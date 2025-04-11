ما هو تكامل البيانات في الوقت الفعلي؟

تكامل البيانات في الوقت الفعلي يتضمن التقاط ومعالجة البيانات من مصادر متعددة فور توفرها، ومن ثم دمجها فوراً في نظام مستهدف.



كما هو الحال مع تكامل البيانات التقليدي، يعمل تكامل البيانات في الوقت الفعلي على دمج ومواءمة البيانات التي قد تكون معزولة أو غير متسقة عبر المؤسسة. تتضمن العملية خطوات من استيعاب البيانات إلى تحليل البيانات. تسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

يكمن الاختلاف في سرعة توافر البيانات. يمكّن تكامل البيانات في الوقت الفعلي المستخدمين من استخلاص الرؤى من البيانات بأقل قدر من التأخير—عادةً في غضون بضعة أجزاء من الثانية.

الوصول الفوري إلى البيانات عالية الجودة من مجموعة واسعة من المصادر (مثل قواعد البيانات وجداول البيانات والتطبيقات والخدمات السحابية) والتنسيقات يمنح الشركات القدرة على الاستجابة بسرعة للتغيير. يقود حالات الاستخدام مثل ذكاء الأعمال (BI)، والذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، والتخصيص الفائق، والمزيد.

عمليات تكامل البيانات التقليدية، مثل المعالجة الدفعية، لا يمكنها دعم أحجام البيانات المتزايدة واحتياجات البيانات عالية السرعة للمؤسسات الحديثة. تكامل البيانات في الوقت الفعلي يستخدم تقنيات تدفق مختلفة وعمليات بيانات في الوقت الفعلي، تتراوح من الحلول مفتوحة المصدر إلى منصات تكامل البيانات الشاملة، وهي مصممة للعمل بشكل مستمر وعلى نطاق واسع.