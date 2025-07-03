IMS High Performance Pointer Checker for z/OS

تحقق من قواعد بيانات IMS لديك بشكل دوري للكشف عن المشكلات المحتملة مبكرًا.
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شكل تجريدي يحتوي على مخطط انسيابي وشخص على المنصة.

لمحة عامة

تراقب أداة ®IMS™ High Performance Pointer Checker for z/OS استغلال المساحات وتكشف عن مشكلات المؤشرات المباشرة فعلية كانت أو منطقية وتُعد تقارير عنها. تحدد هذه التقارير كلاً من الأخطاء ومواقعها داخل قواعد بيانات IMS. كما تُنشئ تقارير لتحسين ضبط قواعد بيانات IMS. ويمكن أن تضمن أن قواعد بيانات IMS تعمل ومضبوطة جيدًا وخالية من أخطاء المؤشرات.

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تحلل قواعد البيانات التالفة بسرعة

تساعدك على تقليل الوقت المستغرق في تشخيص قواعد البيانات التالفة وإصلاحها.
إنشاء التقارير

احصل على تقارير لتسهيل عملية ضبط النظام وإعلامك باستغلال المساحات واكتشاف المشكلات في الفهارس الأولية والثانوية والإبلاغ عنها.
إصلاح قواعد البيانات

تُصلح قواعد بيانات IMS المنظمة بنظامي VSAM و OSAM والتي تحتوي على أخطاء في المؤشرات أو البيانات بشكل تفاعلي وبنظام الدُفعات، مع تقليل مدة تعطل قاعدة البيانات التالفة.
تعمل بشكل تفاعلي وبنظام الدُفعات

استعرض كتلاً كاملة من البيانات أو مقاطع من IMS ثم انتقل إلى مقاطع أخرى. يتم تعقب أي تغييرات تتخذ ويمكن التراجع عنها. يمكنك استخراج الكتل من مجموعات البيانات أو إضافة التغييرات على بيانات الكتل.

الميزات

يقوم مهندس النظام بفحص التعليمات البرمجية على شاشات متعددة والعمل مع مطور التطبيقات
أداة HP Pointer Checker

تكشف عن مشكلات المؤشرات المباشرة وغيرها من المؤشرات وتُعد تقارير عنها. تحدد هذه التقارير كلاً من الأخطاء ومواقعها داخل قواعد بيانات IMS. كما أنها تُنشئ العديد من التقارير للمساعدة على ضبط قواعد البيانات مثل المساحات الزائدة في قواعد بيانات IMS.
امرأة مبتسمة تقدم عرضًا في اجتماع عمل
أداة HP Tuning Aid

تُنشئ تقارير تصف توزيع المقاطع الأساسية في قواعد بيانات HDAM أو HIDAM أو PHDAM أو PHIDAM. كما تُنشئ تقريرًا يقدم معلومات موجزة عن قواعد البيانات الكبيرة عالية التوافر (HALDBs).
محلل يعمل على لوحة معلومات تحليلات الأعمال مع مؤشرات الأداء الرئيسية والرسوم البيانية والمقاييس لتحليل البيانات وإنشاء تقارير المعارف للمديرين التنفيذيين والقرارات الاستراتيجية.
أداة DB Historical Data Analyzer

تساعد على تحليل الحالة والاتجاه التاريخي لمجموعات قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف التي تدعمها أداة HP Pointer Checker. على سبيل المثال، التغييرات في أجزاء مختلفة من مجموعات قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف. قد يمثل الاتجاه التاريخي استغلال المساحة وحجم مقاطع قاعدة البيانات وعددها، أو حجم كتل قاعدة البيانات وعددها عبر الزمن.
صورة مخزنة لشابة آسيوية تدير ندوة
أداة Space Monitor

تساعد على توقع المشكلات المحتملة لاستغلال مساحات مجموعات قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف والتي تدعمها أداة HP Pointer Checker، ومجموعات بيانات نظام التشغيل بما في ذلك مجموعات بيانات VSAM.
تقنية البيانات الكبيرة، علم البيانات، تحليل الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، التعلم العميق، خوارزمية التعلم الآلي، شبكة التدفق العصبي، التحليلات، الابتكار، مستقبلية مجردة
أداة DB Segment Restructure

تغير تنسيق بيانات المقاطع داخل أي قاعدة بيانات كاملة الوظائف موجودة بما في ذلك HALDB. يمكنك تعديل قواعد البيانات بطرق تتجاوز إمكانات أدوات IMS القياسية. على سبيل المثال، تغيير التسلسل الهرمي في قاعدة بيانات. عند استخدام أداة DB Segment Restructure، لا يلزم تصميم برنامج لتغيير تنسيق بيانات المقاطع.
رجل يقوم بتحليل المعلومات على جهاز كمبيوتر محمول في بيئة خادم
IMS Database Repair Facility

تُصلح قواعد بيانات IMS المنظمة بنظامي VSAM و OSAM والتي تحتوي على أخطاء في المؤشرات أو البيانات. يمكن أن تعمل هذه الأداة فائقة الإمكانات بشكل تفاعلي وبنظام الدُفعات على مجموعات بيانات VSAM و OSAM.
يقوم مهندس النظام بفحص التعليمات البرمجية على شاشات متعددة والعمل مع مطور التطبيقات
أداة HP Pointer Checker

تكشف عن مشكلات المؤشرات المباشرة وغيرها من المؤشرات وتُعد تقارير عنها. تحدد هذه التقارير كلاً من الأخطاء ومواقعها داخل قواعد بيانات IMS. كما أنها تُنشئ العديد من التقارير للمساعدة على ضبط قواعد البيانات مثل المساحات الزائدة في قواعد بيانات IMS.
امرأة مبتسمة تقدم عرضًا في اجتماع عمل
أداة HP Tuning Aid

تُنشئ تقارير تصف توزيع المقاطع الأساسية في قواعد بيانات HDAM أو HIDAM أو PHDAM أو PHIDAM. كما تُنشئ تقريرًا يقدم معلومات موجزة عن قواعد البيانات الكبيرة عالية التوافر (HALDBs).
محلل يعمل على لوحة معلومات تحليلات الأعمال مع مؤشرات الأداء الرئيسية والرسوم البيانية والمقاييس لتحليل البيانات وإنشاء تقارير المعارف للمديرين التنفيذيين والقرارات الاستراتيجية.
أداة DB Historical Data Analyzer

تساعد على تحليل الحالة والاتجاه التاريخي لمجموعات قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف التي تدعمها أداة HP Pointer Checker. على سبيل المثال، التغييرات في أجزاء مختلفة من مجموعات قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف. قد يمثل الاتجاه التاريخي استغلال المساحة وحجم مقاطع قاعدة البيانات وعددها، أو حجم كتل قاعدة البيانات وعددها عبر الزمن.
صورة مخزنة لشابة آسيوية تدير ندوة
أداة Space Monitor

تساعد على توقع المشكلات المحتملة لاستغلال مساحات مجموعات قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف والتي تدعمها أداة HP Pointer Checker، ومجموعات بيانات نظام التشغيل بما في ذلك مجموعات بيانات VSAM.
تقنية البيانات الكبيرة، علم البيانات، تحليل الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، التعلم العميق، خوارزمية التعلم الآلي، شبكة التدفق العصبي، التحليلات، الابتكار، مستقبلية مجردة
أداة DB Segment Restructure

تغير تنسيق بيانات المقاطع داخل أي قاعدة بيانات كاملة الوظائف موجودة بما في ذلك HALDB. يمكنك تعديل قواعد البيانات بطرق تتجاوز إمكانات أدوات IMS القياسية. على سبيل المثال، تغيير التسلسل الهرمي في قاعدة بيانات. عند استخدام أداة DB Segment Restructure، لا يلزم تصميم برنامج لتغيير تنسيق بيانات المقاطع.
رجل يقوم بتحليل المعلومات على جهاز كمبيوتر محمول في بيئة خادم
IMS Database Repair Facility

تُصلح قواعد بيانات IMS المنظمة بنظامي VSAM و OSAM والتي تحتوي على أخطاء في المؤشرات أو البيانات. يمكن أن تعمل هذه الأداة فائقة الإمكانات بشكل تفاعلي وبنظام الدُفعات على مجموعات بيانات VSAM و OSAM.
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رجل يقف على منصة ويكتب على شاشة كبيرة بقلم إلكتروني.
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أدوات IMS

يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.

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الموارد

وثائق IBM
احصل على معلومات حول كيفية صيانة المنتج واستخدامه.
توثيق منتج IMS Tools
منشورات منتجات IMS Tools وأدلة البرامج والمحتويات التقنية الأخرى ذات الصلة بصيغة PDF.
مقاطع فيديو حول IMS Tools
تتضمن هذه القائمة من مقاطع الفيديو عروضًا توضيحية وتسجيلات البث عبر الإنترنت حول نظام IBM IMS والمنتجات والتقنيات ذات الصلة.
الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools
اعثر على الإجابات وتعرف على نصائح وإرشادات الإعداد الأمثل لحزم حلول IMS Tools.
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