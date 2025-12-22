في الوحدة الطرفية (Terminal)، شغِّل الأمر التالي. سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في IBM Cloud باستخدام IBMid. إذا كان لديك عدة حسابات، فستحتاج إلى اختيار أحدها.

ibmcloud login

ملاحظة: هل تم رفض بيانات الاعتماد؟ قد تكون مستخدِمًا يعتمد على الهوية الاتحادية (Federated User). سجِّل الدخول مرة أخرى باستخدام الخيار --sso لاستخدام معرِّف تسجيل الدخول الموحَّد الخاص بالمؤسسة أو الشركة. لمزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول باستخدام المعرِّفات الاتحادية، راجِع الوثائق. باختصار، عندما يُطلب منك ذلك، اسمح بفتح عنوان URL في متصفحك الافتراضي، ثم انسخ رمز الاستخدام لمرة واحدة الذي يظهر وألصِقه في المحطة الطرفية (Terminal).

ستعرف أن عملية تسجيل الدخول تمت بنجاح عند ظهور مخرجات مشابهة لما يلي.

المخرجات:

API endpoint: https://cloud.ibm.com

Region: us-south

User: your.email@email.com

Account: itz-watsonx-event-001 (f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888) <-> 3021952

Resource group: No resource group targeted, use ‘ibmcloud target -g RESOURCE_GROUP’

ملاحظة: إذا لاحظت أن المنطقة غير صحيحة، فشغِّل الأمر ibmcloud target -r متبوعًا بالمنطقة الصحيحة. على سبيل المثال، إذا كانت نقطة نهاية الخدمة الإقليمية لديك هي us-east ، فشغِّل الأمر ibmcloud target -r us-east .

لعرض الموارد السحابية الخاصة بك، شغِّل الأمر ibmcloud resource groups . سيؤدي هذا الأمر إلى استرجاع مجموعات الموارد (Resource Groups) الخاصة بك، وستظهر مخرجات مشابهة لهذا المثال (مع اختلاف أسماء الموارد ومعرِّفاتها).

المخرجات:

Retrieving all resource groups under account f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888 as your.email@email.com...

OK

Name ID Default Group State

watsonx 93018fa55c342de104afb8jje20c222c false ACTIVE

itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff 48bbeb07ec5a4994b2fd39beb6027090 false ACTIVE

بعد ذلك، حدِّد المورد المطلوب بتشغيل الأمر ibmcloud target -g RESOURCE_GROUP . في هذا المثال، سيكون الأمر هو ibmcloud target -g itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff .

يجب أن تكون المخرجات مشابهة لهذا المثال.

المخرجات:

Targeted resource group itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff

API endpoint: https://cloud.ibm.com

Region: us-south

User: your.email@email.com

Account: itz-watsonx-event-001 (f1zzz9a2e11b432ea5316227cb901888) <-> 3021952

Resource group: itz-wxo-69305f32086a49ee3736ff