في عالم يتزايد فيه الترابط والاستعانة بالمصادر الخارجية، تعد إدارة مخاطر الجهات الخارجية إستراتيجية أعمال أساسية. تقوم إدارة مخاطر الجهات الخارجية بتحديد المخاطر التي تواجهها المؤسسات من التعامل مع الموردين الخارجيين أو مقدمي الخدمات والحد منها. تشارك هذه الجهات الخارجية في مختلف وظائف الأعمال، بدءًا من خدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وصولًا إلى إدارة سلسلة التوريد ودعم العملاء.

تنشأ الحاجة إلى إدارة مخاطر الجهات الخارجية من نقاط الضعف المتأصلة المرتبطة بعلاقات خارجية. يمكن أن تحقق مهام الاستعانة بمصادر خارجية فوائد مثل خفض التكاليف والقابلية للتوسع والوصول إلى خبرات متخصصة، ولكنها تُعرِّض المؤسسات أيضًا للمشكلات المحتملة. تهدف إدارة مخاطر الجهات الخارجية إلى تزويد المؤسسات بفهم شامل لعلاقاتها التجارية مع الجهات الخارجية والضمانات التي يستخدمها هؤلاء الموردون. يساعد هذا في منع حدوث مشكلات مثل الاضطرابات التشغيلية والاختراقات الأمنية وفشل الامتثال.

تترادف إدارة مخاطر الجهات الخارجية مع مصطلحات مثل إدارة مخاطر الموردين أو إدارة مخاطر سلسلة التوريد، وتشكل نهجًا شاملاً لمعالجة المخاطر عبر مختلف المشاركات مع جهات خارجية. ويتضمن ذلك مبادئ عالمية مثل العناية الواجبة، وتقييم مخاطر الجهات الخارجية، وإجراءات التصحيح، والرصد المستمر لضمان التزام الجهات الخارجية باللوائح، وحماية البيانات الحساسة، والحفاظ على المرونة التشغيلية، وتلبية المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تشمل المخاطر الرقمية، وهي مجموعة فرعية من مجموعات إدارة مخاطر الجهات الخارجية، المخاوف المالية والمتعلقة بالسمعة والبيئة والأمان. يبرز وصول الموردين إلى الملكية الفكرية والبيانات السرية والمعلومات الشخصية القابلة للتحديد أهمية إدارة مخاطر الجهات الخارجية ضمن إطارات عمل الأمن الإلكتروني وإستراتيجيات إدارة المخاطر الإلكترونية.

لا تمتلك إدارة مخاطر الجهات الخارجية قسمًا واحدًا عالميًا؛ بل تختلف من مؤسسة إلى أخرى. قد يكون لدى الشركات فرق لإدارة مخاطر الجهات الخارجية أو قد توزع هذه المسؤوليات بين أدوار مختلفة. تشمل الأقسام والعناوين الوظيفية الشائعة المشاركة في إدارة مخاطر الجهات الخارجية مدير الأمن الإلكتروني، وكبير موظفي المشتريات، والمدير التنفيذي للمعلومات، وكبير مسؤولي الخصوصية، وقسم تقنية المعلومات، ومدير سلسلة التوريد، وغيرهم.

تحمي الإدارة الفعّالة لمخاطر الجهات الخارجية المؤسسات من مخاطر التوريد وتبني شراكات أقوى وأكثر مرونة. يسمح تضمين إدارة مخاطر الجهات الخارجية في عملياتها الأساسية للشركات بالاستفادة من الخبرات الخارجية، مع الحفاظ على الأمان والامتثال والسلامة التشغيلية. ويؤدي ذلك إلى تحويل نقاط الضعف إلى مخاطر مُدارة، مما يتيح نمواً آمناً ومتوافقاً.