يوفر IBM IMS Performance Solution Pack for z/OS مجموعة شاملة من أدوات إدارة أداء IMS. يجمع بين IMS Connect Extensions وIMS Problem Investigator وIMS Performance Analyzer في حل متكامل لإدارة الأداء لبيئة IBM IMS الخاصة بك. هذه الأدوات تكمل بعضها، ما يجعل تحليل معاملات IMS من البداية إلى النهاية أسرع وأسهل، وبالتالي يدعم زيادة إنتاجية محللي المشكلات وتحسين أداء تطبيقات IMS والاستفادة على نحو أكثر كفاءة من موارد IMS وزيادة توافر النظام.
عرض بيانات ملخص معاملات IMS Connect في الوقت شبه الفعلي لمحركات التحليلات.
اختيار ودمج سجلات IMS Connect Extensions مع سجلات IMS تلقائيًا لعرض السجلات الخاصة فقط بالوقت الذي حدثت فيه المشكلة.
استخدم IMS Problem Investigator لتصفح الأقسام في سجل IMS حيث توجد معاملات ضعيفة الأداء.
تحقيق إنتاجية أعلى لمحللي المشكلات، وأداء أكثر كفاءة لتطبيقات IMS، واستخدام أفضل لموارد IMS، وزيادة توافر النظام.
تجنُّب الإخفاق في الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة من خلال التأكد من أن أنظمة IMS تعمل دائمًا بأقصى كفاءة.
تحديد أو استبعاد IMS Connect بسرعة كمصدر لمشكلات الأداء، ثم تحديد إذا ما كانت المشكلة في OTMA أو ODBM أو MQ أو Db2 أو قوائم الانتظار المشتركة أو أي أنظمة فرعية أخرى.
قلل من التعقيد التشغيلي وتأثير النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات واستردادها على موارد النظام مع حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path.
تمكِّن مؤسستك من إجراء عمليات إعادة التنظيم عبر الإنترنت وإدارة قواعد بيانات IMS الكاملة والكبرى عالية التوافر (HALDBs) في حل متكامل واحد.
تعزيز أداء قواعد بيانات Fast Path لديك باستخدام مجموعة واسعة وسهلة الاستخدام من الأدوات التي تساعد مسؤولي قواعد البيانات (DBAs) على تحليل هذه القواعد وصيانتها وضبطها.
يمكنك دعم إعادة تنظيم قواعد البيانات في وضع عدم الاتصال وإدارة قواعد بيانات IMS ذات الوظائف الكاملة وقواعد بيانات HALDB.
توفر لك الأدوات اللازمة لمراقبة بيئة IMS Transaction Manager وإدارتها بشكل فعال.
مصمم لتعزيز أداء IMS وتشغيله.