يتمتع HDFS ببنية مدير/عامل.

تتضمن مجموعة HDFS NameNode واحدًا، وهو خادم المدير . يتتبع NameNode حالة جميع الملفات وأذونات الملف وموقع كل كتلة. يدير برنامج NameNode مساحة أسماء نظام الملفات والذي بدوره يتتبع ويتحكم في وصول العميل إلى الملفات وينفذ عمليات مثل فتح الملفات وإغلاقها وإعادة تسمية الدلائل والملفات.



تقوم مساحة أسماء نظام الملفات أيضًا بتقسيم الملفات إلى كتل وتعيين الكتل إلى DataNodes، وهو الجزء العامل من النظام. من خلال التكوين باستخدام NameNode واحد فقط لكل مجموعة، يعمل تصميم النظام على تبسيط إدارة البيانات وتخزين بيانات HDFS الوصفية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين قدر أكبر من الأمان من خلال منع تدفق بيانات المستخدم من خلال NameNode.





حالة جميع الملفات وأذونات الملف وموقع كل كتلة. يدير برنامج NameNode مساحة أسماء نظام الملفات والذي بدوره يتتبع ويتحكم في وصول العميل إلى الملفات وينفذ عمليات مثل فتح الملفات وإغلاقها وإعادة تسمية الدلائل والملفات. تقوم مساحة أسماء نظام الملفات أيضًا بتقسيم الملفات إلى كتل وتعيين الكتل إلى DataNodes، وهو الجزء العامل من النظام. من خلال التكوين باستخدام NameNode واحد فقط لكل مجموعة، يعمل تصميم النظام على تبسيط إدارة البيانات وتخزين بيانات HDFS الوصفية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين قدر أكبر من الأمان من خلال منع تدفق بيانات المستخدم من خلال NameNode. غالبًا ما يكون هناك DataNode واحد لكل عقدة في مجموعة تدير تخزين البيانات داخل العقدة. يقوم برنامج DataNode بإدارة إنشاء الكتل وحذفها ونسخها، بالإضافة إلى طلبات القراءة والكتابة. يقوم كل DataNode بتخزين بيانات HDFS بشكل منفصل في نظام الملفات المحلي الخاص به مع كل كتلة كملف منفصل. تُعد DataNodes العقد العاملة (أو شياطين Hadoop، التي تقوم بتشغيل العمليات في الخلفية) ويمكن تشغيلها على الأجهزة السلعية إذا أرادت المؤسسة الاقتصاد.



كل من NameNode وDataNode هما برنامجان مكتوبان للتشغيل على مجموعة واسعة من أنظمة التشغيل (OS)، والتي غالباً ما تكون نظام تشغيل GNU/Linux. تم استخدام لغة Java في بناء HDFS، مما يعني أن أي جهاز يدعم Java يمكنه أيضا استخدام برنامج NameNode أو DataNode.

غالباً ما يكون لعمليات النشر جهاز واحد مخصص لتشغيل برنامج NameNode. بعد ذلك، يقوم أي جهاز آخر في المجموعة بتشغيل مثيل واحد من برنامج DataNode. إذا كانت هناك حاجة لذلك، ولكن يتم استخدامه بشكل غير متكرر، فمن الممكن تكوين أكثر من عقدة بيانات واحدة على جهاز واحد.

عندما يتم إحضار البيانات إلى HDFS، يتم تقسيمها إلى كتل وتوزيعها على عقد مختلفة في مجموعة. باستخدام البيانات المخزنة في DataNodes متعددة، يمكن نسخ الكتل إلى عقد أخرى لتمكين المعالجة المتوازية. يتضمن نظام الملفات الموزعة (DFS) أوامر للوصول بسرعة إلى البيانات واستردادها ونقلها وعرضها. باستخدام النسخ المتماثلة لكتل البيانات عبر DataNodes متعددة، يمكن إزالة نسخة واحدة دون المخاطرة بتلف ملف النسخ الأخرى. حجم كتلة HDFS الافتراضي هو 128 ميغابايت (Hadoop 2.x)، والذي سيعتبره البعض كبيرًا، ولكن يتم إجراء حجم الكتلة لتقليل أوقات البحث وتقليل البيانات الوصفية المطلوبة.

لتقليل المخاطر وسرعة المعالجة، عندما يتوقف DataNode عن الإشارة إلى NameNode، تتم إزالة DataNode من المجموعة وتستمر العمليات بدون DataNode. إذا أصبحت DataNode هذه قيد التشغيل لاحقًا، يتم تخصيصها لمجموعة جديدة.



يوفر HDFS ملفات وصول مرنة إلى البيانات من خلال واجهات مختلفة: يتم توفير واجهة برمجة تطبيقات Java أصلية مع HDFS، بينما يتوفر غلاف لغة C لواجهة برمجة تطبيقات Java، بالإضافة إلى متصفح HTTP يمكن استخدامه لتصفح ملفات مثيل HDFS.