ما المقصود بتخفيف المخاطر؟

عندما تحدث حالات خطر شائعة، قد تجعلها الظروف ضارة للمؤسسة. إذا لم تكن المؤسسة مجهزة للتعامل مع المشكلة، فقد تتحول المشكلة البسيطة إلى أمر كارثي، ما يتسبب في عبء مالي كبير للشركة. في أسوأ الحالات، قد تحتاج الشركة إلى الإغلاق.

وأفضل طريقة لمنع حدوث هذه النتيجة هي وجود خطة لتخفيف المخاطر. في حالة وقوع حدث ما، يكون لدى المؤسسة خطط طوارئ لتخفيف الضرر الذي تتعرض له المؤسسة. يركز تخفيف المخاطر على حتمية وقوع بعض الكوارث ويُستخدم في أغلب الأحيان عندما يكون التهديد لا مفر منه.

الغرض من خطة تخفيف المخاطر هو الاستعداد للأسوأ والتصالح مع حقيقة أن إحدى الكوارث المدرجة أو بعضها قد تحدث. عندما يتم إدراك ذلك، تقع على عاتق القيادة مسؤولية التأكد من أن خطة تخفيف المخاطر مُعدَّة وجاهزة للتصدي لأي كارثة قد تحدث.