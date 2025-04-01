قاعدة بيانات آمنة من الطراز العالمي مع مدير معاملات قوي يعمل على نظام التشغيل IBM z/OS
IBM Information Management System (IMS)) عبارة عن قاعدة بيانات هرمية ونظام إدارة معاملات متاح على ®z/OS .
IMS يعمل بمثابة Application Platform ، ويتألف من نظام آمن لإدارة قواعد البيانات ومدير معاملات قابل للتوسع مصمم للمعاملات عالية الأداء عبر الإنترنت ومعالجة البيانات.
من خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات والاتصال الموزعة، يمكن أن يتكامل IMS مع الأدوات الحديثة والتقنيات التقنية الناشئة، مما يتيح لـ تكنولوجيا المعلومات استضافة وتوسيع وظائف التطبيق الخاص بشركتك.
IMS يحتوي على عنصرين رئيسيين يمكن استخدامهما معًا أو بشكل منفصل:
معالجة مليارات المعاملات يوميًا، بينما تضمن إعادة التشغيل وقابلية الاسترداد مرفق ضمان عدم فقدان أي بيانات، وحساب كل سجل.
IMS إلى جانب ®IBM Z للبيانات والأمان التقنية التي تساعد في حماية مؤسستك بأدوات مصممة لتسمح لك ببناء وتشغيل وإدارة التطبيق الخاص بك بشكل آمن.
تحديث السحابة الخاصة بك باستخدام لغات مثل جافا™ والاستفادة من منهجيات سحابة هجينة اليوم مع IBM z/OS Connect لجعل الوصول إلى البيانات والمعاملات IMS سهل الوصول إليها.
قم بأتمتة IMS باستخدام أدوات المصدر المفتوح و Ansible لنشر أسرع و ®Simpler نشر أبسط. قم بتبسيط خط أنابيب عمليات التطوير لديك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للعمليات السحابة التي تتكامل بسلاسة لتعزيز المرونة والكفاءة.
قم بتعزيز تطبيق IMS الخاص بك من خلال الاستفادة من قابلية التشغيل البيني لـ Java مع COBOL أو PL/I. ويتيح ذلك إمكانية الوصول إلى التطبيق أو قاعدة البيانات عبر البيئات الموزعة و z/OS باستخدام محول IMS TM الموارد، و Universal Program التشغيل العالمي، وواجهات برمجة التطبيقات، مما يسرع من تحديث التطبيق.
نشر التطبيق بشكل أسرع مع Ansible لتعزيز المرونة والكفاءة داخل مؤسستك وتحقيق قدر أكبر من التماسك بين فرق التطوير والفرق التشغيلية.
قم بتوسيع نطاق التطبيق الخاص بك مع الإنتاجية العالية التي يوفرها IMS TM للوصول إلى معاملاتك ومعالجتها بكفاءة من أي سحابة تطبيق دون الحاجة إلى رمز إضافي، بغض النظر عن مكان وجود بياناتك.
تضمن الإدارة القوية للأقفال والتسجيل المكثف أن يوفر نظام إدارة المحتوى IMS تكاملاً لا تشوبه شائبة، وأن كل سجل يتم احتسابه ولا يتم فقدان أي بيانات أو حذفها عن غير قصد.
يمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات IMS بسهولة من أي قاعدة بيانات موزعة أو سهبية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) أو SQL.
استفد من قواعد البيانات الهرمية التي تقلل من نفقات المعالجة الزائدة، وتبسّط معالجة الاستعلامات وتتيح حلولاً عالية التوافر والتخزين والسرعة والتكلفة المنخفضة.
قم IBM Z بتمكين التشفير المدمج التشفير z/OS المنتشر المدمج ومجموعة بيانات التشفير مع الحد الأدنى من النفقات الزائدة لوحدة المعالجة المركزية وعدم إجراء أي تغييرات في التطبيق لحماية بياناتك بغض النظر عن مكان وجود المعلومات.
مع إزالة المهام المملوكة IMS ، يمكنك الوصول إلى بيانات IMS من خلال لغة تعريف بيانات قياسية خاصة بالشركة، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة البيانات.
دمج أدوات السحابة الأصلية والتقنية التقنية IMS مع الأنظمة الفرعية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ومهام إدارة قواعد البيانات التي تساعد على تقليل الفجوات في المواهب وتمكين الوصول إلى المزيد من المستخدمين.
مواصفات المنتج
تجربة IMS لمدة 3 أيام
الوصول إلى IMS الكتالوج والبيانات باستخدام SQL باستخدام IMS Explorer وأتمتة IMS المهام الإدارية باستخدام Red Hat Ansible المحتوى المعتمد لـ IBM Z.
IMS (TM و DB)
تجربة الاقتران التقليدي لـ IMS مدير قاعدة البيانات و IMS مدير المعاملات، والذي يتم تقديمه كنظام مرخص شهريًا.
IMS Transaction Manager Value Unit Edition (VUE)
استضافة مهمة حساسة التطبيق التي تدعم مليارات المعاملاتيومياً2 بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
قاعدة بيانات IMS VUE
يمكنك إدارة النمو باستخدام حل خادم البيانات IMS ذي الحجم المناسب والمقدم من خلال هذا الحل المناسب لخادم البيانات الذي يتم تقديمه برسوم لمرة واحدة.
خطة التسعير
غير متاح
إصدار مرخص شهرياً
سعر التكلفة لمرة واحدة على أساس وحدات القيمة
سعر التكلفة لمرة واحدة على أساس وحدات القيمة
مرونة التسعير المرن
غير متاح
أحمال التشغيل المؤهلة
أحمال التشغيل المؤهلة
الوصول المستمر إلى أحدث المزايا
غير متاح
الوصول إلى المواد التعليمية
غير متاح
دعم شخصي عالمي المستوى
غير متاح
تباع بشكل منفصل
تباع بشكل منفصل
يدعم نظام IMS شركة Atruvia في معالجة 80 مليار معاملة مصرفية أساسية سنويًا، مع ذروة تصل إلى 12,000 معاملة في الثانية. كما قامت شركة Atruvia AG أيضًا بدمج Java في تطبيقها الحالي IMS/ COBOL وقت التشغيل من أجل طريقة فعالة ومنخفضة المخاطر لتحديث تطبيقها المؤسسي.
يتطلب نظام IMS 15 الحد الأدنى من مستويات الإصدار أو الإصدار أو التعديل التالية (طالما ظلت هذه الإصدارات متوفرة ومدعومة من قبل IBM):
IMS 15 يعمل فقط في وضع ®z/Architecture على معالج IBM ®System z10 أو أعلى.
تنطبق رسوم الترخيص الشهرية (MLC) على العديد من منتجات البرمجيات IBM Z ، بما في ذلك IMS. تستند التسعير والشروط والأحكام والشروط الخاصة بمنتجات MLC إلى التسعير المقاييس التي تختارها. يمكن تقريبًا تجميع المقاييس ذات القدرة الاستيعابية الكاملة في فئتين: المقاييس ذات القدرة الاستيعابية الكاملة والمقاييس ذات القدرة الاستيعابية الفرعية.
لا. يجب أن يستخدم كلا العنصرين من IMS نفس عنصر . يمكن أن يكون كلاهما MLC أو كلاهما OTC.
على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم كلاً من IMS مدير قواعد البيانات و IMS مدير المعاملات، لا يمكنك استخدام رسوم التسعير لمرة واحدة (OTC) التسعير الماسيسي لأحدهما ورسوم الترخيص الشهرية (MLC) التسعير الماسيسي للآخر.
تعرّف على كيفية الوصول إلى IMS الكتالوج والبيانات باستخدام SQL باستخدام IMS Explorer وأتمتة مهامك الإدارية IMS باستخدام Red Hat Ansible المحتوى المعتمد ل IBM Z.
تعلّم كيف:
قم بتنزيل محول IMS TM الموارد يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات بواسطة Java™ أو خدمات الويب للوصول إلى معاملات IMS التي تعمل على أنظمة IMS المضيفة.
قم بتنزيل حزمة IMS Enterprise Suite. يوفر نظام المعلومات التكنولوجية واجهات قياسية سهلة الاستخدام، ويبسط إنشاء البيانات الوصفية IMS ، ويسهل تطوير التطبيق ويوسع نطاق الوصول IMS.
تنزيل IMS برنامج التشغيل العالمي يوفر برنامج تكنولوجيا المعلومات عنصر عنصر جافا التطبيق الاتصال والوصول إلى قواعد البيانات IMS من z/OS والبيئات الموزعة من خلال TCP/IP.
هل بدأت للتو في استخدام IMS ؟ شاهد مقاطع الفيديو التمهيدية القصيرة هذه على IMS TM و IMS DB وتطوير التطبيق.
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اقرأ التقييم الكامل IBM z/OS Connect و IMS تقييم الأداء . (1.5 ميغابايت)
تعمّق أكثر في تحليل بيانات التشغيل والتقييم. (4.7 ميغابايت)
استكشف كيف يوفر IMS الدعم لتطوير التطبيق باستخدام لغة البرمجة Java.
استكشف IMS عينة من التعليمات البرمجية والدروس التعليمية لتلبية احتياجاتك من تطوير التطبيق IMS ونشره.
شاهد عرضًا توضيحيًا لكيفية إنشاء تطبيق JDBC من طرف إلى طرف.
احصل على إمكانية الوصول إلى IMS المناصرين وثروة من موارد المناصرة على منصتنا، وتمكين المناصرين من خلال الرؤى والأدوات والإلهام.
تعزيز الأداء IMS مع أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بالتطبيق عند الطلب، وقاعدة البيانات والمعاملات.
دعم التكامل التقني المفتوح لتمكين تطوير التكامل التقني الجديد وتوسيع نطاق الوصول إلى IMS المعاملات والبيانات.
قم بتوصيل IMS بمؤسستك الأوسع نطاقاً الأتمتة الاستراتيجية.
تصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع z/OS التطبيق والبيانات.
استكشف كيف يمكن لـ IMS تحويل مؤسستك ودعم سحابة نشر الاستراتيجية
1، 2 Atruvia AG دراسة الحالة https://www.ibm.com/ae-ar/case-studies/atruvia-ag
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