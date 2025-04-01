IBM z/OS
نظام تشغيل آمن للغاية وقابل للتوسعة للتشغيل على نطاق واسع لتشغيل مهمة حساسة التطبيق
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رسم توضيحي لأشكال هندسية مجردة

IBM z/OS هو نظام تشغيل (OS) لـ ® IBM Z الكمبيوتر المركزي، وهو مناسب لعمليات التشغيل المستمرة ذات الحجم الكبير مع مستوى عالٍ من الأمان والاستقرار.

باستخدام IBM z/OS ، يمكنك استخدام ®قوة الحوسبة ®القوة الحوسبية والموارد الخاصة بمنصة IBM Z للمساعدة في تحويل الأعمال وتسريع الابتكارات. احصل على البيئة المستقرة والآمنة التي تتطلبها مجموعتك لتحسين حوسبة التشغيل ومواجهة التحديات المستقبلية.
ما الجديد ملخص التحديثات للإصدار V3.1 استكشف الإصدارات السابقة لنظام التشغيل IBM z/OS
المزايا
الذكاء الاصطناعي-يبث

توسيع نطاق قيمة البيانات وقيادة التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية.
تحديث التطبيقات وتبسيطها

إنشاء تطبيقات جديدة أو تحديث التطبيقات الحالية مع تحسين البنية الأساسية التقنية وتبسيطها.
المرونة السيبرانية

الحماية والازدهار بأمان لا مثيل له مع مرونة القدرات Quantum- التقنية الآمنة.
القدرات المميزة القدرات المميزة إدارة مبسطة

تحسين إنتاجية مبرمجي z/OS من خلال واجهة مستندة إلى الويب ومهام آلية مبسطة.

 استكشاف z/OS Management Facility اتصالات الخادم

قم بتشغيل نسخ متعددة من z/OS كصورة واحدة، حتى تتمكن من إدارة أنظمة متعددة وموارد تحكم متعددة من نقطة تحكم واحدة.

 استكشف ®موازاة استكشف تعافي أسرع

استعادة الخدمات واسترداد أحمال التشغيل بشكل أسرع بكثير مع عدم وجود زيادة في تكاليف الترخيص. 

 استكشف IBM تعزيز استرداد النظام ترقية سير العمل

تمكين ودفع عجلة التطوير المبتكر لدعم سحابة هجينة جديدة وأعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال.

 استكشف z/OS ترقية سير العمل Linux التكامل

قم بدمج حزم مصدر مفتوح مشهورة، Linux التطبيق، IBM وبرامج الطرف الثالث.

 استكشف IBM z/OS Containers التمديدات توفير السحابة

ما عليك سوى إنشاء قوالب خدمات برمجية توفر برمجيات IBM الوسيطة لوظائف إضافية.

 استكشف ®IBM توفير السحابة لـ z/OS قواعد بيانات JSON

يمكنك إنشاء قواعد بيانات JSON والوصول إليها بسهولة من خلال مجموعة شاملة من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى C.

 استكشف EzNoSQL ل z/OS خدمات الإدارة

نشر الخدمات التي تعمل على تبسيط مهام الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الداخلية.

 استكشف z/OS كتالوج خدمات الإدارة مرونة تكنولوجيا المعلومات

التكيف السريع والاستجابة السريعة للاضطرابات أو التهديدات واستمرار العمليات دون تأثير كبير.

 استكشف مرونة IBM Z التشفير المنتشر

تمكين التشفير المكثف للبيانات أثناء التنقل وفي السكون لحماية البيانات وتحقيق الامتثال.

 استكشف التشفير المنتشر في IBM Z أرشفة مبسطة للبيانات

استخدم حركة البيانات بدون خادم واتصالات التخزين السحابة لتبسيط أرشفة البيانات في السحابة.

 استكشف طبقات السحابة الشفافة
القدرات الداعمة سير العمل الأتمتة

®تنظيم إدارة التكوين، ونشر ونشر التطبيق وتوفير مهام تكنولوجيا المعلومات z/OS.

 استكشف مجموعة أنسيبل Z/OSMF Ansible Collection صور حاوية حاوية

قم بتنزيل صور مصدر مفتوح، بدون تكلفة حاوية يمكن تشغيلها في بيئات Linux و zCX من z/OS.

 استكشف IBM Z و LinuxONE Container Registry

أدلة المستخدم

مقدمة z/OS

تغطي الدورة التدريبية أساسيات الوصول إلى نظام التشغيل z/OS والتفاعل معه، ومجموعات البيانات وطرق الوصول إلى البيانات وموضوعات بيئة نظام التشغيل.

الشروع في استخدام IBM z/OS Containers الإضافات (zCX)

تعرف على المزيد حول تثبيت zCX وتخصيصه وتكوينه في بيئتك الخاصة.

بدء استخدام التشفير

فهم كيف تتفاعل الأجهزة والبرمجيات عن بُعد ضمن بيئة التشفير z/OS مجموعة البيانات.

ما الجديد في DFSMSrmm

اطلع على أحدث التحسينات التي تم إدخالها على نظام إدارة الأشرطة للوسائط القابلة للإزالة الذي يعمل بكامل طاقته.

بدء استخدام zHyperLink

اكتشف كيف يسهّل IBM zHyperLink لـ IBM z/OS المعلوماتية تسريع معالجة المعاملات الخاصة بالكمبيوتر.

الشروع في استخدام مرونة IBM Z

اكتشف كيف تتفاعل عناصر الأجهزة وعناصر البرمجيات في بيئة التشفير z/OS.

الموارد المهارات الأساسية ل z/OS

تعرّف على أساسيات IBM z/OS بما في ذلك مفاهيم الكمبيوتر المركزي، وقيمة الكمبيوتر المركزي والبرامج والقدرات الخاصة بنظام التشغيل.

 z/OS ®دليل مفاهيم بيئة اللغة

اقرأ الدليل لتتعلم كيفية تشغيل C و C++C و COBOL و PL/I Fortran والتجميع التطبيق.
الخطوات التالية

استكشف الوظائف الإضافية لـ IBM z/OS لتحسين قدرات نظام التشغيل الخاص بك.  

 تصفح الوظائف الإضافية z/OS اتصل ب z/OS خبير
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