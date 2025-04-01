مرفق معالجة المعاملات z/مرفق معالجة المعاملات IBM Z/Transaction Facility
معالج المعاملات الرائد للمعاملات ذات الحجم الكبير في بيئة الوقت الفعلي
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رسم توضيحي لشيفرون هندسي تجريدي

نظام IBM Z/ معالجة المعاملات مرفق (z/TPF) هو نظام تشغيل عالي التوافر مصمم لتوفير أوقات استجابة سريعة لأحجام كبيرة من الرسائل من شبكات كبيرة من المحطات الطرفية ومحطات العمل.

z/TPF كان يُعرف في السابق باسم برنامج مراقبة شركات الطيران (ACP). لا تزال شركات الطيران تستخدم تكنولوجيا المعلومات وقد تم توسيع نطاقها لتشمل أنظمة كبيرة أخرى ذات متطلبات معالجة معاملات عالية السرعة وكبيرة الحجم.

يعالج نظام z/TPF النموذجي عدة مئات من الرسائل في الثانية الواحدة. تتراوح الشبكة النموذجية من عدة مئات من المحطات الطرفية ومحطات العمل إلى عشرات الآلاف.

عادةً ما يكون وقت استجابة نظام z/TPF داخل الشبكة أقل من ثلاث ثوانٍ من الوقت الذي يرسل فيه المستخدم رسالة إلى الوقت الذي يتلقى فيه المستخدم ردًا على تلك الرسالة. يتم تعزيز التوافرية العالية من خلال القدرة على إعادة تشغيل النظام بسرعة؛ حيث تستغرق إعادة التشغيل بعد فشل النظام ما بين 30 ثانية ودقيقتين.

 الجديد: التحديثات والتحسينات نظام z/TPF z/TPFDF TPF Operations Server TPF Toolkit
تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي z/TPF مع سحابة هجينة

اكتشف كيفية تحديث z/TPF التطبيق بشكل أسرع وبتكلفة أقل ومخاطر أقل من خلال استخدام حلول ®IBM Z وحلول سحابة عامة معًا في رحلة تحديثك.
المزايا سرعة متناسقة

إنتاجية عالية مع الحفاظ على استجابات سريعة ومتسقة، حتى أثناء ذروة المعاملات غير المتوقعة. 

 التوافر العالي

معالجة قواعد بيانات مركزية ومتسقة وآمنة ومتوفرة بشكل كبير مما يسمح بمعالجة قواعد البيانات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

 اتصال هجينة

ض/TPF يتصل بأجزاء أخرى من البنية الهجينة متعددة الوظائف باستخدام طرق قياسية لخدمات وبيانات الصناعات الأساسية والبيانات على حد سواء، بما في ذلك REST و HTTP و MQ و MongoDB و Kafka.

 فعالة من حيث التكلفة

أقل تكلفة لكل معاملة مع الاستخدام الفعال للموارد، مثل التخزين الرئيسي و File Storage.

 نمو السعة الاستيعابية المفتوحة

يسمح باقتران ما يصل إلى 32 تكوينًا متعدد المعالجات ®z/المعمارية مع زيادة طفيفة في نفقات النظام وسعة قاعدة البيانات القابلة للتوسيع بإضافة أقراص DASD.

 نظام آمن

z/TPF يدعم التشفير المنتشر، مما يسمح لك بحماية البيانات المتدفقة عبر الشبكة، تخزينها على القرص وتخزينها مؤقتًا في الذاكرة، باستخدام مجموعة شفرات قوية معجّلة بالأجهزة.
عائلة منتجات z/TPF

IBM Z/TPF تتكون عائلة المنتجات من نظام التشغيل والبرمجيات التأسيسية وجهاز كمبيوتر شخصي ومجموعة أدوات لتطوير IBM Z/TPF التطبيق.

إصدار z/TPF Enterprise Edition

IBM Z/TPF Enterprise الإصدار هو نظام تشغيل مصمم لتوفير التوافر لمعالجة المعاملات ذات الحجم الكبير في زمن شبه حقيقي لمعالجة المعاملات مهمة حساسة التطبيق.

استكشف z/TPF

z/Transaction Processing Facility Database Facility (z/TPFDF)

z/TPFDF عبارة عن مدير قاعدة بيانات يزيد من إنتاجية المبرمج من خلال توفير إجراءات مركزية لقاعدة البيانات والسماح بالوصول عالي السرعة إلى البيانات الثابتة من خلال واجهة تطبيق بسيطة.

وباستخدام z/TPFDF ، يحتاج المبرمجون إلى فهم العلاقات المنطقية للبيانات فقط، وليس الخصائص الفيزيائية.

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TPF Operations Server

وحدة تحكم الأتمتة والتحسينات التطبيقية للإدارة والصيانة IBM Z/TPF.

TPF Operations Server يعمل خارج مجمع z/TPF ويتيح لك مراقبة أنظمة متعددة IBM Z/TPF من محطة عمل واحدة، وأتمتة المهام التشغيلية وتشخيص المشاكل بسرعة ودقة.

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TPF Toolkit

بيئة تطوير تستند إلى Eclipse-بيئة تطوير يمكنها تحرير وتجميع وتصحيح IBM TPF التطبيق.

تستخدم مجموعة أدوات TPF Toolkit واجهة مستخدم رسومية من محطة عمل مع أدوات ومعالجات سهلة الاستخدام ومتكاملة وقوية وسهلة الاستخدام وسهلة التخصيص.

استكشاف TPF Toolkit
التفاصيل الفنية
ض/TPF النظام و z/TPFDF

نظام z/TPF ومنتج z/TPFDF هما منتجان أساسيان وبالتالي يجب تثبيت كلا المنتجين. المراجعات متطلبات بيئة التشغيل ومعلومات التخطيط لمساعدتك على البدء في استخدام نظام z/TPF و z/TPFDF.

 استكشف المتطلبات
TPF Operations Server المتطلبات

تأكد من أن TPF Operations Server يعمل بشكل صحيح من خلال إنشاء بيئة التشغيل المطلوبة. استكشف الماكينة ومتطلبات البرمجة.

TPF Toolkit قوائم مراجعة التخطيط

إتاحة TPF Toolkit من خلال إنشاء آلية تثبيت وتحديث وتخصيص TPF Toolkit لتلبية احتياجات مجموعتك.
الموارد تحديثات على IBM Semeru Runtimes لـ z/TPF

احصل على تحديثات لـ IBM Semeru Runtime Certified Edition لـ z/TPF إلى العنوان لـ إلى العنوان ثغرات أمنية مختلفة في المنتج.

سيناريو استخدام نظام z/TPF

تعرّف على كيفية تحديد الاتجاهات في استخدام الموارد على نظام z/TPF باستخدام جمع أزواج الأسماء والقيم وجمع وقت التشغيل المقاييس.

z/TPFDF البرامج التعليمية

استكشف البرامج التعليمية المختلفة لتخطيط وتصميم قاعدة البيانات وجداول الخرائط ووحدات الماكرو البرمجية.

 TPF Toolkit برنامج تعليمي

تعرّف على جوهر ميزة TPF Toolkit. سيغطي هذا البرنامج التعليمي استخدام TPF Toolkit لتطوير تطبيق z/TPF التطبيق.

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الخطوات التالية

استكشف مرفق معالجة المعاملات z/معالجة المعاملات IBM Z/Transaction Facility. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.
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