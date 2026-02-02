ما هو AgentGPT؟

وعلى خلاف الإصدارات الحالية من ChatGPT من OpenAI، يتيح لك AgentGPT إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يمكنهم التفكير والتخطيط والتصرف والتكيّف لتحقيق هدف يحدده المستخدم، مع الحد الأدنى من الموجِّهات اليدوية. ومن الميزات التي تجعل AgentGPT مميزًا واجهته سهلة الاستخدام، التي تجعل وظائف وكلاء الذكاء الاصطناعي متاحة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، مثل البحث وجمع البيانات، وحل المشكلات الاستكشافي، وتوليد الأفكار، وأتمتة المهام المتكررة، وإنشاء روبوتات المحادثة، وغير ذلك.

ويُعد AgentGPT أداة بدون تعليمات برمجية، ما يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى كتابة برمجيات أو إعداد بيئة تطوير لتحديد هدف واختيار نموذج ونشر الوكلاء. تُوفَّر قوالب لمساعدة المبتدئين على فهم كيفية صياغة أهداف فعّالة.

AgentGPT مشروع مفتوح المصدر طوّره أساسًا فريق في Reworkd AI. أطلقت هذه الشركة الناشئة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، الأداة في أبريل 2023، ولا تزال تواصل صيانتها وتطويرها. وفيما يتعلق بالتسعير، تقدّم Reworkd إصدارًا مجانيًا، إلى جانب خدمة مستضافة تتضمن باقات مدفوعة. وقد حظي المشروع باهتمام مبكر، جزئيًا، لأنه كان مفتوحًا وسهل الوصول، مع إتاحة التعليمات البرمجية والوثائق على GitHub.

وتجدر الإشارة إلى أن "GPT" في AgentGPT ترمز إلى المحول التوليدي المدرّب مسبقًا، وهي عائلة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) القائمة على بنية محولات للتعلم العميق. وسُمِّي AgentGPT بهذا الاسم لأن نموذج GPT فيه يعمل بوصفه وكيلًا مستقلًا، لا مجرد روبوت محادثة كما في ChatGPT، رغم أن كليهما يعتمد في بنيته الداخلية على نماذج OpenAI نفسها، مثل GPT-3.5 وGPT-4.

ولا ينبغي الخلط بين AgentGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل الأخرى، مثل AutoGPT، وهي أداة مشابهة تعمل على أجهزة المستخدمين الشخصية بدلًا من الويب. وتُعد BabyAGI منصة أخرى قائمة على الوكلاء أكثر تقنية، وتعتمد على Python، وتُستخدم غالبًا بوصفها أداة تأسيسية للمطورين.