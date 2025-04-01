IBM z/OS هو نظام تشغيل (OS) لـ ® IBM Z الكمبيوتر المركزي، وهو مناسب لعمليات التشغيل المستمرة ذات الحجم الكبير مع مستوى عالٍ من الأمان والاستقرار.
باستخدام IBM z/OS ، يمكنك استخدام ®قوة الحوسبة ®القوة الحوسبية والموارد الخاصة بمنصة IBM Z للمساعدة في تحويل الأعمال وتسريع الابتكارات. احصل على البيئة المستقرة والآمنة التي تتطلبها مجموعتك لتحسين حوسبة التشغيل ومواجهة التحديات المستقبلية.
توسيع نطاق قيمة البيانات وقيادة التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية.
إنشاء تطبيقات جديدة أو تحديث التطبيقات الحالية مع تحسين البنية الأساسية التقنية وتبسيطها.
الحماية والازدهار بأمان لا مثيل له مع مرونة القدرات Quantum- التقنية الآمنة.
تحسين إنتاجية مبرمجي z/OS من خلال واجهة مستندة إلى الويب ومهام آلية مبسطة.
قم بتشغيل نسخ متعددة من z/OS كصورة واحدة، حتى تتمكن من إدارة أنظمة متعددة وموارد تحكم متعددة من نقطة تحكم واحدة.
استعادة الخدمات واسترداد أحمال التشغيل بشكل أسرع بكثير مع عدم وجود زيادة في تكاليف الترخيص.
تمكين ودفع عجلة التطوير المبتكر لدعم سحابة هجينة جديدة وأعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال.
قم بدمج حزم مصدر مفتوح مشهورة، Linux التطبيق، IBM وبرامج الطرف الثالث.
ما عليك سوى إنشاء قوالب خدمات برمجية توفر برمجيات IBM الوسيطة لوظائف إضافية.
يمكنك إنشاء قواعد بيانات JSON والوصول إليها بسهولة من خلال مجموعة شاملة من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى C.
نشر الخدمات التي تعمل على تبسيط مهام الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الداخلية.
التكيف السريع والاستجابة السريعة للاضطرابات أو التهديدات واستمرار العمليات دون تأثير كبير.
تمكين التشفير المكثف للبيانات أثناء التنقل وفي السكون لحماية البيانات وتحقيق الامتثال.
استخدم حركة البيانات بدون خادم واتصالات التخزين السحابة لتبسيط أرشفة البيانات في السحابة.
®تنظيم إدارة التكوين، ونشر ونشر التطبيق وتوفير مهام تكنولوجيا المعلومات z/OS.
قم بتنزيل صور مصدر مفتوح، بدون تكلفة حاوية يمكن تشغيلها في بيئات Linux و zCX من z/OS.
تغطي الدورة التدريبية أساسيات الوصول إلى نظام التشغيل z/OS والتفاعل معه، ومجموعات البيانات وطرق الوصول إلى البيانات وموضوعات بيئة نظام التشغيل.
تعرف على المزيد حول تثبيت zCX وتخصيصه وتكوينه في بيئتك الخاصة.
فهم كيف تتفاعل الأجهزة والبرمجيات عن بُعد ضمن بيئة التشفير z/OS مجموعة البيانات.
اطلع على أحدث التحسينات التي تم إدخالها على نظام إدارة الأشرطة للوسائط القابلة للإزالة الذي يعمل بكامل طاقته.
اكتشف كيف يسهّل IBM zHyperLink لـ IBM z/OS المعلوماتية تسريع معالجة المعاملات الخاصة بالكمبيوتر.
اكتشف كيف تتفاعل عناصر الأجهزة وعناصر البرمجيات في بيئة التشفير z/OS.
استكشف الوظائف الإضافية لـ IBM z/OS لتحسين قدرات نظام التشغيل الخاص بك.