تدعم أجهزة كمبيوتر IBM Z المركزية أنظمة ®z/OS و ®Linux و z/TPF، وغالبًا ما تُشَغِل أنظمة تشغيل متعددة على نظام واحد. IBM z/® VM و KVM يتيحان المحاكاة الافتراضية، و تشغيل Linux و z/OS و z/TPF VMs و Red Hat® OpenShift على IBM Z و LinuxONE.

يعمل كل من نظام التشغيل ومراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) على تعزيز الأمان والمرونة والسرعة، مما يوسع نطاق قوة الكمبيوتر المركزي إلى سحابتك الهجينة.