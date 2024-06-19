بينما يستطيع المتخصصون تحويل البيانات يدويًا، تتطلب الكميات الكبيرة من البيانات المطلوبة لتشغيل التطبيقات المؤسسات الحديثة عادةً مستوى معينًا من الأتمتة. قد تكون الأدوات والتقنيات المستخدمة في عملية تحويل البيانات بسيطة أو معقدة.

على سبيل المثال، قد يكون تحويل البيانات بسيطًا مثل تحويل حقل تاريخ (على سبيل المثال: اليوم/الشهر/السنة) إلى حقل آخر، أو تقسيم عمود Excel واحد إلى عمودين. ولكن تحويلات البيانات المعقدة، التي تنظف البيانات وتوحدها من مصادر متعددة متباينة، وتتكون من مهام سير عمل متعددة، قد تتطلب مهارات متقدمة في علم البيانات .

وتتضمن وظائف هندسة البيانات المتقدمة هذه تطبيع البيانات الذي يحدد العلاقات بين نقاط البيانات؛ وإثراء البيانات الذي يكمل المعلومات الموجودة بمجموعات بيانات من جهات خارجية.

في ظل الاقتصاد العالمي الرقمي الأول اليوم، تساعد عمليات تحويل البيانات المنظمات على الاستفادة من كميات كبيرة من البيانات المأخوذة من مصادر مختلفة لتحسين الخدمة وتدريب نماذج التعلم الآلي ونشر تحليلات البيانات الكبيرة .