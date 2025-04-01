IMS يعمل بمثابة Application Platform ، ويتألف من نظام آمن لإدارة قواعد البيانات ومدير معاملات قابل للتوسع مصمم للمعاملات عالية الأداء عبر الإنترنت ومعالجة البيانات.

من خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات والاتصال الموزعة، يمكن أن يتكامل IMS مع الأدوات الحديثة والتقنيات التقنية الناشئة، مما يتيح لـ تكنولوجيا المعلومات استضافة وتوسيع وظائف التطبيق الخاص بشركتك.

IMS يحتوي على عنصرين رئيسيين يمكن استخدامهما معًا أو بشكل منفصل: