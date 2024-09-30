التسعير لنظام IBM Z

الاستفادة من قيمة الأعمال للتسعير المرن الذي يمكن التنبؤ به لنظام IBM Z من خلال نموذج تسعير مناسب مخصص
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رسم توضيحي يوضح شاشات البرامج المتصلة بطريقة غير مباشرة بالكمبيوتر المركزي

في عالم السحابة الهجينة الذي يتميز باحتياجات الأعمال الديناميكية والتحدي المتمثل في التنبؤ بالطلب على خدمات تقنية المعلومات، صارت المرونة أمرًا ضروريًا لا غنى عنه. 

تسعير مُخصص يناسب احتياجاتك من ®IBM Z يقدم تسعيرًا مرنًا قائمًا على الاستهلاك يشبه نموذج السحابة للبرمجيات والأجهزة والحوسبة المحلية، مما يُسهل التنبؤ بالتسعير ويعززه. يساعد هذا في تحسين جاهزيتك للتنبؤ بالطلبات غير المتوقعة وتلبيتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، على واحدة من أكثر المنصات أمنًا وموثوقيةً.
خيارات التسعير المناسب المخصص التسعير المناسب المخصص هو نموذج تسعير مرن يُبسّط عملية التسعير الحالية بشكل فعال من خلال خيارات التسعير المشابهة للسحابة والقائمة على استهلاك البرامج والأجهزة لتحقيق الحوسبة المحلية. تصفَّح الموارد الفنية للتسعير حل يستند إلى استخدام البرامج

نموذج ترخيص البرامج القائم على الاستخدام والمشابه للسحابة.

 حل يستند إلى استخدام الأجهزة

مجال من الأجهزة يشبه الاستخدام السحابي ويعمل دائمًا ومستند إلى الاستخدام.

 حل التطوير والاختبار

بيئة z/OS نشطة دائمًا وبتكلفة تنافسية وسعة عالية.

 حل ذو سعة تلائم المؤسسة

يقدم نموذج الترخيص تسعيرًا بسيطًا للبرامج.

 حل التطبيقات الجديدة

يتميز بشفافية قيّمة ويمكن التنبؤ بها مع تسعير الاستهلاك لتطبيقات z/OS الجديدة.
يوفر نظام Z المرونة والأمن والسرعة التي نحتاجها للتأكد من أن الملايين من عملائنا يمكنهم الوصول إلى خدماتنا في أي مكان وفي أي وقت وباستخدام أي جهاز. —فالديمار روجيرو جونيور المدير العام التنفيذي لبنك بانكو براديسكو اقرأ دراسة الحالة يساعدنا التسعير المناسب المخصص في تحسين تكلفة تشغيل المنصة حتى نتمكن من الاستفادة منها إلى أقصى إمكاناتها مع القدرة على الاستجابة للطلبات غير المتوقعة. —تريرات سوانبراتيب نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتقنية ببنك سيام التجاري (شركة عامة محدودة) اقرأ دراسة الحالة
موارد التسعير الأخرى ترخيص برامج الكمبيوتر المركزي
اقرأ هذا الدليل للتعرّف على المفاهيم الأساسية اللازمة لفهم كيفية ترخيص البرامج في الكمبيوتر المركزي.
أدوات تسعير البرامج
استخدم مجموعات الأدوات هذه للبدء بخيارات تسعير محددة.
الدليل المرجعي لتسعير البرامج
اقرأ الدليل المرجعي الذي يوضح منهجيات تسعير برامج IBM Z ونقاط المرونة والقيمة.
جميع تراخيص البرامج
استكشف شروط وأحكام الترخيص لمنتجات برامج IBM.
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