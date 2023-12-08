هناك العديد من الأساليب والتقنيات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة لوضع خطة للتخفيف من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المؤسسات توخي الحذر بشأن تقليد المؤسسات الأخرى. في معظم الحالات، تمتلك الشركات احتياجات فريدة ويجب أن تضع خطة خاصة بها للتخفيف من المخاطر لتكون ناجحة.

من المهم تخصيص وقت كافٍ لبناء فريق قوي للتخفيف من المخاطر من أجل وضع استراتيجيات وإعداد خطة فعالة. ويجب أن تأخذ خطة التخفيف من المخاطر في الاعتبار تأثير كل خطر وأن تعطي الأولوية للمخاطر بناءً على شدتها. ورغم أن الخطط ستختلف حسب الضرورة، فيما يلي خمس خطوات رئيسية لإعداد استراتيجية ناجحة للتخفيف من المخاطر:

الخطوة الأولى: التحديد

الخطوة الأولى في أي خطة للتخفيف من المخاطر هي تحديد المخاطر. وأفضل نهج لهذه الخطوة الأولى هو توثيق كل المخاطر بدقة والاستمرار في التوثيق طوال عملية التخفيف من المخاطر.

ينبغي إشراك جميع الأطراف المعنية في العمل وجمع مدخلاتهم وتخصيص فريق لإدارة المشروع. فمن المهم الحصول على أكبر عدد ممكن من وجهات النظر عند تحديد المخاطر واكتشاف أكبر عدد ممكن منها.

من المهم أيضًا أن تتذكر أن جميع أعضاء الفريق في المؤسسة مهمون، وأنه من الضروري أخذ آرائهم وملاحظاتهم في الاعتبار خلال تحديد المخاطر المحتملة.

الخطوة الثانية: إجراء تقييم للمخاطر

الخطوة التالية هي تحديد مستوى المخاطر لكل خطر تم تحديده خلال الخطوة الأولى. وهي جزء أساسي من خطة التخفيف من المخاطر؛ لأنها تضع الأساس للخطة بأكملها.

في مرحلة التقييم، ستعمل على مقارنة المخاطر ببعضها وتحليل حدوث كل خطر. وستقوم أيضًا بتحليل درجة التأثير السلبي الذي ستواجهه المؤسسة إذا حدث الخطر، مثل مخاطر الأمن الإلكتروني أو المخاطر التشغيلية.

الخطوة الثالثة: تحديد الأولويات

تم تحديد المخاطر وتحليلها. حان الوقت الآن لترتيب المخاطر بناءً على شدتها. ومن المفترض أن مستوى الخطورة قد تم تحديده في الخطوة السابقة.

قد تتضمن عملية تحديد الأولويات اتخاذ قرارات تنطوي على قبول بعض المخاطر في قسم أو منطقة معينة من المؤسسة، بهدف حماية قسم آخر. ومن المحتمل أن يحدث هذا التبادل إذا كانت مؤسستك تواجه مخاطر متعددة في مجالات مختلفة وتحدد مستوى مقبولاً من المخاطر.

بمجرد انتهاء المؤسسة من تحديد هذا المستوى المقبول، يمكنها إعداد الموارد اللازمة لاستمرارية الأعمال على مستوى المؤسسة وتنفيذ خطة التخفيف من المخاطر.

الخطوة 4: المتابعة

لقد تم وضع الأساس والآن حان وقت التنفيذ. بحلول هذه المرحلة يجب أن تكون هناك خطة تفصيلية للتخفيف من المخاطر وإدارتها. الأمر الوحيد المتبقي هو السماح للمخاطر بالحدوث ومتابعتها باستمرار.

تتغير أحوال المؤسسة واحتياجات العمل باستمرار؛ لِذا من المهم أن تحدد المؤسسة مقاييس قوية لتتبُّع المخاطر، وفئاتها، واستراتيجيات التخفيف منها على مدار الوقت.

وقد يكون من الممارسات الجيدة تحديد وقت لعقد اجتماع أسبوعي لمناقشة المخاطر أو استخدام أداة إحصائية لتتبُّع أي تغييرات بشأنها.

الخطوة الخامسة: الإبلاغ

تتمثل الخطوة الأخيرة في استراتيجية التخفيف من المخاطر في تنفيذ الخطة المحددة ثم إعادة تقييمها، بناءً على المراقبة والمقاييس، لقياس مدى فاعليتها. وينبغي للمؤسسات تقييمها باستمرار وتغييرها حسب الضرورة.

يُعَد تحليل استراتيجية التخفيف من المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحديثها، والالتزام بأحدث القواعد التنظيمية والامتثال، والعمل بشكل مناسب للأعمال. ويجب وضع خطط طوارئ جاهزة في حال حدوث تغييرات جذرية أو وقوع أحداث خطرة.