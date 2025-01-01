IMS Tools
مصممة لتعزيز أداء وعمليات IMS
رسم توضيحي يوضح كيفية عمل IMS Tools مع الكمبيوتر المركزي

تعزيز الأداء IMS مع أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بالتطبيق عند الطلب، وقاعدة البيانات والمعاملات.
ما الجديد تحديثات لدعم IBM IMS Tools دعم IMS 15
حزم الحلول حزمة حلول قاعدة بيانات IMS

تنفيذ عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات عبر الإنترنت لدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإدارة قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف وقواعد بيانات HALDBs.

 حزمة الأداء IMS

زيادة إنتاجية المحللين وتحسين IMS التطبيق العملي واستخدام الموارد وتوافر النظام.

 حزمة حلول الاسترداد IMS Recovery Pack

استخدام حل متكامل للنسخ الاحتياطي الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق المسار السريع.

 IMS قاعدة بيانات مرفق الخدمات

دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات دون اتصال بالإنترنت وإدارة قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف وقواعد بيانات HALDBs.

 حزمة المسار السريع IMS

قم بتحليل قواعد بيانات IMS Fast Path وصيانتها وضبطها من خلال مجموعة خدمات مرفق الخدمات السريعة سهلة الاستخدام التي تساعدك على تعزيز توافر النظام.
أدوات إعادة تنظيم قواعد البيانات IMS Database Reorganization Expert for z/OS

زيادة الكفاءة وتقليل وقت إعادة تنظيم الصيانة الصيانة.

 IMS High Performance Pointer Checker for z/OS

تحقق من قواعد بيانات IMS الخاصة بك بحثاً عن أي مشاكل محتملة في وقت مبكر وبشكل متكرر.

 IMS Index Builder for z/OS

استفد من إجراء سهل الاستخدام من خطوة واحدة لبناء جميع فهارس IMS.

 IMS High Performance Image Copy for z/OS

إنشاء قاعدة بيانات النسخ الاحتياطية عالية السرعة واسترداد الموارد.

 IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

تحسين الإدارة من خلال تبسيط حل البادئة ومهام التحديث.

 IMS Online Reorganization Facility for z/OS

إعادة تنظيم قواعد البيانات IMS بينما تظل متصلة بالإنترنت.

 IMS High Performance Load for z/OS

احصل على تحميل قاعدة البيانات بسرعة عالية وأكثر من ذلك.

 IMS High Performance Unload for z/OS

احصل على تفريغ قاعدة البيانات بسرعة عالية مع إضافة القدرات.
أدوات إدارة قواعد البيانات IMS Administration Tool for z/OS

إدارة IMS المهام الإدارية باستخدام أداة واحدة.

 IMS DEDB Fast Recovery for z/OS

تمكين التنفيذ الفعال لعمليات بدء التشغيل البارد غير المجدولة IMS والحفاظ على سلامة قاعدة البيانات بعد فشل إعادة التشغيل الطارئ (ERE) IMS.

 IMS Library Integrity Utilities for z/OS

إدارة والحفاظ على سلامة قاعدة بيانات IMS واتساقها.

 IMS Cloning Tool for z/OS

أتمتة عملية استنساخ أنظمة IMS وقواعد البيانات، مما يساعد على تقليل الوقت اللازم لنسخ قواعد بيانات IMS أو إنشاء استنساخ كامل لنظام IMS.

 ®IBM الأمان Guardium Data Encryption

قم بتشفير ملفاتك وقواعد بياناتك وتطبيقك وعنوانك وبياناتك الأمنية وأنظمة الخصوصية والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

 IMS Command Control Facility for z/OS

تشغيل أوامر IMS وتحليلها وتنسيقها عبر ما يصل إلى 64 منطقة IMS على أي عدد من صور نظام التشغيل z/OS، وكل ذلك من نقطة تحكم واحدة.

 IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

تحويل قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB.

 IMS مولد العشوائي المتسلسل لـ z/OS

إنشاء وحدة عشوائية للوصول إلى أجزاء قاعدة البيانات بشكل مباشر أو متسلسل.

 IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

قم بتغيير بيئة توليد نظام IMS الخاص بك بيئة توليد النظام والموارد التطبيقية بسهولة أكبر.

 IMS Tools Base for z/OS

الوصول إلى بنية تحتية مشتركة بين مختلف عروض IMS Tools.
أدوات إدارة الأداء والمشاكل IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

تحديد تأثير تغييرات تجمع المخازن المؤقتة دون تخمين.

 IMS Performance Analyzer for z/OS

احصل على تقارير شاملة عن معاملات الأداء الشامل وإعداد تقارير استخدام النظام لأنظمة IMS DB و IMS TM.

 IBM OMEGAMON for IMS on z/OS

تحسين الأداء وتوافر الأنظمة الحيوية IMS وتقليل التأخيرات أو الانقطاعات المحتملة مع الإبلاغ عن حالات التأخير أو الانقطاع.

 IMS Network Compression Facility for z/OS

تقليل أوقات الاستجابة وتكاليف الخطوط عن طريق ضغط تدفقات البيانات التي تستخدم بروتوكولات تدفق بيانات وحدة التحكم 3270.

 IMS Problem Investigator for z/OS

قم بتحديد المشاكل وحلها بشكل أسرع وأسهل مع هذه الأداة المساعدة الفعالة لتحليل المشاكل لأنظمة إدارة قواعد بيانات IMS وإدارة معاملات IMS.

 IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS

تحليل أداء المعاملات والمشكلات السلوكية وتبسيط تحليل المشكلات.

 IBM Common Services Library for z/OS

احصل على منتج مجاني يحتوي على عنصر والوظائف المشتركة المتعلقة بالبنية التحتية المطلوبة لتحديد IBM IMS Tools.
أدوات إدارة الأنظمة والمعاملات IMS Batch Terminal Simulator for z/OS

قم بتحسين إنتاجية البرمجة والاختبار من خلال ميزة تصحيح الأخطاء لضمان عمل IMS و Db2 و WebSphere MQ التطبيق بشكل صحيح.

 IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

إدارة بيئة IMS ETO الخاصة بك بسلاسة.

 IMS Queue Control Facility for z/OS

إدارة قوائم انتظار رسائل IMS بنزاهة.

IMS Program Restart Facility for z/OS

إعادة تشغيل البرامج الدفعية لنظام إدارة المحتوى (IMS) بشكل تلقائي وصحيح لتقليل الأخطاء وتعزيز التوافر.

 IMS Sysplex Manager for z/OS

إدارة أنظمة IMS المتعددة بشكل فعال.

 IMS Connect Extensions for z/OS

تحسين إدارة عبء العمل، وتحليلات العمليات، والأمان، وتسجيل الأحداث، وغير ذلك الكثير.
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