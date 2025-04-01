تمكّنك ®IBM IMS Database Utility Solution for z/OS من إعادة تنظيم قواعد بيانات نظام IMS الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDBs) وكاملة الوظائف. وتدمج العديد من أدوات نظام IMS المساعدة وتوفر ميزات للمساعدة على الحفاظ على ضبط قواعد البيانات وتشغيلها.
تساعد حزمة الحلول هذه على تقليل التعقيد التشغيلي وتأثير إعادة تنظيم قواعد البيانات على موارد النظام. يوفر التكامل مع IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS واجهة ويب لمهام مسؤول قاعدة البيانات.
استفد من الأدوات المساعدة عالية الأداء للتفريغ والتحميل وإنشاء الفهارس وإعادة التنظيم والنسخ الاحتياطي وإعداد التقارير عن قواعد بيانات نظام IMS الكبيرة ذات التوافر العالي وكاملة الوظائف.
وسّع قدرات وحدة التحكم في الإدارة باستخدام واجهة ويب أبسط توفر معارف تفصيلية حول قواعد بيانات نظام IMS الكبيرة ذات التوافر العالي وكاملة الوظائف في مؤسستك.
نفذ مهام التحميل والتفريغ وإنشاء الفهارس وإجراء النسخ الاحتياطي كخطوة واحدة لتحسين كفاءة عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات.
استخدم أدوات إعادة التنظيم الذكية التي لن تُعيد تنظيم قاعدة بياناتك إلا عندما تحتاج إلى ذلك، ما يقلل من استخدام موارد النظام عن طريق التخلص من عمليات إعادة التنظيم غير الضرورية.
وفر نسخ احتياطي سريع لمجموعات البيانات الخاصة بك باستخدام تقنية النسخ المتقدمة.
يمكنك أتمتة مهام تشخيص قاعدة البيانات المعقدة اللازمة لمراقبة سلامة قاعدة البيانات وتشغيل مهام إعادة التنظيم. عندما تحتاج قاعدة البيانات إلى إعادة التنظيم، يُجري IMS Database Reorganization Expert for z/OS مهمة إعادة التنظيم تلقائيًا ويرسل لك تقريرًا بالحالة. باستخدام IMS Database Reorganization Expert، يمكنك تقليل حجم العمل والخبرة المطلوبة لمهام إعادة تنظيم قاعدة البيانات وزيادة الإنتاجية مع تقليل وقت الصيانة وتكاليف التدريب.
يمكنك تفريغ قواعد بيانات نظام IMS بشكل أسرع وباستخدام أقل لموارد النظام باستخدام IMS High Performance Unload for z/OS. فهو يوفر تقنية تقلل من استخدام وحدة المعالجة المركزية ووقت التشغيل لتفريغ قواعد بيانات نظام IMS، ما يدعم تحسين توافر قواعد البيانات وتقليل التكاليف.
حسّن الأداء من أجل توافر أعلى مع تحميل عالي السرعة لقواعد بيانات نظام IMS. IMS High Performance Load يوفر لك الوقت والمال من خلال تقليل وحدة المعالجة المركزية ووقت التشغيل المطلوب لتحميل قاعدة البيانات وإعادة تنظيمها IMS. تتضمن الميزات الأخرى تقارير لتحليل ضبط الأداء، وتنسيقات إدخال ملفات متعددة، ودعم التنسيقات المضغوطة، وخيارات تحكم المستخدم، وقدرات الخروج.
عزز إدارة وتشغيل بيئة قاعدة بيانات نظام IMS الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDB). يساعد IMS HALDB Toolkit for z/OS على تقليل التكاليف الإدارية من خلال توفير مجموعة من الخدمات التي تعزز التشغيل وتسهل الإدارة.
استفد من واجهة أمامية سهلة الاستخدام، وإجراء من خطوة واحدة لبناء كل فهارس نظام IMS، مع تجنب الحاجة إلى إجراء نسخ احتياطية لمجموعات بيانات الفهارس. يمكن لأداة IMS Index Builder المساعدة على تحسين توافر نظام IMS والاستفادة من موارد النظام بشكل أفضل. استخدم تقنية متقدمة لاسترداد فهرس نظام IMS وصيانته وإنشائه. وقلل وقت المعالجة بشكل كبير مقارنةً بالطرق التقليدية التي تتضمن إجراء نسخ احتياطية لمجموعات بيانات الفهارس.
احصل على نسخ احتياطي عالي السرعة لقاعدة البيانات لنسخ قاعدة البيانات احتياطيًا واسترداد مجموعات بيانات قاعدة البيانات بسرعة باستخدام IMS High Performance Image Copy. توقف الأداة تلقائيًا قاعدة البيانات عن الخدمة قبل عمل نسخة احتياطية كاملة وتُعيد تشغيلها بعد العملية. يقل عدد الأشرطة المستخدمة من خلال تكديس أكثر من نسخة احتياطية واحدة على الشريط نفسه. يمكن أخذ النسخ الاحتياطية تلقائيًا في أثناء عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات، ما يتيح استخدام قواعد البيانات فور إعادة تنظيمها.
راقب استخدام المساحة لاكتشاف مشكلات المؤشرات المباشرة الفعلية أو المنطقية والحصول على تقارير بشأنها. تحدد هذه التقارير كلاً من الأخطاء ومواقعها داخل قاعدة بيانات نظام IMS. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير لضبط قواعد بيانات نظام IMS بشكل أفضل والتأكد من أن قواعد بيانات نظام IMS تعمل بشكل جيد وخالية من أخطاء المؤشرات.
الحصول على المساعدة على التحقق من سلامة العديد من موارد نظام IMS اللازمة للعمليات ومقارنتها وتعيينها واستردادها وإعداد التقارير بشأنها وإعادة إنشائها. يضمن أن تكون مكتبات كتلة التحكم في التطبيق (ACB) ووصف قاعدة البيانات (DBD) وكتلة مواصفات البرنامج (PSB) وخدمة تنسيق الرسائل (MFS) متسقة ومتكاملة تمامًا.