IBM Verify Privileged Identity

المستخدمون المميزون هم أشخاص يتمتعون بإمكانيات وصول فائقة إلى الأنظمة والبيانات والوظائف الحساسة وأنت تثق بهم. بيد أن صلاحياتهم المتقدمة ينبغي فحصها ومراقبتها وتحليلها لحماية مواردك من تهديدات الأمن الإلكتروني وإساءة استخدام بيانات الاعتماد. توصَّلت الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 40% من الهجمات الإلكترونية الداخلية شملت مستخدمين متميزين.¹

تعمل منتجات حل IBM Verify Privilege، المدعومة من شركة Delinea، على تمكين استراتيجيات الثقة الصفرية للمساعدة على تقليل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة.