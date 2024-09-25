تشير أتمتة خدمة العملاء، أو خدمة العملاء المؤتمتة، إلى استخدام التقنية لأداء مهام دعم العملاء بمشاركة محدودة من الوكيل البشري أو من دون مشاركته.
يمكن للأتمتة مساعدة فريق دعم الأعمال من خلال توفير الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وباستخدام التكنولوجيا للتعامل مع تفاعلات العملاء البسيطة ومهام الخدمة الروتينية التي عادة ما يتم التعامل معها بواسطة وكيل مباشر. يمكن للتكنولوجيا الجديدة، مثل روبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وبوابات الخدمة الذاتية، إدارة الطلبات الواردة وتوجيهها إلى سير العمل الأفضل والأكثر صلة بسرعة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
والأهم من ذلك، يجب النظر إلى خدمة العملاء المؤتمتة بوصفها أداة مكملة للوكلاء المباشرين ومساعدتهم على العمل بكفاءة أكبر، وحل المشاكل التي يكون فيها التدخل البشري ضروري للغاية. هذه التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، تخفف الضغط عن وكلاء خدمة العملاء المباشرين؛ حيث تمنح الوكلاء البشريين مزيدًا من الوقت لتطوير العلاقات مع العملاء بدلاً من القيام بمهام روتينية متكررة.
قد تفكر شركة في اعتماد أتمتة خدمة العملاء إذا كانت تتطلع إلى تشجيع عملائها على الخدمة الذاتية، ما يقلل في النهاية تكلفة الخدمة والاعتماد على الأنظمة المؤتمتة. الخطوة الأولى هي تنفيذ برنامج خدمة العملاء أو CS. تهدف أدوات الأتمتة داخل برنامج خدمة العملاء إلى التعامل مع العدد الهائل من الطلبات أو الاستفسارات التي تتلقاها الشركة على مدار الساعة.
يمكن لبرنامج خدمة العملاء أيضًا مراقبة تعليقات العملاء ورضاهم من خلال الدعم الفني المؤتمت. يمكن لأدوات خدمة العملاء المؤتمتة إنشاء تذاكر، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، والتعامل مع التفاعلات الفردية وتوجيه العملاء خلال التحديات. يمكن للنظام المؤتمت التعامل مع استفسارات العملاء بسرعة وتقديم توصيات قاعدة المعرفة بسهولة.
إن نوع المعارف التي يوفرها نظام خدمة العملاء المؤتمت لا مثيل له. حيث يساعد فريق خدمة العملاء في الشركة على تحديد مجالات التحسين والبحث في بيانات رضا العملاء لتوفير تجربة عملاء أفضل بشكل عام.
قد تستخدم فرق خدمة العملاء أتمتة خدمة العملاء بعدة طرق. يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة، اعتمادًا على الصناعة وحجم الأعمال. ثمة العديد من الأمثلة التي يجب أخذها في الحسبان عند البحث في خيارات الدعم المؤتمت.
روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين التعامل مع مجموعة من المهام، مثل حجز الاجتماعات وضم العملاء المحتملين وتوجيه العملاء إلى موارد الدعم وغيرها. ويمكنها التعامل مع استفسارات العملاء البسيطة وتوجيه العملاء من خلال خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يتم ذلك باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم مشكلات العملاء ثم تقديم استجابات دقيقة ذات صلة بالمشكلة المطروحة.
إصدار التذاكر بشكل مؤتمت: يمكن لتقنية الأتمتة تنظيم تذاكر الدعم بناءً على معايير محددة مسبقا وتوجيه التذاكر إلى الوكيل الأكثر استعدادًا للتعامل مع احتياجات العملاء، ما يقلل أوقات الانتظار. من خلال أتمتة عملية نظام إصدار التذاكر، يمكن للشركة تحديد أولويات المشكلات من حيث مدى إلحاحها وتعيين التذاكر لفرق الدعم ذات الصلة، ما يساعد على ضمان تفاعل بشري هادف.
برنامج IVR: الاستجابة الصوتية التفاعلية هو أداة أتمتة ترحب بالمتصلين وتوجههم إلى القسم المناسب. يمكن أيضًا استخدام بعض برامج الاستجابة الصوتية التفاعلية لقبول الدفع من العملاء والإجابة عن الأسئلة الشائعة بنظام الرد المسجل مسبقًا، ما يقلل الضغط على وكلاء الدعم الذين يتعاملون مع المشكلات الأكثر تعقيدًا.
الترجمة الآلية: قد يتصل العملاء من كل أنحاء العالم ومن ثَمَّ تُعد تجربة خدمة العملاء السلسة أمرًا بالغ الأهمية للاحتفاظ بأعمالهم. يمكن لبرامج خدمة العملاء تحويل المحادثة تلقائيًا، ما يتيح الدعم في الوقت الفعلي من العملاء على مستوى العالم.
الإشعارات المؤتمتة: ينشغل وكلاء خدمة العملاء بالكثير من الأمور وقد ينسون أحيانًا مهمة تحتاج إلى إعادة النظر. يمكن لتقنية الأتمتة بالذكاء الاصطناعي تقليل الخطأ البشري وإعداد إشعارات ذكية بناءً على القواعد المحددة.
استطلاعات تعليقات العملاء: من خلال دعم العملاء المؤتمت، يمكن للشركة إعداد استطلاعات تلقائية لتعليقات العملاء، مثل درجة رضا العملاء وNPS والقيمة الدائمة للعميل. تساعد هذه المقاييس الشركة على جمع بيانات العملاء اللازمة لتحسين تجربة العملاء بشكل عام. إضافة إلى ذلك، يمكن أتمتة توقيت الاستطلاع للمساعدة على ضمان وصول النشاط التجاري إلى العميل في نقطة اتصال محددة.
الرد التلقائي على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي: قد يقوم العميل بإجراء استفسار عن دعم العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، ولكن لا يستطيع الوكلاء الوصول إليه على الفور. وهنا يبرز دور أتمتة دعم العملاء وتقبل الاستفسار تلقائيًا. وذلك من خلال توفير قوالب البريد الإلكتروني مع خطوات أولية للعميل والمساعدة على ضمان وجود تفاعل للمتابعة.
التحديثات التلقائية: يرغب العملاء هذه الأيام في معرفة ما إذا كان قد حدث تأخير في الشحن أو إذا كان هناك انقطاع في النظام. يمكن للشركة إبقاء العملاء على اطلاع على هذه المشكلات من خلال الإشعارات التلقائية المتعلقة بأوقات الحل وحلول الخدمة التي يمكنهم الرجوع إليها في هذه الأثناء.
يفضل العملاء اليوم عملية سريعة وفعالة لدعم العملاء. يتوقع معظم العملاء في الولايات المتحدة أيضًا أن يكون لدى الشركة بوابة خدمة ذاتية عبر الإنترنت1. تنفيذ عمليات خدمة العملاء المؤتمتة، مثل وضع علامات على التذاكر تلقائيًا ليتم توجيهها إلى الوكيل المناسب. هذا يقلل الوقت الذي يجب على الممثلين التحدث فيه إلى العملاء الذين قد لا يكونون في النهاية الأنسب للمساعدة.
يجب على الشركة اختيار برنامج ذو وظائف عالية ويحتوي على ميزات أتمتة تجعل وظائف الوكلاء أسهل وتجعل العملاء أكثر رضا. على سبيل المثال، يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تبسيط طلبات العملاء وتقليل أوقات الاستجابة بشكل كبير عند تقسيم الطلبات عبر خيارات الدعم متعدد القنوات.
إذا كان هناك شيء واحد يجب معرفته عن العملاء اليوم فهو أنهم يتوقعون الأشياء بسرعة. تمكِّن حلول الأتمتة الأعمال الشركات من تقديم الدعم على مدار الساعة من دون الحاجة إلى تدخل بشري، إلا إذا كانت المشكلة أكبر من قدرات الحل المؤتمت.
يمكن لأدوات خدمة العملاء المؤتمتة معالجة الأسئلة الشائعة، والتفاعل مع العملاء بشكل استباقي، ما قد يؤدي إلى الاحتفاظ بالعملاء بشكل أفضل. يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعامل مع توجيه التذاكر طوال الليل والتعامل مع مهام خدمة العملاء خارج ساعات العمل.
في حين أن إحدى الفوائد الأساسية لخدمة العملاء المؤتمتة هي خدمة العملاء المؤتمتة مع وكلاء الشركة ومركز الاتصال، هناك فائدة إضافية أخرى تتمثل في إعداد التقارير والتحليلات المؤتمتة. يمكن لبرامج خدمة العملاء المؤتمتة أن تأخذ بيانات خدمة العملاء من مختلف قنوات الاتصال وتكتسب رؤية أكبر لتفاعلات العملاء من خلال التقارير ولوحات المعلومات المخصصة.
يمكن أن تعمل هذه الرؤى على تعزيز إستراتيجية خدمة العملاء بشكل أقوى وتساعد على حل أي مشكلات في رحلة العميل. يمكن أن يتكامل برنامج خدمة العملاء مع أنظمة أخرى، مثل إدارة علاقات العملاء وorder management، كوسيلة للحصول على بيانات أكثر صلة بالعملاء وتخصيص تجربة العملاء بشكل أكبر.
من خلال تصفية طلبات الخدمة الأكثر اعتيادية، يمكن لدعم العملاء المؤتمت أن يقلل فرصة حدوث خطأ بشري. يقوم نظام التذاكر ومكتب المساعدة المؤتمت بإعادة توجيه العملاء من خلال سير عمل أكثر كفاءة، خاصة عندما تأتي الطلبات بكميات كبيرة.
تساعد حلول الأتمتة الشركة ووكلائها على العمل بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة من أي وقت مضى. يُعد الوكلاء المباشرون عنصرًا بالغ الأهمية عند ظهور مشاكل معقدة. تساعد الأدوات المؤتمتة على ضمان تفرغ هؤلاء الوكلاء عند حدوث تلك المشاكل والتركيز على المهمة المطروحة.
أكبر عيب يمكن أن ينشأ هو فقدان إمكانية التدخل الشخصي والتأثير في العملاء. تُعد خدمة العملاء المؤتمتة مهمة لتبسيط طلبات خدمة العملاء، ولكنها لا توفر دائمًا التفاعل البشري الذي قد يبحث عنه العملاء.
إن الحلول المؤتمتة ليست بديلاً للعملاء الذين يرغبون في إجراء محادثة بشرية حقيقية، ويجب أن يكون هناك دائمًا خيار لهم للوصول إلى الخدمة البشرية. إضافة إلى ذلك، عندما يكون العميل مستاءً ويتم توجيهه إلى نظام مؤتمت، فقد يزيد ذلك استيائه واحتمالية خسارته لأعماله.
يمكن أن تساعد التكنولوجيا الأعمال، ولكن يجب أن يتم ذلك بالطريقة الصحيحة. سيكون التكامل السلس للتكنولوجيا أمرًا مهمًا عند إدخال هذه التكنولوجيا في الأعمال والمساعدة على ضمان وجود اتساق عبر الرحلة بأكملها.
تستغرق أتمتة عمليات خدمة العملاء وقتًا وتتضمن جهود تخطيط كبيرة. قد تختلف الخطوات المحددة من عمل إلى آخر، ولكن هناك مخطط أساسي يمكن اتباعه اعتمادًا على حجم العمل والأهداف المرجوة منه. قد تبحث بعض الشركات عن أدوات الأتمتة لتوسيع نطاق الأعمال التجارية بعروض منتجات جديدة، بينما قد تركز شركات أخرى على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. غالبًا ما تتضمن خطوات أتمتة خدمة العملاء ما يلي:
يجب على الشركة وضع كل عمليات خدمة العملاء الحالية وتحديد المجالات التي سيكون فيها الحل المؤتمت أكثر تأثيرًا. يجب أن تكون التكنولوجيا مرنة وذات وظائف عالية لمواكبة الاحتياجات الفردية للشركة وعملائها.
يجب على الشركة فك تشفير المهام ذات الحجم الكبير التي يقضي فريق خدمة العملاء الكثير من الوقت فيها. يجب أن تكون هذه المهام بسيطة، مثل تحية العميل أو جمع معلومات الحساب أو التحقق من الحساب. وعادةً ما تسهل أتمتة هذه المهام وهي نقطة انطلاق جيدة للشركات التي بدأت للتو في تكامل حلول الأتمتة.
على سبيل المثال، تتوسع الشركات الصغيرة بسرعة وتواجه مشكلة في إدارة تذاكر الدعم الخاصة بها. قد يكون تطبيق نظام إصدار التذاكر المؤتمت هو أول مكان للبدء. يوجّه النظام المؤتمت التذاكر إلى الوكلاء المخصصين لاحتياجات العملاء بدلاً من أن ينتظر العميل على الخط أو تركه من دون رقابة لفترة طويلة.
يحتاج فريق خدمة العملاء إلى التدريب على كل أدوات الأتمتة التي يتم تنفيذها للمساعدة على ضمان استفادتهم من هذه الأدوات مثل العملاء. تحتاج الشركة إلى التأكد من توافق كل أعضاء الفريق حول من يدير أدوات خدمة العملاء المؤتمتة ومن المسؤول عن صيانتها في حال حدوث مشكلة.
لن تُطلق الشركة منتجًا جديدًا من دون تشغيله واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال اختبارات متعددة. وينطبق الشيء نفسه على طرح أدوات خدمة العملاء المؤتمتة. يجب أن تخضع الأدوات لاختبارات شاملة للمساعدة على ضمان عمليها بشكل صحيح ومنح العملاء خدمة العملاء عالية المستوى التي يتوقعونها من وكيل مباشر. إذا لم يتم اختبار الأدوات بشكل صحيح، فإن الشركة تخاطر بطرح حلول قد تخيب آمال العملاء.
يجب مراقبة تقنية الأتمتة الجديدة في السوق اليوم وتحديثها باستمرار. يجب أن يكون العملاء دائمًا مشمولين بالاستطلاع بعد التفاعل مع خدمة العملاء للمساعدة على ضمان رضاهم عن تفاعلهم. ويجب أيضًا أن تخضع أدوات الأتمتة لفحوصات دورية ومراجعة دورية للتأكد من أن كل شيء لا يزال يعمل كما ينبغي. قد تتضمن بعض التحديثات المحددة تحديث الاستجابات المكتوبة مسبقًا أو اختبار روبوت المحادثة المحفوظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو تحديث قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة من وقت إلى آخر.
وهنا يأتي دور مقاييس خدمة العملاء المؤتمتة؛ فهذه المقاييس جزء حيوي لفهم مدى نجاح إستراتيجية خدمة العملاء. على سبيل المثال، تساعد درجة رضا العملاء الشركة على معرفة مدى رضا العميل عن المنتج أو الخدمة. في حين أن صافي نقاط الترويج (NPS) هو مقياس يقيس مدى ولاء العميل للشركة ومدى احتمالية توصيته بها لشخص آخر.
1. Do you expect a brand or organization to have an online self-service support portal?, Statista, March 2019.
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