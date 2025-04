تمكّنك ®IBM IMS Database Utility Solution for z/OS من إعادة تنظيم قواعد بيانات نظام IMS الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDBs) وكاملة الوظائف. وتدمج العديد من أدوات نظام IMS المساعدة وتوفر ميزات للمساعدة على الحفاظ على ضبط قواعد البيانات وتشغيلها.

تساعد حزمة الحلول هذه على تقليل التعقيد التشغيلي وتأثير إعادة تنظيم قواعد البيانات على موارد النظام. يوفر التكامل مع IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS واجهة ويب لمهام مسؤول قاعدة البيانات.