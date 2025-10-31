IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

إدارة قواعد بيانات IMS HALDB باستخدام أدوات لضبط الأداء والتقسيم والتكامل

رسم توضيحي تجريدي يحتوي على سحابة وعناصر هندسية للعروض المصورة للبيانات. يشمل التصميم أشرطة تشبه ناطحات السحاب، وأيقونات دائرية، ولوحة ألوان ناعمة بدرجات من الأزرق والبنفسجي. الخلفية بسيطة بمساحة بيضاء نظيفة، ما يُبرز الطابع الرقمي والمستقبلي.

لمحة عامة

تساعد IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS على تحويل قواعد بيانات IMS Full Function الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB. وتُتيح لمشرفي قواعد بيانات IMS (DBA) محاكاة التغييرات على إعدادات الأقسام للتحقق من صحتها قبل التنفيذ. كما تمنح مشرفي قواعد البيانات (DBAs) القدرة على صيانة قواعد بيانات HALDB وتحسينها.

تدعم مجموعة الأدوات IMS HALDB دمج الأقسام وتقسيمها لاستيعاب زيادة أو نقصان حجم أقسام قاعدة البيانات. تتكامل مجموعة أدوات IMS HALDB بشكل كامل مع أدوات IMS عالية الأداء الأخرى لتوفير قدرات خاصة في إدارة قواعد بيانات IMS HALDB.
تحويل قواعد البيانات بسهولة

تعمل IMS HALDB Toolkit for z/OS على تحويل قواعد بيانات IMS Full Function إلى قواعد بيانات IMS High Availability Large Database في خطوة واحدة.
محاكاة تحويلات وتغييرات IMS HALDB

توفِّر IMS HALDB Toolkit for z/OS عمليات دمج الأقسام والتقسيم للتحقق من إعدادات القسم.
إدارة الإجراءات

تُدير IMS HALDB Toolkit for z/OS إجراءات صيانة IMS HALDB بهدف تحسين الأداء وسهولة الإدارة.
إدارة التحكم في استعادة قواعد بيانات IMS ‏(DBRC)

توفِّر IMS HALDB Toolkit وظائف خاصة للتعامل مع IMS DBRC. 

الميزات

يمكن أن تساعد IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS على تقليل الوقت المطلوب وتقليل المهارات اللازمة لأداء مهام دعم التطبيقات. توفِّر مجموعة الأدوات صيانة IMS HALDB والنمذجة والتحليل. كما تساعدك في الحفاظ على توفُّر البيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تمكِّن وظائف التطبيقات في مجموعة الأدوات التطبيقات من الاستفادة بشكل أفضل من بيئة HALDB. وتوفِّر أدوات النظام الخاصة بها قدرات يمكن أن تساعد على تحسين سهولة إدارة HALDB.
التحويل إلى قواعد بيانات IMS HALDB

تستطيع IMS HALDB Toolkit نقل قاعدة بيانات IMS Full Function إلى قاعدة بيانات IMS HALDB. أولًا، يمكنها محاكاة التحويل. ثم تحدِّد إعدادات أقسام IMS HALDB المناسبة لقاعدة بيانات IMS Full Function الحالية. بعد ذلك، يمكنها إجراء التحويل الفعلي من قاعدة بيانات IMS Full Function إلى قاعدة بيانات IMS HALDB. يتم تنفيذ هذا الإجراء في خطوة واحدة ضمن الدفعة. هناك واجهة ISPF تولِّد جميع الخطوات الفرعية اللازمة في هذه العملية.
صيانة قواعد بيانات IMS HALDB

تُتيح IMS HALDB Toolkit لمشرف قواعد بيانات IMS ‏(DBA) دمج الأقسام أو تقسيمها عندما تُظهر البيانات علامات على النمو أو الانكماش. لضمان صحة إعدادات الأقسام الجديدة، تُتيح الأداة لمشرف قواعد بيانات IMS ‏(DBA) محاكاة إعادة تقسيم الأقسام قبل تطبيق التغيير على قاعدة بيانات IMS HALDB. بعد ذلك، تمكِّن الأداة مشرف قواعد بيانات IMS (DBA) من تحديد حدود معينة لإشعاره عند الحاجة إلى صيانة قاعدة بيانات IMS HALDB.
تحسين الأداء

تعمل IMS HALDB Toolkit على تحسين أداء قواعد بيانات IMS HALDB. على سبيل المثال، بمجرد إعادة تنظيم قاعدة بيانات IMS HALDB الأساسية، تحتاج جميع مؤشرات الفهارس الثانوية إلى تصحيح. في IMS، يتم تنفيذ عملية التصحيح هذه باستخدام آلية "التصحيح الذاتي"، ما يعني أن الفهرس يتم تصحيحه عند استخدامه لأول مرة. ومع ذلك، نظرًا لأن عملية التصحيح الذاتي قد تؤثِّر على الأداء في أوقات الذروة، توفِّر مجموعة الأدوات أداة خارجية لإصلاح مؤشرات الفهارس الثانوية.
تحويل قواعد البيانات

تستطيع IMS HALDB Toolkit أيضًا المساعدة على تحويل قواعد بيانات IMS المقسَّمة حسب المستخدم إلى قواعد بيانات IMS HALDB. إذا كانت هناك قواعد بيانات متطابقة متعددة ذات نطاقات مفاتيح مختلفة، فإن مجموعة الأدوات تعمل على تحويل هذه القواعد إلى قواعد بيانات IMS HALDB ودمج البيانات في قاعدة بيانات IMS HALDB واحدة. وهذا يساعد المستخدمين الذين يحتاجون إلى الفهرسة الثانوية لكن لم يُسمح لهم باستخدامها عندما كانت البيانات موزعة على عدة قواعد بيانات.
التعامل مع التحكم في استرداد قاعدة بيانات IMS (DBRC)

توفِّر IMS HALDB Toolkit وظائف خاصة للتعامل مع IMS DBRC. على سبيل المثال، تُتيح الأداة نسخ أو تكرار تعريفات IMS HALDB DBRC من مجموعة بيانات IMS RECON واحدة إلى مجموعة بيانات أخرى. يمكنها أيضًا تغيير اسم المؤهل الأعلى لمجموعة البيانات في أثناء عملية التكرار. تُتيح مجموعة الأدوات أيضًا تخصيص ونسخ مجموعة من قواعد بيانات IMS HALDB الإنتاجية من نظام IMS واحد إلى نظام آخر.
اتخذ الخطوة التالية
