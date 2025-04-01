Watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed

تسريع عملية إنشاء الدليل Ansible الأتمتة في منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع توصيات المحتوى المدعومة من الذكاء الاصطناعي التوليدي

استكشف عرض توضيحي توضيحي تفاعلي ابدأ
توصيات المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسريع الأتمتة

IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed يزيل الغموض عن عملية إنشاء Ansible الدليل من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على توصيات المحتوى. صُمم المنتج المصمم خصيصًا لتسريع عملية توصيات المحتوى الأتمتة لتسريع عملية توصيل المعلومات الأتمتة، وهو مصمم لتقديم توصيات محتوى الأتمتة لتحسين Ansible.

يمكن للمنتج إنشاء محتوى صحيح من الناحية النحوية وذو صلة بالسياق باستخدام طلبات اللغة الطبيعية المكتوبة بنص إنجليزي عادي. حصل موقع IBM watsonx Code Assistant باستخدام لـ Red Hat Ansible لايت سبيد في تجربة تجريبية على تحسينات في الإنتاجية تتراوح بين 20 و45%، وتم توليد 60% من محتوى Ansible الدليل من توصيات محتوى الذكاء الاصطناعي .

watsonx Code Assistant ل Red Hat Ansible يوفر Lightspeed المرونة في نشر المعلومات على نطاق واسع في نموذج اللغة الكبيرة محليًا أو كخدمة. استكشف مقدر التسعير التفاعلي الخاص بنا لتقييم سعرك بناءً على نطاق احتياجاتك.

 

استكشاف خيارات التسعير المرنة ومُقدِّر التسعير التفاعلي
ما الجديد
IDC Spotlight مساعدو مركز الذكاء الاصطناعي البرمجة مساعدو التطبيق تحديث وتكنولوجيا المعلومات الأتمتة
اطلع على تحليل IDC حول سبب كون تحديث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأتمتة من بين أفضل حالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي الجيني في دورة حياة تطوير البرمجيات
Ansible توليد الدليل وشرحه
توليد الدليل الكامل وشرحه من موجز مهام اللغة الطبيعية
المزايا
توليد المحتوى

تبسيط عملية توليد Ansible الدليل باستخدام اللغة الطبيعية التي يتم إدخالها في وصف المهمة Ansible. 
تعزيز الإنتاجية

قابل مطوّري الأتمتة في مكان عملهم من خلال دمج توصيات محتوى الذكاء الاصطناعي في بيئة التطوير المتكاملة (IDE).
إضفاء الطابع الديمقراطي على الأتمتة

تمكين المطورين من جميع مجموعات المهارات من الوصول إلى الأتمتة عبر المزيد من خطوط الأعمال من خلال إنشاء محتوى بلغة طبيعية ونصوص إنجليزية بسيطة.
مطابقة مصدر المحتوى

اكتساب الشفافية في المصادر المحتملة المستخدمة في بيانات التدريب لتوصيات المحتوى، بما في ذلك المؤلف والترخيص. 
ضبط النموذج

قم بتخصيص النموذج بشكل أكبر باستخدام محتوى Ansible الدليل الحالي الخاص بك للحصول على توصيات برمجية أكثر تخصيصاً وملائمة لمؤسستك.
توليد الدليل وشرح الكود

تقليل الوقت اللازم لتوليد Ansible الدليل الكامل من اللغة الطبيعية والحصول على تفسيرات مفصلة لكل مهمة.
قصص نجاح العميل النجاح مؤسسة المياه

تعرف على كيفية قيام watsonx Code Assistant التقنية بتسريع إنشاء Ansible الدليل وخفض جهود التطوير والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 30%. 

 اقرأ دراسة الحالة مكتب CIO

أدى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تقليل جهد التطوير بنسبة تزيد عن 50% في IBM CIO مجموعة تجريبية.

 اقرأ دراسة الحالة IBM®الاستشارات

IBM® حققت الشركة الاستشارية تخفيضًا بنسبة 30% في جهد التطوير Ansible الدليل مع الحفاظ على الجودة والامتثال والمرونة. 

 اقرأ دراسة الحالة
كيفية الشراء

استمتع بخياراتنا التسع المرنة المرنة ومُقدِّر التسعير التفاعلي لمعرفة المزيد عن التسعير وكيفية البدء في تسريع مبادراتك الأتمتة مع IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible لايت سبيد.

 قدّر سعرك

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
الموارد المميزة IBM watsonx Code Assistant ل Red Hat Ansible Lightspeed من صفحة واحدة

استكشاف كيف يمكن لـ watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed تسريع وتعزيز Ansible الأتمتة مع ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 إعادة تشكيل المعلومات التكنولوجية الأتمتة مع IBM watsonx Code Assistant

تعرّف على كيفية تحسين مساعد البرمجة من IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed لكفاءة الترميز.

 watsonx Code Assistant عن Red Hat Ansible مجتمع لايت سبيد مجتمع لايت سبيد

تعلّم من أقرانك وشارك الأفكار وتعاون مع مجتمعنا.

ملخص حل BM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed

تعرف على كيفية watsonx Code Assistant ل Red Hat Ansible Lightspeed يقدم لك مدعوم بالذكاء الاصطناعي توصيات المحتوى لتحسين Ansible تجربة

 توليد الدليل على SaaS والتوافر المحلي

اقرأ المزيد عن جيل الدليل على SaaS وتوافره محليًا في مدونة إعلاننا
اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتطوير الأتمتة الخاصة بك، مدعوماً بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تعرّف على ما يمكن أن يقدمه watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed عند تحديد موعد لعرض تجريبي مباشر أو التحدث مع أحد خبرائنا.

 انظر خيارات التسعير
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع الدعم التوثيق