاج والتخطيط اللوجستي. فهي تجمع البيانات في الوقت الحقيقي من أنظمة المؤسسات وأجهزة الاستشعار وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) مع التعلم الآلي، والتحليلات التنبؤية، والتحسين ونماذج الاستدلال لتقييم المفاضلات والتوصية بالإجراءات أو تشغيلها. وتسمح هذه العملية باتخاذ قرارات أقرب إلى نقطة التأثير، مما يحسن السرعة والاتساق عبر سلسلة التوريد.
يُعد تخفيف المخاطر دورًا محوريًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة سلسلة التوريد. ويراقب الوكلاء باستمرار الإشارات مثل تقلبات الطلب ونقص المواد والاختناقات التشغيلية والعوامل الخارجية وغيرها من الاضطرابات المحتملة. وعندما تظهر المخاطر، يقومون بتقييم التأثيرات المحتملة، واستكشاف السيناريوهات البديلة، وتعديل الخطط في الوقت الحقيقي تقريبًا. ويمكنهم إعادة توجيه الشحنات أو اقتراح موردين بديلين أو إعادة توازن المخزون مع تطور الظروف. ونتيجةً لذلك، أصبحت سلاسل التوريد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الناتجة عن الأحداث الجوية أو القضايا الجيوسياسية أو التغيرات المفاجئة في الطلب.
من التأثيرات المهمة الأخرى تحسين الرؤية والتنسيق. ويقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بربط البيانات من أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، وإدارة المستودعات، ومنصات اللوجستيات، والمصادر الخارجية. ومن خلال تقليل الصوامع، فإنها تجعل المعلومات أكثر قابلية للتنفيذ عبر الفرق. وتدعم هذه الرؤية المشتركة توافقًا أفضل بين التخطيط والعمليات والقيادة والأطراف المعنية الأخرى.
على الرغم من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي واعدون، إلا أن تطبيقهم لا يكون مباشرًا أو سهلاً دون إعداد مسبق. ويعتمد الاستخدام الفعال على أسس بيانات قوية، وتكامل دقيق للنظام، وحواجز حماية واضحة للسلوك المستقل. وتظل الرقابة البشرية ضرورية، خاصةً بالنسبة للقرارات المعقدة أو عالية التأثير.
عند تنفيذها بعناية، يمكن أن يصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءًا دائمًا من نموذج تشغيل سلسلة التوريد. وتكون المجموعات التي تجمع بين القدرة التقنية وحوكمة واضحة وتعاون فعّال بين البشر والذكاء الاصطناعي في وضع أفضل لتوسيع نطاق هذه الأنظمة بمسؤولية على المدى الطويل.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يغيّر وكلاء الذكاء الاصطناعي طريقة عمل سلاسل الإمداد على مستوى أساسي وجوهري. وتعتمد إدارة سلسلة التوريد التقليدية على دورات التخطيط الدورية ونقاط القرار التي يقودها البشر. وتتم مراجعة البيانات. ويتم اتخاذ القرارات. وتستغرق الإجراءات وقتاً طويلاً قبل أن تصل إلى مرحلة التنفيذ. ويستبدل وكلاء الذكاء الاصطناعي هذا النموذج بالاستشعار والتقييم والاستجابة المستمرة.
تصبح سلاسل الإمداد أكثر ديناميكية ونشاطًا بدلًا من أن تكون مجرد رد فعل للأحداث. في الواقع، يدرك 62% من قادة سلسلة التوريد أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين في عمليات سير العمل يسرعون وتيرة التنفيذ، مما يسرع صناعة القرار والتوصيات والتواصل.1
هذا التحول يغير أيضًا طريقة توزيع القرارات عبر المجموعة. وبدلاً من الاعتماد على المخططين لتفسير لوحة المعلومات وتفعيل الإجراءات يدويًا، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل مباشرةً ضمن حدود محددة. وتقضي الفرق البشرية وقتًا أقل في القرارات الروتينية ووقتًا أطول في تحديد الأهداف وإدارة الاستثناءات والإشراف على النتائج.
يغير وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا كيفية عمل وظائف سلسلة التوريد المختلفة معًا. لطالما عملت عمليات التخطيط والشراء والتصنيع واللوجستيات كعمليات منفصلة في سلسلة التوريد. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مشاركة البيانات والسياق والنوايا عبر هذه المجالات في الوقت الحقيقي. وتتيح هذه العملية اتخاذ قرارات أكثر تنسيقًا ومفاضلات أكثر وضوحًا عبر سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية.
هناك تغيير رئيسي آخر يتمثل في كيفية التعامل مع اضطرابات سلسلة التوريد وحالة عدم اليقين. وغالبًا ما تفترض الأنظمة التقليدية ظروفًا مستقرة وتتعطل عندما يتغير الإدخال بسرعة. ويتم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل في بيئات متغيرة باستمرار. وإنهم يراقبون الإشارات ويعيدون تقييم الافتراضات ويعدلون الإجراءات مع تغير الظروف. وتجعل هذه القدرات من القدرة على التكيف ميزة مدمجة بدلاً من أن تكون استجابة تفاعلية.
فهم وكلاء الذكاء الاصطناعي مهم لأنهم يقدمون اعتبارات تشغيلية وحوكمة جديدة. وتصبح جودة البيانات وتكامل النظام والثقة به من الاهتمامات الرئيسية. ويجب على المؤسسات تحديد قواعد للإجراءات الذاتية والمساعدة في ضمان شفافية صناعة القرار.
يتم تطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد عبر وظائف سلسلة التوريد الرئيسية، مما يساعد المجموعات على التصرف بشكل أسرع، واتخاذ قرارات أفضل، وتقليل المخاطر. وتظهر هذه التطبيقات المركزة أين يعيد الذكاء الاصطناعي الوكيل تشكيل العمليات اليوم.
يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحديث التوقعات باستمرار باستخدام البيانات التاريخية والإشارات الفورية مثل اتجاهات السوق والعروض الترويجية. وتتيح هذه العملية للمجموعة تعديل خطط المخزون والإنتاج والتزود بسرعة. فعلى سبيل المثال، يستخدم تجار التجزئة الكبار وكلاء الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على مستوى المتاجر ومواءمة المخزون ديناميكيًا مع سلوك العملاء المتغير.
يراقب وكلاء الذكاء الاصطناعي أداء الموردين واتجاهات التسعير والمخاطر المحتملة. ويمكنهم اقتراح موردين أو مزودي خدمات بديلين، والإشارة إلى التأخيرات، وتعديل استراتيجيات التوريد بشكل استباقي. ويقوم المصنعون بنشر أنظمة وكيلة للحد من تعطل الإمدادات، وتقييم المخاطر الجيوسياسية والمساعدة في ضمان توفر المواد عند الحاجة.
في الإنتاج، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحسين الجداول الزمنية بناءً على الطلب وتوفر المواد وقيود السعة. وعندما تقع أحداث غير متوقعة، فإنها تعيد حساب الخطط وتقترح بدائل، مما يقلل من فترة التعطل. ويستخدم المصنعون هؤلاء الوكلاء لتحسين الإنتاج والاستجابة بشكل أسرع لتغييرات الطلبات في اللحظة الأخيرة.
يدير وكلاء الذكاء الاصطناعي تدفقات المخزون ومواقع التخزين وأولويات انتقاء الطلبات. ومن خلال تحليل الطلب الوارد والصادر في الوقت الحقيقي، يعمل الوكلاء على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل تكاليف المعالجة. ويتم استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في مراكز التنفيذ الكبيرة لتبسيط ترتيب المخزون، وأتمتة الجمع، وتسريع معالجة الطلبات.
يراقب الوكلاء الشحنات وأداء شركات النقل وظروف المسار لتحديد وحل الاضطرابات. ويمكنهم التوصية أو تنفيذ إعادة التوجيه للحفاظ على التسليم في الموعد المحدد. يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي الحفاظ على رؤية في الوقت الحقيقي وضبط المسارات عند حدوث تأخيرات أو اضطرابات.
وكجزء من إدارة المخاطر، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بمسح البيانات الداخلية والخارجية باستمرار بحثًا عن مشكلات محتملة، بما في ذلك موثوقية الموردين، واضطرابات النقل، والأحداث الجوية. ويمكنهم تقييم التأثير واقتراح إجراءات التخفيف من حدة المشكلة، مما يساعد المجموعات على إدارة حالة عدم اليقين قبل تفاقم المشاكل.
ولقد أبرزنا المزايا العديدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد. وعند النظر إلى كل ذلك معًا، يصبح من السهل فهم سبب تزايد الاهتمام بالنهج القائم على الوكلاء في مختلف وظائف سلاسل الإمداد.
تنسيق أفضل: يشارك الوكلاء البيانات والرؤى عبر وظائف سلسلة التوريد، مما يحسن التوافق ويساعد في كسر الصوامع التشغيلية.
توفير التكاليف: يساعد تحسين سلسلة التوريد في إدارة المخزون والإنتاج واللوجستيات في تقليل الهدر، وتجنب الإفراط في التخزين أو نفاد المخزون، وخفض تكاليف النقل غير الضرورية والانبعاثات. تدعم هذه التحسينات كلاً من الكفاءة التشغيلية وأهداف الاستدامة طويلة الأجل.
صناعة القرار بشكل أسرع: يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتقييم البيانات بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات في الوقت الحقيقي، مما يقلّل الفجوة بين الاكتشاف والتنفيذ، ويُمكّن من الاستجابة السريعة للتغيرات.
تحسين الدقة: من خلال دمج التعلم الآلي مع نماذج التفكير والتحسين، يقلل وكلاء الذكاء الاصطناعي من الأخطاء في التنبؤ والجدولة والتخطيط.
زيادة المرونة: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي كشف الاضطرابات مبكرًا وتعديل الإجراءات مع تغير الظروف، مما يساعد سلاسل التوريد على الحفاظ على العمليات أثناء الأحداث غير المتوقعة.
تخفيف المخاطر: يتيح الرصد المستمر للإشارات الداخلية والخارجية إمكانية الكشف المبكر عن المخاطر وإدارة أكثر استباقية للمشكلات المحتملة.
قابلية التوسع: بمجرد تحديد أنماط اتخاذ القرار الفعالة، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تطبيقها بسرعة عبر مواقع أو منتجات أو مناطق متعددة.
دعم الفرق البشرية: من خلال التعامل مع المهام الروتينية بما في ذلك التحليل والتنفيذ، يسمح وكلاء الذكاء الاصطناعي للفرق البشرية بالتركيز على القرارات الاستراتيجية، والحكم، وإدارة الاستثناءات. يقول 76% من قادة سلسلة الإمداد (CSCO) إن وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء المهام المتكررة ذات التأثير بسرعة أكبر من البشر سيعملون على تحسين كفاءة العمليات بشكل عام.1
ومن المتوقع أن يتوسع دور وكلاء الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد بشكل كبير في السنوات القادمة. واليوم، يتم تطبيق معظم الوكلاء على وظائف فردية، مثل تخطيط الطلب أو اللوجستيات. وسيشهد مستقبل إدارة سلسلة التوريد المزيد من تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي. وسيعمل الوكلاء المتخصصون معًا من البداية إلى النهاية وحتى مع الوكلاء في مجالات العمل الأخرى مثل المبيعات والمشتريات وتطوير المنتجات. وسيساعد هذا التنسيق على إنشاء أنظمة متكاملة وذكية وقابلة للتكيف. وتشمل الاستخدامات القادمة ما يلي:
في التصنيع، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحسين سير العمل وتسلسلات الإنتاج ومراقبة الجودة. ويمكنهم اكتشاف العيوب، وتحفيز الصيانة، وضبط معايير الإنتاج، والتواصل مباشرةً مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمقاولين، للمساعدة في ضمان الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة. ويتيح ذلك تحقيق إنتاجية أعلى، ودقة أكبر، وقدرة أفضل على التعامل مع أية اضطرابات.
ستستفيد وسائل النقل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحسنون المسارات، وجداول التوصيل، واستهلاك الوقود في الوقت الحقيقي. ومن خلال تحليل البيانات المنظمة وغير المنظمة، بما في ذلك تقارير الطقس والأخبار وتنبيهات المرور، يمكن للوكلاء إعادة توجيه الشحنات بشكل استباقي أو تعديل استراتيجيات المخزون. على سبيل المثال، قد تستجيب على الفور لإغلاق الموانئ أو التأخير في الشحن، مما يقلل من التعطل والتكلفة.
ستشهد سلاسل الإمداد المستقبلية وكلاء ذكاء اصطناعي يتعاونون بسلاسة عبر مختلف الوظائف. وسيشارك الوكلاء في التنبؤ بالطلب والإنتاج والتخزين واللوجستيات البيانات في الوقت الحقيقي، وينسقون القرارات، ويعدلون الخطط ديناميكيًا عبر النظام البنائي الأوسع لسلسلة التوريد. سيسمح هذا المستوى من التكامل للمجموعات بالاستجابة الفورية للتغييرات، وتحسين الموارد عالميًا، ومواءمة العمليات مع الأهداف الاستراتيجية.
سيقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي في المستقبل بمزامنة الإنتاج والخدمات اللوجستية والتخطيط. وسيقومون بتقييم سيناريوهات متعددة وموازنة السعة والمواد الخام ومتطلبات مستوى الخدمة للتوصية بخطط العمل المثلى. سيشمل التنبؤ أيضًا تدفقات بيانات داخلية وخارجية في الوقت الحقيقي، بدءًا من معنويات وسائل التواصل الاجتماعي وصولًا إلى التقارير الإخبارية. وستساعد هذه المعلومات المجموعات في توقع تقلبات الطلب وتعديل العمليات فورًا.
سيؤثر وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الابتكار. ومن خلال تحليل التعليقات، واتجاهات السوق، والأداء، يمكن للوكلاء اقتراح تحسينات أو اقتراح تصاميم منتجات جديدة. فعلى سبيل المثال، في السلع الاستهلاكية، قد يُوصي الوكلاء في مجال السلع الاستهلاكية ببدائل المكونات أو التركيبات الجديدة بناءً على تفضيلات المستهلكين الناشئة أو توافر المواد، مما يسرع من الابتكار ويعزز رضا العملاء.
سيقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي باستمرار بتكييف العمليات بناءً على الطلب والمخزون والأحداث في الوقت الحقيقي. وسيتعاونون مع أنظمة التشغيل الآلي والأتمتة لتحسين التخزين والانتقاء والتعبئة. فعلى سبيل المثال، قد يقوم الوكلاء بتغيير موقع المنتجات عالية الطلب بالقرب من أرصفة التحميل أو أتمتة عملية التنفيذ بأكملها، مما يزيد من السرعة ويقلل من الأخطاء.
استكشف إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي ستُغيِّر قواعد اللعبة والتي يمكن أن تندمج بسهولة في العمليات.
تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
اعرف كيف يمكن لوكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي التعاون معًا من أجل تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ابقَ على اطلاع دائم بوجود وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئة الجديدة، وهي نقطة تحول أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي.
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
تعلم طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية، وابدأ بالتكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ابقَ في الصدارة مع خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا في هذه الحلقة من برنامج Mixture of Experts الذين يتعمقون في مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيره من الموضوعات الأخرى.
يمكنك إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي ووكلاء أقوياء يعملون على أتمتة مهام سير العمل والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وإدارتها.
يمكنك بناء مستقبل عملك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
سواء اخترت تخصيص التطبيقات والمهارات المُعدّة مسبقًا أو إنشاء خدمات مخصصة مستندة إلى وكلاء ونشرها باستخدام استوديو الذكاء الاصطناعي، فإن منصة IBM watsonx تُلبي احتياجاتك.
1. تعزيز مرونة سلاسل الإمداد: الذكاء الاصطناعي الوكلي للعمليات الذاتية، IBM Institute for Business Value (IBV) بالشراكة مع Oracle وAccelalpha، نشر في الأصل بتاريخ 08 أبريل 2025
2. أبرز الاتجاهات التقنية الإستراتيجية لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الوكيل، Gartner، أكتوبر 2024