وهو أحد أنواع المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركات والمؤسسات، إلى جانب المخاطر الإستراتيجية ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق. تتضمن إدارة المخاطر التشغيلية (ORM) تحديد هذه المخاطر وتقييمها وتخفيفها لتقليل احتمالية الخسائر المحتملة وتأثيرها.

فيما يلي بعض الأمثلة على المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تباغت الشركة إذا كانت غير مستعدة لإدارة مثل هذه المخاطر:

شركة صغيرة تواجه أزمة في السيولة النقدية بسبب تأخر مدفوعات عملاء رئيسيين، ما يؤدي إلى صعوبات في سداد المرتبات والنفقات التشغيلية.

سلسلة مطاعم وجبات السريعة تواجه أزمة في العلاقات العامة بعد أن أظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع ظروفًا غير صحية في أحد مطاعمها، ما أدى إلى انخفاض ثقة العملاء وانخفاض المبيعات.

شركة برمجيات تواجه دعوى قضائية بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ما يؤدي إلى نفقات قانونية وأضرار محتملة وتوقف تطوير المنتج.

تواجه كل شركة أنواعًا عديدة من المخاطر التشغيلية، بدءًا من تلك التي يمكن للمؤسسة السيطرة عليها إلى حد كبير، مثل خطر عدم الامتثال للوائح، ووصولاً إلى عوامل خارجة تمامًا عن قدرة الشركة على التنبؤ بها، مثل تفشي جائحة غير متوقعة.

كلما زادت العمليات تعقيدًا، على سبيل المثال، إجراء العديد من أنواع العمليات عبر العديد من الأنظمة والبلدان، زادت احتمالية تعرض المؤسسات للمخاطر، ما يزيد من احتمالية حدوث نوع من الفشل التشغيلي والتأثير في سمعة المؤسسة أو النتيجة النهائية.