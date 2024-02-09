ما هي وظائف الدفعة؟

يتم إعداد وظائف الدفعات من خلال عملية مكونة من جزأين. الأول هو تحديد مهام سير العمل الضرورية التي يجب أن تحدث وتحميل قائمة انتظار العمل وفقًا لذلك.

ثم يتولى نظام التشغيل المسؤولية، ويبدأ إجراءات معالجة البيانات التي ستمكن النظام من معالجة كميات كبيرة من البيانات. ثم تدفع معالجة الوظيفة مجموعات البيانات ذات الحجم الكبير.

يمكن للشركات إعداد معالجات دفعات لتحدث حسب الحاجة، ولكن عادةً ما يتم إعدادها لتحدث تلقائيًا إما كنشاط بداية اليوم (BOD) أو نشاط نهاية اليوم (EOD). فإذا كنت تستخدم معالجة نشاط بداية اليوم (BOD)، فإنه سيتم تنفيذ مدخلات نهاية المعاملات (EOTI) قبل تشغيل دفعات ذلك اليوم. وإذا تمت المعالجة في نهاية اليوم، فسيتم إنشاء المدخلات المالية النهائية (EOFI) بمجرد انتهاء تشغيل الدفعة.

في حين أن وظائف الدفعات تزيد بشكل كبير من إنتاج الحوسبة للمنظمة، إلا أن هناك بعض المحاذير المحيطة باستخدام وظائف الدفعات. واعتمادًا على كيفية استخدامها ومقدارها، يمكن أن تمثل وظائف الدفعات ضغطًا كبيرًا على نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة.

لهذا السبب، عادةً ما تتم جدولة تشغيل الدفعات لتتزامن مع فترة يكون فيها الضغط على موارد الحوسبة للشركة أقل. وتعرف هذه الفترة باسم نافذة الدفعة.