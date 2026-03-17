حلول السيادة الرقمية

اكتشِف كيف تمكِّن IBM المؤسسات من تعزيز السيادة الرقمية من خلال الاستفادة من التقنيات القوية وفقًا لشروطها الخاصة.

تحكَّم في مستقبلك الرقمي
تعرَّف على كيفية تأثير السيادة الرقمية في تشكيل الأولويات الاستراتيجية للأعمال والحكومة في 2026.
تمكين السيادة الرقمية

اعتمِد التنقل بين أعباء العمل مع الشفافية الكاملة والامتثال لتعزيز الكفاءة والمرونة والابتكار.

توفِّر IBM إطار عمل موثوقًا به للحفاظ على السيطرة على بياناتك وتطبيقاتك وبنيتك التحتية، مع الامتثال للأنظمة الإقليمية ومتطلبات الصناعة الخاصة. مع قدرات مصممة للعمل عبر البيئات الهجينة، تساعد IBM على تعزيز استقلالية الأعمال وتقليل الفجوة بين الرؤية والنتائج العملية الملموسة.

عرض رقمي يفسِّر الأنماط القائمة على الألياف من مجموعة CATK Renders.
السيادة الرقمية بالأرقام %80 التحول السيادي

بحلول عام 2027، ستنفِّذ 80% من المؤسسات متعددة الجنسيات استراتيجيات بيانات سيادية 1

 4.5 أضعاف النمو المتوقع

من المتوقع أن ينمو سوق السحابة السيادية من 37 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 169 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 2

 66 مليار دولار أمريكي  التوسُّع

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق في الصناعات المنظمة مثل البنوك والرعاية الصحية والمرافق من 14 مليار دولار أمريكي إلى 66 مليار دولار بحلول 2028 - أي بزيادة خمسة أضعاف 3

بناء ميزة السيادة الرقمية مع IBM

من خلال مساعدة العملاء على حماية بياناتهم، والحفاظ على الشفافية الكاملة، ونشر الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، تمكِّن IBM المؤسسات من تجاوز حدود الامتثال، وتحويل السيطرة الرقمية إلى مصدر دائم للميزة الاستراتيجية.
السيطرة والاختيار للعميل

تحتاج المؤسسات إلى الحرية في تحديد كيفية وأماكن تشغيل بياناتها وأعباء عملها وتقنياتها، دون تقييد خياراتها من خلال التقيُّد بمورِّد واحد. يمكن لشركة IBM المساعدة على بناء حلول مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني توفِّر المرونة وتمكِّن الفِرق من اتخاذ قرارات تتماشى مع أعمالها.
الشفافية والثقة

إن الرؤية الكاملة لبياناتك -مكان وجودها، ومن يمكنه الوصول إليها، وكيفية استخدامها عبر أنظمة السحابة والذكاء الاصطناعي- يجب ألّا أن تكون امتيازًا. توفِّر IBM الأدوات وأطر الحوكمة التي تساعدك على الوصول إلى البيانات وإدارتها وحوكمتها بثقة.
نماذج السيادة المرنة

لا تتشارك أي صناعتين أو مؤسستين متطلبات السيادة الرقمية نفسها. توفِّر IBM أساليب سيادة قابلة للتخصيص عبر البرمجيات والبنية التحتية والاستشارات، بحيث يمكنك اعتماد نموذج يتناسب مع متطلباتك التنظيمية، ووضعك الأمني، وأهدافك في الابتكار.
الابتكار دون تنازل

التحديث، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحوُّل دون التضحية بالامتثال أو الأمن أو حرية الاختيار. يمكِّنك النهج البنائي من IBM من دفع الابتكار قُدُمًا مع الحفاظ على السيادة الرقمية عبر البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والعمليات، والتقنيات.

IBM® Sovereign Core

مبنية لتحقيق السيادة. ومصممة لدعم الابتكار.

 

برمجيات مبنية مسبقًا، ومصممة للمؤسسات والحكومات ومزوِّدي الخدمات لإنشاء بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي، ونشرها وإدارتها. يساعد IBM Sovereign Core على توفير سيادة يمكن إثباتها - مع توفير الاستقلالية والسيطرة لتشغيل أعباء العمل والسيادة على الذكاء الاصطناعي بسرعة، مع مرونة تشبه السحابة، وامتثال مدمج، ونشر مبسَّط وقابل للتوسع.

مخطط السيادة: سبب أهمية كل طبقة

الطريق نحو السيادة الرقمية مليء بالتحديات. سواء أكانت المشكلات تقنية أم عدم كفاءة تشغيلية تحجز بياناتك في السحابة، فإن المؤسسات لديها القدرة على السيطرة على مصيرها من خلال تحقيق السيادة الرقمية. في IBM، نعتقد أن هناك أربعة مجالات أساسية تساعد على تحقيق السيادة.

سيادة البيانات

ضمان بقاء البيانات محمية ومتوافقة، مع رؤية واضحة حول مكان تواجدها، ومن يمكنه الوصول إليها، والحوكمة، وإدارة دورة حياتها عبر أنظمة السحابة والذكاء الاصطناعي.

توفر IBM حلولًا شاملة لأمن البيانات، والتشفير، وقابلية الملاحظة، والحوكمة، لإدارة أعباء العمل الحساسة بثقة.
تكامل watsonx.data

يعمل IBM watsonx.data integration على جميع أساليب التكامل، وأنواع البيانات، وبنى التخزين، ما يجعل تصميم مسارات البيانات وتحسينها عملية سهلة ومستدامة. 

IBM watsonx.data

الوصول إلى البيانات، ودمجها، وتنظيمها عبر بيئاتك بأمان، دون الحاجة إلى نقلها كلها إلى موقع واحد.

IBM watsonx.data intelligence

تمكَّن من تحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة، وتوحيد إدارة البيانات، والجودة، ودورة حياة البيانات، والمشاركة، وتمكين مستهلكي البيانات من الحصول على بيانات ملائمة للسياق وموثوق بها.

®IBM Guardium

حماية البيانات الحساسة باستخدام برمجيات أمان ومراقبة متقدمة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.

سيادة الذكاء الاصطناعي

نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وحوكمتها بشفافية، مع ضمان توافق النماذج ومجموعات البيانات مع المتطلبات التنظيمية والأخلاقية والتشغيلية.

تساعد أدوات وخدمات استشارات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من IBM المؤسسات على بناء بيئة ذكاء اصطناعي منظمة وممارسة الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. 
Project Bob

سواء أكنت تُعيد هيكلة منصة لتطبيق ما أم تساعد على تقديم ميزة جديدة، فإن Bob، شريكك في تطوير البرمجيات الذكية، يفهم نواياك ومستودعك ومعايير الأمن الخاصة بك.

IBM watsonx.governance

توحيد الحوكمة وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي المسؤول للحفاظ على أمن البيانات ومصادرها، وضمان الامتثال وإمكانية التدقيق عبر المنظومة لديك بأكملها.

watsonx.ai

IBM watsonx.ai يحتوى على واجهات برمجة التطبيقات، والأدوات، والنماذج القابلة للتخصيص، وبيئات التشغيل المرنة الجاهزة للاستخدام في أي بيئة سحابية أو هجينة.

watsonx Orchestrate

تمكين عملك من خلال حل يجمع الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يساعد على أتمتة المهام وتبسيط العمليات المعقدة.

السيادة التشغيلية (البرمجيات)

تمكين التحكم الكامل في كيفية نشر العمليات الحيوية لديك وإدارتها ومراقبتها، مع ضمان المرونة والامتثال عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات المعقدة.

تساعد IBM المؤسسات على وضع أطر عمل تساعد على تقليل المخاطر، وتعزيز الحوكمة، والحفاظ على الاستقلالية في العمليات الموزعة عالميًا. 
السحابة الهجينة

استفِد بشكل أكبر من البيانات والذكاء الاصطناعي حيث تتواجد أعباء العمل لديك، من خلال منصة سحابية هجينة عالية الأداء وفعَّالة من حيث التكلفة، ومفتوحة، وآمنة.

Terraform

يوفر Terraform للمؤسسات سير عمل موحَّدًا لتوفير البنية التحتية السحابية، ومركز البيانات الخاص، وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، وإدارتها بشكل مستمر طوال دورة حياتها.

® IBM Concert

الجمع بين بيانات التشغيل والأمن في رؤية مركزية للتطبيق حول الأداء والمخاطر.

IBM Security Verify Privilege

توفير قدرات إدارة الوصول المميز، والتحكم في التطبيقات، وأمن امتيازات نقاط النهاية، سواء في البيئات المحلية أم السحابية.

السيادة التشغيلية (البنية التحتية)

بناء وتشغيل التكنولوجيا وفقًا لشروطك الخاصة باستخدام بنى مفتوحة، وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنقل، تساعد على عدم التقيُّد بمورِّد واحد وتسهيل الابتكار.

مع قدرات IBM في السحابة الهجينة والأتمتة والتحديث، يمكن للمؤسسات تصميم بنية تقنية قابلة للتكيف وآمنة، تحافظ على السيادة الرقمية على جميع المستويات.
Power Virtual Server

استفِد من مزايا المنصة الهجينة مع تجربة متسقة واتصال سلس ببنية Power التحتية لديك.

IBM Fusion

منصة موحَّدة للخدمة الذاتية لإدارة الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الافتراضية، والحاويات التي تشغِّل تطبيقات OpenShift وwatsonx.data في البيئات السحابية الهجينة.

IBM Z

®IBM Z هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج IBM® Telum الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.

IBM LinuxOne

تُعَد IBM LinuxONE مجموعة من خوادم Linux للمؤسسات، مدعومة بمعالج IBM® Telum، تجمع بين خبرة IBM في بناء أنظمة حيوية ومخصصة للذكاء الاصطناعي مع انفتاح نظام تشغيل Linux. 

السيادة التكنولوجية

بناء وتشغيل التكنولوجيا وفقًا لشروطك الخاصة باستخدام بنى مفتوحة، وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنقل، تساعد على عدم التقيُّد بمورِّد واحد وتسهيل الابتكار.

مع قدرات IBM في السحابة الهجينة والأتمتة والتحديث، يمكن للمؤسسات تصميم بنية تقنية قابلة للتكيف وآمنة، تحافظ على السيادة الرقمية على جميع المستويات.
HashiCorp

إدارة الحاويات، والملفات الثنائية، والأجهزة الافتراضية بكفاءة في البيئات السحابية أو المحلية، وعبر بيئات الحافة باستخدام Nomad، وأتمتة توفير البنية التحتية وإدارتها من خلال نهج منصة منهجي باستخدام Terraform.

Red Hat OpenShift

خدمة سحابية مُدارة بالكامل من OpenShift مصممة بأمان مدمج؛ لمساعدة المؤسسات على البناء والنشر والتوسع بكفاءة.

استكشِف منصة Ansible Automation

تم تدريبه على مجموعات بيانات Ansible مختارة، ويساعد الفرق على نشر التطبيقات وتكوينها وإدارتها بكفاءة عبر البيئات الهجينة، لتقريب الفجوة بين النية والتنفيذ.

IBM® Sovereign Core

برمجيات سيادية مصممة خصيصًا للمؤسسات والجهات الحكومية ومقدِّمي الخدمات لإنشاء بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها.

الخدمات ذات الصلة

السيادة الرقمية ليست مجرد حماية بيئتك - بل تتعلق بتمكين مستقبل يمكنك فيه العمل بثقة، وتسريع الابتكار، والحفاظ على السيطرة الكاملة على مصيرك الرقمي.
خدمات استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي باستخدام الاستراتيجية الصحيحة، والبيانات المناسبة، وتطبيق الأمن وأطر الحوكمة. من خلال تنسيق بيانات مؤسستك واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، يمكننا مساعدتك على بناء ميزة تنافسية مستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول وواسع النطاق.
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية
استغل قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال بيئة السحابة المرنة التي تدعم أتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات، وتحديث التطبيقات، وتطوير السحابة الأصلية. مع الذكاء الاصطناعي الوكيل، يمكن للفِرق المشاركة في الإنشاء، والتكيف في الوقت الفعلي، وإدارة التطبيقات عبر المنصات المختلفة.
خدمات عمليات الأعمال
تبسيط العمليات والتكيف بسرعة مع IBM Business Operations، الذي يقدِّم نموذجًا جديدًا لتحويل الوظائف الأساسية - مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتسليم العالمي على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات تصميم وتشغيل وتحسين العمليات الحيوية لتقليل المخاطر، وزيادة المرونة، وتحقيق نتائج أكثر ذكاءً.
خدمات الأمن الإلكتروني
أحدِث تحولًا في أعمالك وتمكَّن من إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية والأمنية المُدارة. من خلال الخدمات الاستشارية وخدمات التكامل والخدمات الأمنية المُدارة والنهج المخصص القائم على الذكاء الاصطناعي، نحوِّل الأمن إلى عامل تمكين استراتيجي للأعمال.

موارد السيادة الرقمية

تقديم IBM Sovereign Core: أساس برمجي جديد لتحقيق السيادة
سيادة البيانات على الحافة
السحابة السيادية على نطاق عالمي: التصميم من أجل المرونة والثقة والابتكار
توفِّر IBM Cloud قدرات السحابة المؤسسية ذات السيادة الرقمية
الامتثال للأنظمة ودفع الابتكار من خلال السحابة السيادية
ذكاء اصطناعي جدير بالثقة على نطاق واسع: إطار عمل IBM لسلامة الذكاء الاصطناعي وحوكمته
سيادة البيانات والذكاء الاصطناعي: توسيع نطاق العدالة الصحية من خلال الابتكار الرقمي
استكشِف مدونة IBM Policy للبقاء مطَّلِعًا على أبرز موضوعات السياسات التقنية عالميًا، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمّية وغير ذلك الكثير. 

