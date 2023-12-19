نظام إدارة الامتثال (CMS) هو نظام متكامل يُستخدم لتلبية المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية ومعايير الصناعة. يساعد نظام إدارة الامتثال الفعّال المؤسسات على تجنب مواطن عدم الامتثال وتحقيق الامتثال التنظيمي المستمر.
كما يوحي اسمه، فإن نظام إدارة الامتثال هو مجرد نظام. فهو لا يتألف من أي جزء معين من التكنولوجيا أو عملية معينة، بل هو مجموعة من الأدوات وعمليات الأعمال وعناصر التحكم الداخلية التي تعمل معًا للحد من المخاطر المتعلقة بالامتثال ومساعدة المؤسسات على الوفاء بمسؤوليات الامتثال. يمكن أن يشتمل نظام إدارة الامتثال على أي شيء بدءًا من تقييم المخاطر وصولاً إلى التدريب على الامتثال.
يُعدّ وجود نظام فعال لإدارة الامتثال أمرًا أساسيًا لجهود الامتثال في أي مؤسسة ولاستراتيجية إدارة المخاطر على نطاق أوسع. وتنبع هذه الضرورة من أن عدم الامتثال لمتطلبات الامتثال قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الغرامات، وتعطل الأعمال، وزيادة خطر اختراق أمن البيانات.
في يومنا الحالي، تعمل أنظمة إدارة الامتثال في كثير من الأحيان بدرجة عالية من الأتمتة وتتعرف بشكل استباقي على المخاطر المحتملة، مما يسمح للمؤسسات باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية ومعالجة مشكلات الامتثال في الوقت الفعلي.
ترتبط إدارة الامتثال وأنظمة إدارة الامتثال ارتباطًا وثيقًا، على الرغم من أنها منفصلة من الناحية الفنية.
تشير إدارة الامتثال إلى الاستراتيجية الأوسع نطاقًا التي تستخدمها المؤسسة للالتزام باللوائح التنظيمية. ومع ذلك، فإن نظام إدارة الامتثال (CMS) هو المجموعة العملية من الأدوات وعناصر التحكم المستخدمة لأتمتة وتبسيط عمليات الامتثال هذه. بعبارة أخرى، إدارة الامتثال هي النهج الشامل، في حين أن نظام إدارة الامتثال هو الحل العملي.
في يومنا الحالي، تواجه المؤسسات عدداً متزايداً من لوائح الامتثال التنظيمية عبر الصناعات والاختصاصات القضائية المختلفة. غالباً ما تكون لوائح الامتثال هذه معقدة ومختصة بالمجال، مثل HIPAA، لمجال الرعاية الصحية، أو مختصة بالإقليم، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، للاتحاد الأوروبي.
غالبا ما يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات القانونية إلى فرض غرامات باهظة ومشاكل قانونية. على سبيل المثال، في مايو 2023، فرضت هيئة حماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي على شركة Meta ومقرها كاليفورنيا بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد مواقف المستهلكين تجاه قضايا الامتثال والأمن السيبراني تغيرًا ملحوظًا. ففي دراسة حديثة أجرتها شركة McKinsey، ، قال 85% من المستجيبين إن من المهم معرفة سياسة خصوصية البيانات التي تعتمدها شركة ما قبل إجراء عملية شراء. وقد بدأت الشركات تُدرك أن الامتثال ليس مجرد ثمنٍ يُدفع لممارسة الأعمال التجارية؛ بل قد يكون مفيدًا لها أيضًا.
مع ذلك، قد يكون الالتزام بلوائح الامتثال أمرًا صعبًا. فالعديد من المؤسسات تتوسع عالميًا بشكل متزايد، ولديها مكاتب متعددة حول العالم، وموظفون وعملاء في مناطق متعددة، ولكل منها متطلبات تنظيمية مختلفة. قد تجد هذه المؤسسات صعوبة في استباق متطلبات الامتثال، لا سيما مع استمرار تغير القوانين واللوائح بالتزامن مع ظهور التقنيات الجديدة. كما تُخاطر المؤسسات بإضافة مستويات إضافية من تعقيدات الامتثال في كل مرة تُضيف فيها مبادرة أعمال جديدة أو طريقة جديدة لمعالجة البيانات.
يساعد نظام إدارة الامتثال (CMS) المؤسسات على مواجهة هذا المشهد التنظيمي المعقد والحفاظ على الامتثال. فهو يجعل من السهل التحقق تلقائيًا من مجالات عدم الامتثال في الوقت الفعلي تقريبًا والاستجابة للوائح التنظيمية والمتطلبات القانونية المتغيرة.
يتيح نظام إدارة الامتثال الفعال للمؤسسات توحيد جهود الامتثال في مختلف المناطق وتخصيص نهجها لتظل متوافقة مع اللوائح والمعايير الخاصة بالمجال. وعلى نطاق أوسع، يساعد نظام إدارة الامتثال أيضًا على فرض المعايير الأخلاقية وإرساء ثقافة الامتثال والمساءلة المؤسسية.
على الرغم من أن نظام إدارة الامتثال الفعال يمكن أن يتضمن العديد من العناصر، إلا أنه يركز بشكل عام على هذه العناصر الثلاثة:
يركز مجلس الإدارة على خلق ثقافة الامتثال من الأعلى إلى الأسفل. وبالنظر إلى مسؤولياتهم الأخرى العديدة، فقد لا يرغبون في إعطاء الأولوية للامتثال؛ ومع ذلك، فهم مسؤولون في نهاية المطاف عن وضع برنامج إدارة الامتثال وإدارته.
وبمجرد إنشاء نظام إدارة الامتثال الفعّال، يجب عليهم بعد ذلك توصيل السياسات إلى الإدارة العليا وجميع الأطراف المعنيين الآخرين في الشركة وخارجها، بما في ذلك المتعاقدين ومقدمي الخدمات التابعين لجهات خارجية.
فقط من خلال إشراف مجلس الإدارة يمكن للمؤسسات أن تُظهر أنها تأخذ جهود الامتثال على محمل الجد وتضع سياسات موحدة تسمح للجميع في المؤسسة بالوفاء بالقوانين واللوائح الفيدرالية لحماية المستهلك.
قد ترغب الإدارة العليا أيضًا في تعيين مسؤول أو مدير رئيسي للامتثال لقيادة وظيفة الامتثال وضمان الإشراف الإداري الفعال. وعادة ما يقدم هؤلاء القادة تقارير مباشرة ومستمرة إلى مجلس الإدارة لإبقائهم على علم بالمشكلات المتعلقة بالامتثال، مما يسمح لهم بإجراء تعديلات استراتيجية وتكتيكية على برنامج إدارة الامتثال حسب الحاجة.
قد تتضمن بعض مسؤوليات مسؤولي الامتثال ما يلي:
إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال
ضمان خضوع كل من الإدارة والموظفين لتدريب شامل للموظفين على قوانين ولوائح حماية المستهلك
تقييم مشكلات الامتثال الناشئة والمخاطر المحتملة الجديدة
معالجة شكاوى المستهلكين من خلال عملية استجابة موحدة وموثقة جيدًا لشكاوى المستهلكين
إبلاغ مجلس الإدارة بأنشطة الامتثال ونتائج تدقيق الامتثال
اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحديث المستمر لبرنامج الالتزام
برنامج الامتثال هو قلب نظام إدارة الامتثال. فهو بمثابة المحور المركزي لتصميم وتنفيذ جميع عناصر التحكم في الامتثال والتدابير المضادة. وعادةً ما تتضمن هذه البرامج سياسات وإجراءات وممارسات منظمة، بما في ذلك عناصر التحكم الداخلية وعمليات الامتثال، التي تنفذها الإدارة العليا.
يمكن أن يتضمن برنامج الامتثال المصمم جيدًا التقييمات، وتدريب الموظفين، وآليات الإبلاغ، والإجراءات التصحيحية، بالإضافة إلى عمليات تدقيق الامتثال ومراقبة الامتثال.
يجب على الموظفين الرجوع إلى برنامج الامتثال باعتباره الدليل الرسمي للامتثال. وبهذه الطريقة، يعمل الجميع وفقًا لنفس مجموعة المعايير وينجحون باستمرار ودقة في تلبية مسؤوليات الامتثال الخاصة بكل منهم. لهذا السبب، من الضروري أيضًا إنشاء برنامج تدريبي منظم للامتثال حتى يعرف الموظفون مسؤولياتهم ويمكنهم التوافق مع إرشادات الامتثال الحالية والسياسات الداخلية.
يجب على المؤسسة أيضًا النظر في إنشاء هياكل متسقة وشفافة لإعداد التقارير. وهذا يزيد من الكفاءة والتواصل ويسمح لفرق الامتثال بإسناد المهام إلى الموظفين المناسبين مع وجود مهام سير عمل واضحة تتعقب الطلبات والإجراءات التصحيحية.
يمكن أن تساعد شكاوى المستهلكين المؤسسات على تحديد مشكلات الامتثال التنظيمي المحتملة. في كثير من الأحيان، يكون العملاء هم أول من يكتشف المخاطر المحتملة، ويمكن أن تؤدي الاستجابة لهذه الشكاوى بسرعة إلى تعزيز ولاء العملاء مع مساعدة المؤسسة على اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة لتجنب العقوبات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تقوم السلطات التنظيمية بالتدقيق في كيفية تعامل المؤسسات مع شكاوى المستهلكين، لذا فإن الاستجابة السريعة والفعالة يمكن أن تساعد في تحسين امتثال المؤسسة ومكانتها التنظيمية.
تُعد عمليات تدقيق الامتثال عنصرًا أساسيًا في أي نظام لإدارة الامتثال. وسواءً أكانت داخلية أم خارجية، تتضمن هذه العمليات تقييم امتثال المؤسسة والتزامها بالسياسات والإجراءات الداخلية والمتطلبات التنظيمية. وهي بالغة الأهمية في الحفاظ على الامتثال المستمر وتحديد مخاطر الامتثال المحتملة.
بالنسبة لعمليات التدقيق الخارجية، يقدم المدققون الخارجيون غير المتحيزين عمومًا مراجعة مستقلة لسياسات وبروتوكولات الامتثال. في المقابل، يقوم قسم التدقيق الداخلي في المؤسسة عادةً بإجراء تدقيق داخلي. كلا النوعين من عمليات التدقيق غير متحيزين ويجب أن يختتم بإصدار تقارير التدقيق التي تحدد النتائج والاقتراحات للتحسين.
نظرًا لاستقلاليتها، يمكن لعمليات تدقيق الامتثال أن توفر للمؤسسات، خاصةً المؤسسات الكبيرة، صرامة إضافية فيما يتعلق بالامتثال والمزيد من عناصر التحكم والتوازنات. كما يمكن أن تكون بمثابة سجل تاريخي لأنشطة الامتثال، بل ويمكن مشاركتها مع السلطات التنظيمية لإثبات المساءلة أثناء التدقيق التنظيمي.
في حين أن عمليات تدقيق الامتثال قد تكون مرهقة، يمكن للمؤسسات المساعدة في تبسيط العملية من خلال الإلمام بالمعايير ذات الصلة والاحتفاظ بسجلات منظمة لمساعدة المدققين على تحديد موقع المعلومات الضرورية بسرعة.
في الفترات البينية التي تقع بين عمليات تدقيق الامتثال، يمكن للمؤسسات إجراء تقييمات للمخاطر ومراقبة مستمرة للامتثال.
مراقبة الامتثال تتضمن مراقبة العمليات بنشاط لتحديد مجالات عدم الامتثال. وتساعد المؤسسات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وحماية مصالح المستهلكين في الوقت الفعلي. عندما تنشأ مخاطر محتملة، تساعد مراقبة الامتثال في اكتشافها في وقت مبكر، ثم تقوم بإجراء تصحيحي ومعالجة سريعة لمنع تكرارها.
تشمل أساليب مراقبة الامتثال الأخرى مقابلات الموظفين، ومراجعة السياسات والإجراءات، وتقييم فعالية التدريب، ومقارنة الممارسات الفعلية بالإفصاحات الخارجية. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على مراقبة جهود الامتثال بشكل فوري وتعديل نظام إدارة الامتثال الخاص بها حسب الحاجة.
لتنفيذ نظام إدارة امتثال (CMS) يتسم بالفعالية، يجب على المؤسسات أن تفكر في اتباع نهج استراتيجي يبدأ بفهم احتياجات أعمالها ويستمر من خلال النشر والدعم المستمر.
تشمل الخطوات الشائعة التي يجب مراعاتها ما يلي:
قبل اعتماد نظام إدارة الامتثال (CMS)، احرص على فهم أهدافك المتعلقة بالامتثال وإدارة المخاطر لتوجيه اختيار نظام إدارة الامتثال الخاص بك وإعداده. على سبيل المثال، إذا كنت مؤسسة مالية، فحدد ما إذا كان الالتزام بإطار عمل معين، مثل ISO أو SOX، ضروريًا. ثم اختر أدوات إدارة الامتثال التي تتضمن أدوات خاصة بالمجال وبرنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الذي ستستخدمه.
بعد تحديد احتياجاتك، قم بتخصيص نظام إدارة الامتثال الذي تستخدمه. قد يشمل هذا التخصيص تعديل النظام ليناسب الهيكل التنظيمي أو عمليات الأعمال لديك، أو تعيين أدوار للمستخدمين، أو دمج سير العمل بسلاسة مع أدوات الامتثال الموجودة لديك.
كما ذكرنا سابقاً، يتطلب نظام إدارة الامتثال الفعال مشاركة ودعم مجلس الإدارة والإدارة العليا. قم بإشراك هؤلاء الأطراف المعنيين في وقت مبكر من العملية ووضح مسؤوليات كل منهم. إذا لم يشارك القادة - أو إذا لم يفهموا أدوارهم - فقد يكون من الصعب خلق ثقافة الامتثال وارتكاب أخطاء أثناء النشر.
تذكر أن الامتثال هو عملية مستمرة تشمل المؤسسة بأكملها. احرص على إجراء دورات تدريبية شاملة للموظفين لتوضيح كيفية التعامل مع نظام إدارة الامتثال بثقة. ضع في اعتبارك أيضًا تذكير الموظفين بالسبب وراء جهود الامتثال إلى جانب مشاركة مخاطر وتداعيات عدم الامتثال.
لمزيد من التأكيد على أهمية الامتثال، ضع خطوطًا واضحة للمساءلة. خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة برنامج الامتثال، اجعل توقعات الموظفين واضحة، ثم قم بتطبيق البروتوكولات التأديبية بفعالية.
يُعد الحفاظ على نظام إدارة الامتثال الفعال عملية مستمرة. أعط الأولوية لمراقبة الامتثال والتحسين المستمر للامتثال لإبقاء النظام ملائمًا لاحتياجات المؤسسة من الامتثال.
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