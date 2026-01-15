تقديم IBM Sovereign Core: أساس برمجي جديد لتحقيق السيادة

لسنوات، كانت نقاشات السيادة الرقمية تركِّز بشكل أساسي على موقع تخزين البيانات. لكن الذكاء الاصطناعي غيَّر هذا النموذج جذريًا. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة بشكل مستمر أثناء التشغيل، وتعتمد على بيانات ونماذج حساسة، وتفرض التزامات تنظيمية جديدة تتعلق بالمساءلة، وقابلية التدقيق، والحوكمة.

ونتيجةً لذلك، تتجاوز السيادة اليوم مجرد مكان وجود البيانات لتشمل ما يلي:

من الذي يدير المنصة وتحت أي سلطة؟

أين تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي وكيف تتم إدارة عملية الاستدلال؟

من يمتلك صلاحيات الوصول الإداري وكيف يتم تطبيقها؟

كيف يمكن إثبات الالتزام بشكل مستمر، وليس مجرد توثيقه؟

هناك حاجة إلى تحوُّل معماري جذري: بحيث تصبح السيادة خاصية جوهرية للمنصة نفسها، وليست مجرد وعد تعاقدي أو نسخة نشر مختلفة. يجب أن تقدِّم ما يلي: