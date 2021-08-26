ما المقصود بإدارة المخاطر؟

إدارة المخاطر هي عملية تحديد المخاطر المالية والقانونية والإستراتيجية والأمنية لرأس مال المؤسسة وأرباحها وتقييمها والتحكم فيها. يمكن أن تنبع هذه التهديدات أو المخاطر من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك عدم اليقين المالي والالتزامات القانونية وأخطاء الإدارة الإستراتيجية والحوادث والكوارث الطبيعية.
إذا كان حدث غير متوقع يلفت انتباه مؤسستك، فقد يكون التأثير طفيفًا مثل تأثير صغير على تكاليفك العامة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يكون الأمر كارثيًا وله تداعيات خطيرة، مثل عبء مالي كبير أو حتى إغلاق نشاطك.
لتقليل المخاطر، تحتاج المؤسسة إلى استخدام الموارد اللازمة لتقليل تأثير الأحداث السلبية ومراقبتها والتحكم فيها مع زيادة الأحداث الإيجابية إلى أقصى حد. يمكن أن يساعد اتباع نهج متسق ومنهجي ومتكامل لإدارة المخاطر في تحديد أفضل السبل لتحديد المخاطر الكبيرة وإدارتها والتخفيف من حدتها.
احصل على معارف لإدارة مخاطر اختراق أمن البيانات بشكل أفضل من خلال أحدث تقرير عن تكلفة اختراق أمن البيانات.
من منظور أوسع، تُعدّ إدارة المخاطر نظامًا يضم الأشخاص والعمليات والتقنيات التي تمكِّن المؤسسة من تحديد الأهداف بما يتواءم مع القيم والمخاطر.
يجب أن ينجح برنامج تقييم المخاطر في ملاءمة الأهداف القانونية والتعاقدية والداخلية والاجتماعية والأخلاقية، فضلاً عن مراقبة اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بالتقنيات. ومن خلال التركيز على المخاطر وتزويد الموارد اللازمة للتحكم فيها وتخفيفها، يمكن للشركة أن تحمي نفسها من المخاطر وتقلل التكاليف وتزيد احتمالات استمرار الأعمال والنجاح.
هناك ثلاث خطوات مهمة في عملية إدارة المخاطر وهي: تحديد المخاطر، وتحليلها وتقييمها، والتخفيف من حدتها ومراقبتها.
تحديد المخاطر هي عملية تحديد التهديدات التي تتعرض لها المنظمة وعملياتها وقوتها العاملة وتقييمها. على سبيل المثال، يمكن أن يشمل تحديد المخاطر تقييم التهديدات الأمنية لتكنولوجيا المعلومات مثل البرمجيات الضارة وبرامج الفدية الخبيثة والحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث الضارة المحتملة التي يمكن أن تعطل عمليات الأعمال.
يتضمن تحليل المخاطر تحديد احتمال وقوع حدث خطر والنتيجة المحتملة لكل حدث. يقارن تقييم المخاطر بين حجم كل خطر من المخاطر ويصنفها حسب الأهمية والعواقب.
يشير التخفيف من حدة المخاطر إلى عملية تخطيط الأساليب والخيارات وتطويرها للحد من التهديدات أمام أهداف المشروع. قد يقوم فريق المشروع بتنفيذ إستراتيجيات التخفيف من حدة المخاطر لتحديد المخاطر والعواقب الكامنة في تنفيذ مشروع معين ومراقبتها وتقييمها، مثل إنشاء منتج جديد. يشمل تخفيف المخاطر أيضًا الإجراءات المتخذة للتعامل مع قضايا وآثار تلك القضايا المتعلقة بالمشروع.
إدارة المخاطر هي عملية مستمرة تتكيف وتتغير بمرور الوقت. يمكن أن يساعد تكرار العمليات ومراقبتها باستمرار في ضمان أقصى قدر من التغطية للمخاطر المعروفة وغير المعروفة.
ثمة خمس إستراتيجيات مقبولة بشكل عام لمواجهة المخاطر. تبدأ العملية بدراسة أولية لتجنب المخاطر ثم تنتقل إلى 3 طرق إضافية لمواجهة المخاطر (النقل والانتشار والتقليل). ومن الناحية المثالية، يتم استخدام هذه الطرق الثلاثة بالتنسيق مع بعضها كجزء من إستراتيجية شاملة. قد تظل بعض المخاطر المتبقية.
التجنب هو طريقة للحد من المخاطر من خلال عدم المشاركة في الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على المؤسسة. يُعد عدم القيام باستثمار أو بدء خط إنتاج من الأمثلة على هذه الأنشطة لأنها تتجنب مخاطر الخسارة.
تحاول طريقة إدارة المخاطر هذه تقليل الخسارة إلى الحد الأدنى، بدلاً من القضاء عليها تمامًا. ومع قبول المخاطر، فإنها تظل مركزة على الحفاظ على احتواء الخسارة ومنعها من الانتشار. وتُعد الرعاية الوقائية مثالاً على ذلك في مجال التأمين الصحي.
عند مشاركة المخاطر، يتم نقل إمكانية الخسارة من الفرد إلى المجموعة. تُعد الشركة مثالاً جيدًا على مشاركة المخاطر، حيث يجمع العديد من المستثمرين رأس مالهم ويتحمل كل منهم جزءًا فقط من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة في حال فشلها.
إن نقل المخاطر تعاقديًا إلى جهات خارحية، مثل التأمين لتغطية الأضرار المحتملة للممتلكات أو الإصابات المحتملة، ينقل المخاطر المرتبطة بالممتلكات من المالك إلى شركة التأمين.
بعد تنفيذ جميع تدابير مشاركة المخاطر ونقلها والحد منها، ستظل بعض المخاطر لأنه من المستحيل تقريبًا القضاء على جميع المخاطر (إلا من خلال أسلوب تجنب المخاطر). وهذا ما يسمى المخاطر المتبقية.
تحدد معايير إدارة المخاطر مجموعة محددة من العمليات الإستراتيجية التي تبدأ بأهداف المؤسسة وتهدف إلى تحديد المخاطر وتعزيز التخفيف من حدة المخاطر من خلال أفضل الممارسات.
غالبًا ما يتم تصميم المعايير من خلال الوكالات التي تتعاون من أجل تعزيز الأهداف المشتركة، للمساعدة على ضمان عمليات إدارة مخاطر عالية الجودة. على سبيل المثال، يُعد معيار المنظمة الدولية للمعايير 31 000 بشأن إدارة المخاطر معيارًا دوليًا يوفر مبادئ وإرشادات لإدارة المخاطر الفعالة.
وفي حين أن اعتماد معيار إدارة المخاطر له مزاياه، إلا أنه لا يخلو من التحديات. قد لا يتناسب المعيار الجديد بسهولة مع ما تفعله بالفعل، لذا قد تضطر إلى تقديم طرق عمل جديدة. وقد تحتاج المعايير إلى التخصيص حسب مجال صناعتك أو عملك.
إدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المتغيرة أو اللوائح المتطورة أو العمليات المرهونة مع زيادة الفعالية والكفاءة.
تسريع الحصول على المعارف وخفض تكاليف البنية الأساسية وزيادة الكفاءة لاتخاذ قرارات مدركة للمخاطر باستخدام IBM RegTech.
تبسيط كيفية إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي من خلال منصة GRC موحدة يدعمها الذكاء الاصطناعي وجميع بياناتك.
إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة بشكل أفضل من خلال التعاون مع مستشاري الأمان لدينا.
إنشاء إطار عمل أمني أكثر ذكاءً لإدارة دورة حياة التهديدات الشاملة.
تعرَّف على مشهد الأمن الإلكتروني وامنح الأولوية للمبادرات بالتعاون مع كبار المهندسين والاستشاريين في IBM security في جلسة تفكير تصميمي افتراضية أو شخصية مجانية لمدة 3 ساعات.
اكتشف كيف يساعد إطار الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) المؤسسة على مواءمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها مع أهداف العمل، مع إدارة المخاطر وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي.
اكتشف كيف تُستخدم إدارة التهديدات من خلال متخصصي الأمن الإلكتروني لمنع الهجمات الإلكترونية واكتشاف التهديدات الأمنية والاستجابة للحوادث الأمنية.
اكتشف الآثار المالية والتدابير الأمنية التي يمكن أن تساعد على تجنب اختراق أمن البيانات أو في حال حدوثه وخفض التكاليف.
احصل على معارف وتوصيات بحثية أساسية لمساعدتك على الاستعداد للاستجابة للتهديدات الإلكترونية بسرعة وفعالية أكبر.
احمِ عملك من المخاطر المحتملة واحرص على الامتثال للوائح التنظيمية في أثناء استكشاف عالم الحوكمة المناسبة.