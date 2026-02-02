ما هو AgentGPT؟

AgentGPT منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تعمل عبر المتصفح، وتتيح للمستخدمين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين وتهيئتهم ونشرهم.
وعلى خلاف الإصدارات الحالية من ChatGPT من OpenAI، يتيح لك AgentGPT إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يمكنهم التفكير والتخطيط والتصرف والتكيّف لتحقيق هدف يحدده المستخدم، مع الحد الأدنى من الموجِّهات اليدوية. ومن الميزات التي تجعل AgentGPT مميزًا واجهته سهلة الاستخدام، التي تجعل وظائف وكلاء الذكاء الاصطناعي متاحة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، مثل البحث وجمع البيانات، وحل المشكلات الاستكشافي، وتوليد الأفكار، وأتمتة المهام المتكررة، وإنشاء روبوتات المحادثة، وغير ذلك.
ويُعد AgentGPT أداة بدون تعليمات برمجية، ما يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى كتابة برمجيات أو إعداد بيئة تطوير لتحديد هدف واختيار نموذج ونشر الوكلاء. تُوفَّر قوالب لمساعدة المبتدئين على فهم كيفية صياغة أهداف فعّالة.
AgentGPT مشروع مفتوح المصدر طوّره أساسًا فريق في Reworkd AI. أطلقت هذه الشركة الناشئة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، الأداة في أبريل 2023، ولا تزال تواصل صيانتها وتطويرها. وفيما يتعلق بالتسعير، تقدّم Reworkd إصدارًا مجانيًا، إلى جانب خدمة مستضافة تتضمن باقات مدفوعة. وقد حظي المشروع باهتمام مبكر، جزئيًا، لأنه كان مفتوحًا وسهل الوصول، مع إتاحة التعليمات البرمجية والوثائق على GitHub.
وتجدر الإشارة إلى أن "GPT" في AgentGPT ترمز إلى المحول التوليدي المدرّب مسبقًا، وهي عائلة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) القائمة على بنية محولات للتعلم العميق. وسُمِّي AgentGPT بهذا الاسم لأن نموذج GPT فيه يعمل بوصفه وكيلًا مستقلًا، لا مجرد روبوت محادثة كما في ChatGPT، رغم أن كليهما يعتمد في بنيته الداخلية على نماذج OpenAI نفسها، مثل GPT-3.5 وGPT-4.
ولا ينبغي الخلط بين AgentGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل الأخرى، مثل AutoGPT، وهي أداة مشابهة تعمل على أجهزة المستخدمين الشخصية بدلًا من الويب. وتُعد BabyAGI منصة أخرى قائمة على الوكلاء أكثر تقنية، وتعتمد على Python، وتُستخدم غالبًا بوصفها أداة تأسيسية للمطورين.
الوكيل هو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينفّذ المهام بصورة مستقلة من خلال تصميم مهام سير العمل باستخدام الأدوات المتاحة. أما النماذج اللغوية الكبيرة التقليدية، مثل نماذج IBM® Granite، فتنتج استجاباتها استنادًا إلى البيانات التي دُرِّبت عليها، وتظل مقيّدة بحدود المعرفة والاستدلال.
وبالنسبة للوكلاء، فيمكنهم القيام بما هو أكثر بكثير من مجرد التحدث إلى المستخدمين. ويمكن النظر إلى النموذج اللغوي الكبير على أنه نوع من الدماغ. والوكيل هو نظام يستخدم "دماغ" نموذج لغوي كبير للتفكير بهدف اتخاذ إجراء. ويستخدم الوكلاء هذا "الدماغ" للتخطيط وأداء المهام المعقدة التي تتطلب استدلالًا متعدد الخطوات سعيًا إلى تحقيق أهداف طويلة الأمد، مع حد أدنى من التدخل البشري.
لنفترض أنك تريد افتتاح مقهى، لكنك لا تعرف ما الذي يجعل الموقع مناسبًا. وتريد تحديد معايير الموقع الجيد، وجمع الأدلة، وتضييق نطاق المناطق المرشحة، وإبراز المفاضلات والمخاطر. وسيكون وكيلك محلل أبحاث مبتدئًا. لكن أي أداة ينبغي استخدامها؟ فكلتاهما تستخدم التعلم الآلي في توليد المحتوى، لذا يمكنك نظريًا استخدام ChatGPT، أو أي روبوت محادثة آخر مدعوم بنموذج لغوي كبير، لمشروع من هذا النوع.
وتجدر الإشارة إلى أن قدرة AgentGPT على إجراء بحث على الويب في الوقت الفعلي والوصول إلى أدوات خارجية أخرى سبقت الوظيفة المماثلة في ChatGPT، رغم أن كلتا الأداتين تتمتعان الآن بهذه الإمكانية. ومع ذلك، لا يزال AgentGPT يتمتع بنقاط قوة خاصة به.
يتفوق ChatGPT إذا كنت تريد طرح أسئلة متابعة ، واستجواب افتراضاته ، وتحدي الأفكار وتحسينها بشكل تفاعلي. أما إذا كانت المهمة متعددة الخطوات، وكان مسارها غير واضح، ولا ترغب في توجيهها يدويًا في كل مرحلة، فقد يكون AgentGPT هو الأداة الأفضل.
فـ ChatGPT ينتظر أن تُخبره بما ينبغي فعله، وستحتاج إلى توجيهه في كل خطوة. في المقابل، يأخذ AgentGPT هدفك الأولي وينطلق منه، ويقرر بنفسه أفضل الخطوات التي ينبغي اتخاذها. وهو ممتاز في كشف الجوانب غير المتوقعة واستكشاف مسارات ربما لم يخطر لك أصلًا أن تسأل عنها.
أما مع ChatGPT، فستحتاج إلى أن تسأل في كل خطوة:
ومع AgentGPT، يمكنك ببساطة أن تقول: "ابحث في العوامل التي تجعل موقع المقهى جيدًا"، ثم تترك للوكيل مهمة إعداد إجابة تستند إلى بحث شامل. وسيطرح الوكيل مثل هذه الأسئلة على نفسه ويجيب عنها استباقيًا نيابةً عنك.
لنفترض أنك تريد إنشاء وكيل يراقب اللوائح والاتجاهات والتقنيات الجديدة التي تؤثر في المقاهي، ويلخص لك المخاطر والفرص أسبوعيًا في تقرير منظم. وتريد أن يكون الوكيل قادرًا على فحص المصادر، وفرز ما يتصل منها بالمقاهي، واستنباط المخاطر والفرص، وتلخيص النتائج.
وهذه حالة استخدام أنسب، يكون فيها AgentGPT أكثر ملاءمة من ChatGPT، لأنها أكثر انفتاحًا، ولأنك ستتمكن ببساطة من مراجعة الملخصات النهائية بدلًا من الاستمرار في تزويد الوكيل بموجِّهات جديدة للحصول على معلومات إضافية.
أولًا، ستختار اسمًا لوكيلك، مثل: "Coffee Industry Risk & Opportunity Analyst". ثم ستكتب هدفك:
"افحص الويب ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد اللوائح والاتجاهات والتقنيات الجديدة التي تؤثر في المقاهي المستقلة، ثم لخّص أسبوعيًا المخاطر والفرص والعناصر الجديرة بالمتابعة. ثم حرر النشرة الإخبارية وصُغها بأسلوب أكثر إيجازًا وانسيابية لقارئ من التنفيذيين في قطاع الأعمال."
"المقاهي المستقلة" تضيّق نطاق الصلة بالموضوع. و"المخاطر والفرص والعناصر الجديرة بالمتابعة" تفرض تصنيف النتائج. أما "التحرير والتبسيط" فيقلل التكرار ويُنتج مخرجات بالأسلوب المطلوب.
ويمكنك إضافة قيود إضافية أو قواعد تشغيلية لتجنّب النتائج غير ذات الصلة. مثل الآتي:
"التركيز على اللوائح الإقليمية ما لم يُنص على خلاف ذلك"
"تجاهل الأخبار غير ذات الصلة بقطاع الضيافة، مثل المطاعم الفاخرة والفنادق"
"امنح الأفضلية للمصادر الصادرة خلال الأيام السبعة الماضية"
"لخّص التأثيرات بوضوح وإيجاز"
"أشر إلى مواطن عدم اليقين عندما تكون المعلومات غير مكتملة"
ابدأ بملخص تنفيذي (لا يزيد على 5 نقاط)
أدرج جميع المصادر في صورة روابط تشعبية
لا تكرر النتائج الواردة في التقارير السابقة
قلّل أولوية الأخبار الترويجية المبالغ فيها
يمكنك حفظ هذا الموجِّه الأولي وإعادة تشغيله أسبوعيًا للحصول على نتائج جديدة.
يتفوق AgentGPT في حالات الاستخدام البسيطة من هذا النوع، التي تندرج ضمن فئة "المساعد الشخصي" أو "المساعد الرقمي". يمكن توسيع نطاق هؤلاء الوكلاء أفقيًا من خلال تشغيل عدة وكلاء بالتوازي لتحقيق أهداف مختلفة. وتجعل قابلية التوسع هذه من AgentGPT نموذجًا أوليًا جذابًا لأنظمة الوكلاء ذات الطابع المؤسسي، مثل IBM watsonX Orchestrate، حيث تكون هناك حاجة إلى ضوابط أكثر متانة، إلى جانب التقييم والمراقبة.
