مجموعة من الصور توضِّح كيفية تحقيق الوضوح من خلال توحيد عملية الطلب حتى التحصيل.

أين يضيِّع قسم المالية الوقت؟

تضيِّع فِرق المالية ساعات كل أسبوع في الأعمال اليدوية والأنظمة غير المتصلة وإعادة العمل عبر دورة الطلب إلى التحصيل (O2C). وتؤدي أوجه القصور الخفية هذه إلى إبطاء التدفق النقدي، وزيادة النزاعات، وتقويض الثقة في البيانات المالية.
 %40≥

من وقت قسم المالية يتم تخصيصه للتسويات اليدوية.1

 %26

من الإيرادات السنوية العالمية مفقودة؛ بسبب التسرب.2

  %40~

من المديرين الماليين الذين شملهم الاستطلاع لا يثقون تمامًا في بياناتهم المالية.3

 %61

من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع يقولون إن مؤسستهم تتبنّى وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل فعَّال.4

كيف تبدو الدورة الموحَّدة لعملية O2C

زميلان في العمل يظهران كظل يتناقشان ويقفان أمام سبورة رقمية مليئة بتفاصيل المشروع.

من الفوضى إلى الثقة

عند توحيد أنظمة المالية من خلال التكامل المؤتمت، يحصل الفريق على رؤية متسقة وموثوق بها للطلبات والفواتير والمدفوعات عبر الأنظمة. النتيجة هي تدفق نقدي متوقع، وإغلاق أسرع، وعدد أقل من المفاجآت.

3 طرق لتحويل دورات O2C من خلال الاتصال والأتمتة

توحيد بيانات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والفوترة والخدمات المصرفية في تدفق واحد موثوق به. الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول الحسابات المستحقة والنزاعات ومتطلبات الالتزام.

صورة ثابتة تمثِّل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع ماسح ضوئي يحدِّد المشكلات عبر طبقات التطبيقات.

أتمتة عمليات التسوية والتحقق وتسليم المهام للقضاء على العمل اليدوي وتسريع تحصيل النقدية. 

صورة ثابتة لخلفية تحتوي على ثلاثة أقراص متشابكة تشبه المحركات على قاعدة مزوَّدة بمفاتيح، تمثِّل المراقبة والإدارة الموحَّدة والمؤتمتة.

اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتقليل النزاعات، وحماية الهوامش من خلال مهام سير عمل الفوترة والفواتير والتحصيل المتصلة.

صورة ثابتة تُظهر مجموعة متنوعة من الأصول المنظمة، يمثِّل كل منها جزءًا من دورة حياة إدارة التكنولوجيا المؤتمتة.
توحيد أعباء العمل المالية

ربط وأتمتة الأنظمة التي تدعم دورة O2C الخاصة بك باستخدام منصة IBM® webMethods Hybrid Integration. تمكين فريق المالية من خلال مهام سير عمل أسرع، وحوكمة أقوى، ورؤية أوضح. الآن، استكشِف بعمق كيفية عمل هذا التحول من خلال مراجعة الدليل الكامل.

