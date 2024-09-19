ما المقصود بتسرب البيانات؟

ينشأ تسرب البيانات نتيجة لأسباب شائعة. يُعد التخزين السحابي غير الآمن بشكل كافٍ وجدران الحماية التي جرى تكوينها بشكل خاطئ من الأسباب المتكررة، ولكن هناك حالات أخرى تشمل ما يلي:



الأخطاء البشرية

الهندسة الاجتماعية والتصيّد الاحتيالي

التهديدات الداخلية

الثغرات التقنية

البيانات المنقولة

البيانات المخزنة

البيانات المستخدمة

الأخطاء البشرية

يمكن أن يؤدي سوء إدارة البيانات الحساسة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى المستلمين الخطأ أو مشاركة المعلومات السرية من دون الحصول على إذن مناسب، إلى تسربها بكل سهولة.

الهندسة الاجتماعية و التصيد الاحتيالي

يستغل المخترقون العنصر البشري عن طريق خداع الموظفين للكشف عن بيانات شخصية، مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول، ما يتيح شن المزيد من الهجمات وربما على نطاق أوسع.

التهديدات الداخلية

قد يسرب الموظفون أو المتعاقدون المستاؤون الذين لديهم صلاحية الوصول إلى المعلومات الحساسة البيانات عمدًا.

الثغرات التقنية

تمنح البرامج غير المحدّثة وبروتوكولات المصادقة الضعيفة والأنظمة القديمة الجهات الخبيثة فرصًا لاستغلال التسريبات. تشكل واجهات برمجة التطبيقات التي جرى تكوينها بشكل خاطئ عامل خطر متزايد، خاصةً مع ظهور السحابة والخدمات المصغرة، ويمكن أن تكشف البيانات الحساسة عن طريق الخطأ.

البيانات المنقولة

قد تكون البيانات الحساسة التي تُرسل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) عرضة للاختراق. وفي غياب تدابير حماية البيانات المناسبة، مثل التشفير، يمكن أن تتعرض هذه المعلومات للوصول غير المصرح به. تُعد معايير التشفير وتجزئة الشبكة أدوات مفيدة لحماية البيانات المنقولة.

البيانات المخزنة

يمكن أن تتسرّب المعلومات المخزّنة في قواعد البيانات أو الخوادم أو وحدات التخزين على السحابة بسبب إعدادات الأمان الخاطئة أو الأذونات غير المناسبة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الوصول المفتوح إلى المعلومات السرية مثل مصدر الرمز أو أرقام الضمان الاجتماعي أو الأسرار المهنية إلى حدوث مخاطر أمنية. تمنح عناصر التحكم في الوصول الآمنة والنماذج الأقل امتيازًا والمراقبة المستمرة المؤسسات فهمًا أعمق للأماكن التي يمكن أن توجد فيها ثغرات أمنية.

البيانات المستخدمة

يمكن أن تتسرب البيانات التي تُجرى معالجتها عبر الأنظمة أو الأجهزة في حال وجود ثغرات في نقاط النهاية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة غير المشفرة أو البيانات المخزنة في أجهزة التخزين مثل USB. يمكن أن يحدث هذا النوع من التسرب أيضًا إذا فشل الموظفون في اتباع السياسات الأمنية.