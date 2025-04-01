IMS Database Solution Pack for z/OS

احصل على نسخ احتياطي عالي السرعة لقاعدة البيانات لنسخ قاعدة البيانات احتياطيًا واسترداد مجموعات بيانات قاعدة البيانات بسرعة باستخدام IMS High Performance Image Copy. يمكن للأداة أن توقف تلقائيًا قاعدة البيانات عن الخدمة قبل عمل نسخة احتياطية كاملة وتُعيد تشغيلها بعد العملية. يقل عدد الأشرطة المستخدمة من خلال تكديس أكثر من نسخة احتياطية واحدة على الشريط نفسه. يمكن أخذ النسخ الاحتياطية تلقائيًا في أثناء عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات، ما يتيح استخدام قواعد البيانات فور إعادة تنظيمها.