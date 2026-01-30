وكلاء الذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد

تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أهداف وقيود محددة تضعها المجموعة. وتسمح لهم هذه القدرات بالاستجابة للتغيير بشكل أسرع من الأنظمة التي تعتمد على التدخل البشري.

الذكاء الاصطناعي مستخدم بالفعل على نطاق واسع لتحسين سلسلة التوريد والتحليلات عبر العمليات. وفي الواقع، أبلغت المجموعات التي تستثمر بشكل أعلى في عمليات سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن نمو في الإيرادات بنسبة 61% مقارنةً بنظرائها.1 وتشمل هذه الأنظمة بشكل متزايد قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع البيانات والأنظمة عبر اللغة الطبيعية.

على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي أو الأتمتة القائمة على القواعد المبنية على خوارزميات ثابتة، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بدرجة من الاستقلالية، أو “الوكالة”. ويمكنهم إدراك البيانات الواردة والتفكير بشأن الإجراءات المحتملة والتصرف في السياق بدلاً من اتباع التعليمات الثابتة. وتدفع هذه القدرة إلى تبني أوسع، حيث تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرمجيات المؤسسية للذكاء الاصطناعي الوكيل، ارتفاعًا من أقل من 1% في عام 2024.2