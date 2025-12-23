لنستعرض الآن مسار التنفيذ القياسي لطلب يعالجه وكيل watsonx Orchestrate. من المفترض أن يُظهر تتبُّع وكيل الطقس (Weather Agent) بنية مشابهة للمثال التالي.

0:_ROOT

0.0:agent_style_router # Routes the request

0.1:agent # Prepares prompt + logic

0.1.0:WatsonxChatModel.chat # LLM processes the request

0.2:answer # Sends final answer to user

يعرض سير العمل هذا دورة الحياة الكاملة لاستعلام مستخدم واحد. وفيما يلي ما تمثله كل مهمة:

0:_ROOT : تمثل أعلى مستوى في التتبُّع وتحتوي على جميع المهام الفرعية. ويمكن اعتبارها المجلد الذي يضم عملية تنفيذ الوكيل بالكامل. وهي تحدد وقت بداية التتبُّع ونهايته، بدءًا من لحظة وصول الطلب إلى النظام وحتى تسليم الاستجابة النهائية.

وتكتسب هذه المهمة أهمية كبيرة لأن مدتها تمثِّل إجمالي زمن الاستجابة الذي اختبره المستخدم. فإذا كانت المدة طويلة، فيمكنك تحليل المهام الفرعية لتحديد العوائق.

0.0:agent_style_router : تحدد مهمة التوجيه الوكيل الذي سيتولى معالجة الرسالة، كما تصنِّف الطلب وفق أسلوب المعالجة المناسب. يحلِّل جهاز التوجيه الطلب الوارد ليقرر إذا ما كان يحتاج إلى معالجة حوارية، أو تنفيذ يعتمد على الأدوات، أو توليد معزز بالاسترجاع (RAG)، أو تنسيق بين عدة وكلاء.

ويضمن جهاز التوجيه استدعاء منطق المعالجة المناسب. وإذا كانت الطلبات يتم توجيهها إلى وكلاء غير مناسبين، فهذا هو المكان الذي يمكنك من خلاله اكتشاف المشكلة.

0.1:agent : تمثِّل سياق التنفيذ الرئيسي للوكيل الذي ينسِّق معالجة الطلب بالكامل. تجمع هذه المهمة المطالبة (Prompt) من تعليمات النظام وسجل المحادثة واستجابات الأدوات، وتطبِّق قواعد وسياسات التنسيق، ثم تُعِد المدخلات اللازمة للنموذج اللغوي الكبير (LLM). كما تحدد نوع الاستدعاء الذي سيتم إجراؤه للنموذج اللغوي الكبير.

وهنا يحدث الجانب "الذكي" من عملية التنسيق، حيث تضمن هذه المهمة تزويد النموذج اللغوي الكبير بجميع المعلومات السياقية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

0.1.0:WatsonxChatModel.chat : تمثِّل الاستدعاء الفعلي للنموذج اللغوي الكبير، حيث يتلقى المطالبة الكاملة ويقرر إذا ما كان سيستدعي أداة، أو يطلب توضيحًا، أو يقدِّم إجابة مباشرة. وتُنتج في النهاية استجابة نصية أو استدعاءات منظمة للأدوات.

هذه الخطوة هي خطوة "التفكير"، حيث يعالج النموذج المعلومات ويتخذ القرارات. كما أن استخدام الرموز المميزة وزمن الاستجابة وجودة النتائج، كلها ترتبط بهذه المهمة. وإذا كان الوكيل بطيئًا أو مرتفع التكلفة، فغالبًا ما تكون هذه المهمة هي المساهم الرئيسي في ذلك.

0.2:answer : تمثِّل الخطوة الأخيرة في السلسلة، حيث تنسِّق مخرجات النموذج اللغوي الكبير لتصبح جاهزة للتسليم. وتحوِّل هذه المهمة المخرجات الأولية للنموذج إلى الصيغة النهائية للإجابة، وتطبِّق أي قواعد خاصة بالتنسيق أو المعالجة اللاحقة. ثم ترسِل الاستجابة إلى واجهة الدردشة.

وتضمن هذه المهمة أن يتلقى المستخدم استجابة منسقة بالشكل الصحيح. وإذا كانت الإجابات يتم اقتطاعها أو تظهر بتنسيق غير صحيح، فهذا هو المكان المناسب للتحقيق في المشكلة.

ملخص سير العمل الخاص بالمهام

باختصار، يمر سير العمل بالمراحل التالية:

يحدد جهاز التوجيه (Router) كيفية معالجة الطلب. يعمل الوكيل (Agent) على تجهيز السياق ومنطق التنسيق. يُنشئ النموذج اللغوي الكبير (LLM) الاستجابة أو استدعاءات الأدوات. تعمل الإجابة (Answer) على تنسيق المخرجات وإظهار الاستجابة النهائية.