تتضمن ®IBM IMS Database Solution Pack for z/OS مجموعة متكاملة من الأدوات لتمكين مؤسستك من إدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف في حل واحد. وهي توفر ميزات للمساعدة على ضمان ضبط قواعد بياناتك وتشغيلها، ما يدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تساعد IMS Database Solution Pack for z/OS على تقليل التعقيدات التشغيلية وتقليل تأثير إعادة تنظيم قواعد البيانات على موارد النظام في مؤسستك. وهي تتكامل مع IBM Tools Base Autonomics Director for z/OS لمساعدتك على الحفاظ على أداء قواعد بيانات نظام IMS، ومع IBM Management Console for IMS and Db2 لتوفير واجهة ويب لمهام مسؤول قاعدة البيانات.
توفر أدوات مساعدة عالية الأداء للتفريغ والتحميل وإنشاء الفهارس وإعادة التنظيم والنسخ الاحتياطي والتحقق وإعداد التقارير عن قواعد بيانات نظام IMS الكبيرة ذات التوافر العالي وكاملة الوظائف.
تنفيذ عمليات إعادة تنظيم قاعدة البيانات أثناء تشغيل قاعدة البيانات وإتاحتها لطلبات القراءة والتحديث.
استخدم وحدة التحكم في الإدارة المحسّنة كواجهة ويب توفر رؤى مفصلة عن السلامة والتوافر وعرضًا متكاملاً لمهام مسؤول قاعدة البيانات.
استخدم تقنية النسخ المتقدمة للنسخ الاحتياطي والاسترداد السريع لمجموعات البيانات الخاصة بك. واحصل على تفريغ عالي السرعة وحل البادئة لقواعد البيانات المرتبطة منطقيًا.
نفذ مهام التحميل والتفريغ وإنشاء الفهارس وإجراء النسخ الاحتياطي كخطوة واحدة لتحسين كفاءة عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات.
استخدم أدوات إعادة التنظيم الذكية التي لن تُعيد تنظيم قاعدة بياناتك إلا عندما تحتاج إلى ذلك، ما يقلل من استخدام موارد النظام عن طريق التخلص من عمليات إعادة التنظيم غير الضرورية.
IMS Administration Tool
توفر IMS Administration Tool مركزًا للتحكم في الوظائف الرئيسية لمسؤولي قاعدة بيانات نظام IMS، ما يمنحك الأدوات التي تحتاجها لإدارة موارد وصف قاعدة بيانات نظام IMS وموارد كتلة مواصفات برنامج نظام IMS.
IMS High Performance Prefix Resolution
حسّن إدارة قاعدة البيانات من خلال تبسيط مهام حل البادئة وتحديثها. وقلل من وقت إعادة تنظيم قاعدة البيانات ووقت استخدام وحدة المعالجة المركزية باستخدام تقنية تعمل على حل نقاط قاعدة البيانات المرتبطة منطقيًا بسرعة مع تقليل استهلاك الموارد. وتأكد من حل علاقات المؤشرات واستعدادها للاستخدام الإنتاجي بعد تحميل قواعد البيانات المرتبطة منطقيًا أو إعادة تنظيمها.
IMS Database Reorganization Expert
يمكنك أتمتة مهام تشخيص قاعدة البيانات المعقدة اللازمة لمراقبة سلامة قاعدة البيانات وتشغيل مهام إعادة التنظيم. عندما تحتاج قاعدة البيانات إلى إعادة التنظيم، يُجري IMS Database Reorganization Expert for z/OS مهمة إعادة التنظيم تلقائيًا ويرسل لك تقريرًا بالحالة. باستخدام IMS Database Reorganization Expert، يمكنك تقليل حجم العمل والخبرة المطلوبة لمهام إعادة تنظيم قاعدة البيانات وزيادة الإنتاجية مع تقليل وقت الصيانة وتكاليف التدريب.
IMS High Performance Unload
استفد من تفريغ قاعدة البيانات بسرعة عالية مع قدرات إضافية غير موجودة في الأدوات المساعدة الأساسية. وقلل استخدام وحدة المعالجة المركزية ووقت التشغيل لتفريغ قواعد بيانات نظام IMS. واستخدام واجهة برمجة تطبيقات تسمح لبعض تطبيقات العملاء بالاستفادة من محرك القراءة عالي السرعة.
IMS High Availability Large Database (HALDB) Toolkit
عزز إدارة بيئة قاعدة بيانات نظام IMS الكبيرة ذات التوافر العالي وتشغيلها. وساعد على تقليل التكاليف الإدارية من خلال مجموعة من الخدمات لتعزيز تشغيل بيئة قاعدة البيانات الكبيرة ذات التوافر العالي وتسهيل إدارتها.
IMS Index Builder
استفد من واجهة أمامية سهلة الاستخدام، وإجراء من خطوة واحدة لبناء كل فهارس نظام IMS، مع تجنب الحاجة إلى إجراء نسخ احتياطية لمجموعات بيانات الفهارس. يمكن لأداة IMS Index Builder المساعدة على تحسين توافر نظام IMS والاستفادة من موارد النظام بشكل أفضل. استخدم تقنية متقدمة لاسترداد فهرس نظام IMS وصيانته وإنشائه. وقلل وقت المعالجة بشكل كبير مقارنةً بالطرق التقليدية التي تتضمن إجراء نسخ احتياطية لمجموعات بيانات الفهارس.
IMS High Performance Image Copy
احصل على نسخ احتياطي عالي السرعة لقاعدة البيانات لنسخ قاعدة البيانات احتياطيًا واسترداد مجموعات بيانات قاعدة البيانات بسرعة باستخدام IMS High Performance Image Copy. يمكن للأداة أن توقف تلقائيًا قاعدة البيانات عن الخدمة قبل عمل نسخة احتياطية كاملة وتُعيد تشغيلها بعد العملية. يقل عدد الأشرطة المستخدمة من خلال تكديس أكثر من نسخة احتياطية واحدة على الشريط نفسه. يمكن أخذ النسخ الاحتياطية تلقائيًا في أثناء عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات، ما يتيح استخدام قواعد البيانات فور إعادة تنظيمها.
IMS Library Integrity Utilities
الحصول على المساعدة على التحقق من سلامة العديد من موارد نظام IMS اللازمة للعمليات ومقارنتها وتعيينها واستردادها وإعداد التقارير بشأنها وإعادة إنشائها. يضمن أن تكون مكتبات كتلة التحكم في التطبيق (ACB) ووصف قاعدة البيانات (DBD) وكتلة مواصفات البرنامج (PSB) وخدمة تنسيق الرسائل (MFS) متسقة ومتكاملة تمامًا.
IMS High Performance Load
حسّن الأداء من أجل توافر أعلى مع تحميل عالي السرعة لقواعد بيانات نظام IMS. IMS High Performance Load يوفر لك الوقت والمال من خلال تقليل وحدة المعالجة المركزية ووقت التشغيل المطلوب لتحميل قاعدة البيانات وإعادة تنظيمها IMS. تتضمن الميزات الأخرى تقارير لتحليل ضبط الأداء، وتنسيقات إدخال ملفات متعددة، ودعم التنسيقات المضغوطة، وخيارات تحكم المستخدم، وقدرات الخروج.
IMS Online Reorganization Facility
نفذ عملية إعادة تنظيم قواعد بيانات نظام IMS في خطوة واحدة مع تقليل التأثير على توافر قاعدة البيانات إلى الحد الأدنى، مع دعم العلاقات المنطقية الداخلية والفهارس الثانوية وقواعد البيانات الكبيرة ذات التوافر العالي. واحصل على وصول كامل إلى قاعدة البيانات أثناء إعادة تنظيم البيانات، ما يحسّن من التوافر الكلي لقاعدة البيانات ويقلل من وقت التعطل المخطط له.
IMS High Performance Pointer Checker
راقب استخدام المساحة لاكتشاف مشكلات المؤشرات المباشرة الفعلية أو المنطقية والحصول على تقارير بشأنها. تحدد هذه التقارير كلاً من الأخطاء ومواقعها داخل قاعدة بيانات نظام IMS. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير لضبط قواعد بيانات نظام IMS بشكل أفضل والتأكد من أن قواعد بيانات نظام IMS تعمل بشكل جيد وخالية من أخطاء المؤشرات.